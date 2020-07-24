Госдума приняла закон о запрете кальянов и вейпов в общественных местах

Госдума в третьем чтении приняла закон, который приравнял к табачным изделиям электронные сигареты, кальяны, вейпы и системы нагревания табака. Их объединили под понятием «никотинсодержащая продукция», на которую закон распространяет такие же ограничения и запреты, как на курение, продажу и рекламу сигарет. Об этом пишет «Коммерсант».

Речь идёт о запрете курить, в том числе на вокзалах и в аэропортах, торговых центрах, офисах, кафе и ресторанах.

Согласно документу несоблюдение запретов будет считаться административным правонарушением и предусматривает штрафы.

Закон позволит работать на опережение, не давая возможности продавцам подобной продукции найти лазейки в законодательстве, цитирует «РИА-Новости» члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича.

«При этом очень важно учесть медицинскую составляющую и оставить в продаже никотиновые смеси для людей, которые бросают курить, и, например, продавать их по рецепту», - пояснил он.

В правах и обязанностях граждан теперь будут прописаны последствия и табакокурения, и потребления других никотинсодержащих веществ. Кроме этого курильщикам будут оказывать медицинскую помощь, направленную на избавление от никотиновой зависимости.

Напомним, законопроект был внесён группой сенаторов в Госдуму в 2017 году. Среди всех предложений по вопросу употребления не табачной никотинсодержащей продукции парламентарии поддержали и решили доработать инициативу сенаторов.