Госдума приняла закон «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ»

Документ определяет правовой режим, порядок ведения предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне России. К органам управления здесь отнесены Минвостокразвития России и управляющая компания - Корпорация по развитию Дальнего Востока. Министерство сможет выполнять нормативно-правовое регулирование и ряд других функций, а управляющая компания, в том числе, принимать заявки и заключать соглашения о ведении инвестиционной деятельности, формировать реестр резидентов Арктической зоны.

Одновременно предусматривается создание общественного совета Арктической зоны. Он будет мониторить взаимодействие между резидентами этой зоны и проживающими в ней коренными малочисленными народами, участвовать в разработке мероприятий по охране окружающей среды. Состав совета утвердит Минвостокразвития.

Под Арктической зоной РФ отныне понимаются сухопутные территории Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов, части территорий Республик Карелия, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края и Архангельской области. А также примыкающие к ним внутренние морские воды и территориальное море, участки континентального шельфа РФ, а также земли и острова, которые в будущем могут быть открыты в Северном Ледовитом океане - к северу от побережья России до Северного полюса - и не являются территориями иностранных государств.

Резидентами Арктической зоны могут стать коммерческие организации или индивидуальные предприниматели, у которых общий объём реальных и запланированных капитальных вложений составляет не менее миллиона рублей. Статус резидента позволяет получить льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Правительство РФ сможет устанавливать для них и иные меры поддержки, включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по привлеченным кредитам и субсидий на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестпроектов.

Госдума также приняла закон-спутник, вносящий изменения в отдельные законодательные акты, необходимые для реализации закона о господдержке бизнеса в Арктической зоне. Принятые депутатами законы должны вступить в силу через 45 дней после их официального опубликования.