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«Госуслуги» внедряют суперкомплексы

«Госуслуги» внедряют суперкомплексы

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«Госуслуги» внедряют суперкомплексы

На портале планируется запустить 25 суперкомплексов оказания услуг.

«Госуслуги» внедряют суперкомплексы

Суперсервис будет охватывать все основные сферы жизни граждан - рождение и воспитание ребёнка, образование, имущество, бизнес и другие. Так, например, суперсервис «Утрата близкого человека» позволит человеку в тяжёлый момент избежать беготни по инстанциям. Также в списке значится суперкомплекс «Моё здоровье онлайн» - он позволит держать все необходимые документы в цифровом формате, пользоваться телемедицинскими сервисами и выбирать лечащего врача по ОМС и ДМС.

Первый суперсервис «Поступление в вуз онлайн» был запущен в прошлом году. Благодаря новой опции у абитуриентов появилась возможность подать электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках, направить согласие на зачисление в вуз и так далее. И всё это не выходя из дома.

К 2030 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» около 95% госуслуг будут переведены в онлайн-формат.

Фото из открытых источников
17 августа в 11:14 470
Госуслуги
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