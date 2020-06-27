Готовь сани летом... В ННР начинаются сезонные ремонты техники

При виде 200–тонного карьерного экскаватора, режущего замерзшую землю или скальную породу, словно нож масло, кажется, что этим машинам сносу нет. Однако ковши и подъёмные механизмы, по прочности ничем не уступающие танковой броне, часто не выдерживают нагрузок и заполярного климата. Ремонтировать такую технику непросто, замена групногабаритных деталей требует специального оборудования.

– Все крупные и мелкие работы нам приходится проводить на улице, пока оборудование не уйдёт на капитальный ремонт, — рассказывает начальник участка текущих ремонтов экскаваторов «Норильсктрансремонта» Алексей Нестеров. — Зимой, в мороз или штормовой ветер, демонтировать и монтировать детали очень сложно. Например, чтобы заменить репродуктор хода, нужно разобрать практически весь ходовой механизм. Это довольно долгий и трудоёмкий процесс. И, конечно, комфортнее работать, когда металлические части не «прикипают» друг к другу из–за низких температур. Поэтому стараемся ремонтировать технику в летние месяцы.

Хотя, продолжает Алексей Нестеров, менять износившиеся детали нужно независимо от сезона. Ведь ликвидировать серьёзные поломки необходимо в срочном порядке — ждать хорошей погоды никто не будет. Но таких форс–мажоров специалисты участка текущих ремонтов экскаваторов стараются не допускать. И здесь всё дело в грамотном техобслуживании. Замена масла, смазка и мелкий текущий ремонт подъёмных и других механизмов — по плану такие процедуры в месяц положены практически всей обслуживаемой специалистами участка технике, а это 54 экскаватора.

Сейчас на участке текущих ремонтов экскаваторов «Норильсктрансремонта» кипит работа — специалисты меняют ходовые и бортовые редукторы, ремонтируют генераторы и износившиеся рабочие узлы. Параллельно идёт генеральная уборка территории.

– У нас за зиму после текущих ремонтов и техобслуживания техники скапливается много металлолома. В основном это крупные запчасти, которые снимают с экскаваторов. Такие «отходы производства» хранятся на складах под открытым небом. И летом, после того как полностью растает снег, весь этот металлолом мы собираем и отвозим в специализированные пункты приёма. Но прежде отслужившие свой срок детали нужно должным образом подготовить: отмыть или обжечь от горюче–смазочных материалов.

Работы много, подводит итог Алексей Нестеров, но всё идёт согласно планам: больше сделаем летом, меньше останется на зиму.