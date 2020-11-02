МАУ ИЦ «Норильские новости»

График выплат пенсий в праздничные дни

График выплат пенсий в праздничные дни

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График выплат пенсий в праздничные дни

Пенсионный фонд установил график выплат пенсий на период праздничных дней.

График выплат пенсий в праздничные дни

Так как 4 ноября праздничный день, День народного единства, то график выплат пенсий изменится. Так, в почтовых отделениях Норильска и районов, Дудинки, Хатанги и крупных сельских ОПС, в которых вторник рабочий день, 3 ноября будет выплачиваться пенсия за 3 и 4 ноября 2020 года.

В почтовых отделениях Норильска и районов, Дудинки, Хатанги и крупных сельских ОПС, в которых вторник выходной день, 2 ноября будет выплачиваться пенсия за 3, 4 и 5 ноября 2020 года.

Фото из открытых источников
2 ноября в 14:38 410
Почта РоссииВыплата пенсииПраздничные дни
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