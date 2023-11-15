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Госдума в первом чтении приняла закон о создании реестра злостных должников по алиментам

Госдума в первом чтении приняла закон о создании реестра злостных должников по алиментам

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Госдума в первом чтении приняла закон о создании реестра злостных должников по алиментам

Планируется, что реестр будет опубликован в публичном доступе на сайте ФССП.

Госдума в первом чтении приняла закон о создании реестра злостных должников по алиментам

В России может появиться реестр злостных неплательщиков алиментов. Соответствующий законопроект принят Государственной Думой в первом чтении.

В реестр будут включены сведения о гражданах, привлечённых к административной или уголовной ответственности или объявленных в розыск за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Удаление из реестра будет возможно только после полного погашения всех обязательств по алиментам.

Фото из открытых источников
15 ноября в 11:22 770
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