График выплат пенсий в праздничные дни

Так как 4 ноября праздничный день, День народного единства, то график выплат пенсий изменится. Так, в почтовых отделениях Норильска и районов, Дудинки, Хатанги и крупных сельских ОПС, в которых вторник рабочий день , 3 ноября будет выплачиваться пенсия за 3 и 4 ноября 2020 года.

В почтовых отделениях Норильска и районов, Дудинки, Хатанги и крупных сельских ОПС, в которых вторник выходной день , 2 ноября будет выплачиваться пенсия за 3, 4 и 5 ноября 2020 года.