Госдума в первом чтении приняла поправки в Трудовой кодекс о дистанционной работе

Депутаты всех фракций Госдумы поддержали законопроект «Единой России», в котором определяется понятие дистанционной работы. Все изменения будут сконцентрированы в главе 49.1 Трудового кодекса.

В частности, закрепляется три вида удалённой работы — постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на удалёнку, но при этом такой формат не был закреплён в законе. Комбинированная удалённая занятость — чередование работы из офиса и из дома. Ранее этих понятий не было в Трудовом кодексе.

В «Единой России» неоднократно подчеркивали, что законопроект направлен на защиту прав работников. При этом в создании проекта поправок участвовали сами работодатели — в итоговом тексте документа учтены пожелания обеих сторон.

10 июля в Законодательном собрании Красноярского края также состоялось расширенное собрание, посвящённое обсуждению этих поправок в Трудовой кодекс. В режиме видеоконференции в совещании приняли участие руководители краевых исполнительных органов власти и администраций районов края, объединений профсоюзов, а также - представители общественности и бизнеса. Члены «Единой России» проголосовали за одобрение проекта поправок. Об этом рассказала председатель Красноярского горсовета, член президиума регионального политсовета партии Наталия Фирюлина.

«Сегодня в крае в режиме удалённой работы трудятся более 35 тысяч человек, существенная часть из них - в Красноярске. Поэтому в прошедшем расширенном заседании фракции активное участие приняли и депутаты Красноярского городского Совета. Мы сформировали и направили свои предложения с учётом того, что сами работаем в дистанционном режиме, и эти предложения фактически основаны на нашей практике», — отметила она.

Наталия Фирюлина подчеркнула, что Красноярск — один из первых муниципалитетов России, который принял изменения в Устав о возможности работать в дистанционном режиме в условиях либо чрезвычайных ситуаций, либо в режиме повышенной готовности.

«Мы к этому готовы, мы наработали определённую практику, и эти предложения мы внесли в Государственную думу для того, чтобы можно было уточнить некоторые вещи, которые защищают права работников и конкретизируют многие вопросы, которые связаны с процессом удалённой работы», — сказала Наталия Фирюлина.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что трудовое законодательство касается миллионов людей — поэтому партия приняла решение провести общественное обсуждение поправок в ТК во всех регионах страны. Везде поправки поддержали.

Часть подготовленных регионами предложений выходит за рамки изменений в ТК о дистанционной работе, но их обещают учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению и нового пакета поправок. В общей сложности из регионов поступило 98 отзывов: 50 — от региональных заксобраний, 48 — от исполнительной власти на местах.

«Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов будет сформирована рабочая группа. Она займётся подготовкой ко второму чтению законопроекта об удалённой занятости. В её работе примут участие представители всех сторон социального партнёрства: правительства, профсоюзов и объединений работодателей. Мы обязательно рассмотрим все предложения, поступившие из регионов в ходе организованного «Единой Россией» общественного обсуждения поправок в Трудовой кодекс. Инициатив много. Мы их внимательно изучим. Уверен, что совместными усилиями нам удастся подготовить такой документ, который в полной мере защитит права и интересы дистанционных работников и их работодателей», — сказал Андрей Исаев.

Ожидается, что законопроект в третьем окончательном чтении, с учётом предложений из регионов, примут в осеннюю сессию Госдумы, чтобы он начал работать с 1 января 2021 года.