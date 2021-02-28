Грамотный подход

Помощь в этом вопросе им может оказать автономная некоммерческая организация «Консультационный ресурсный центр для НКО и бизнеса». О том, чем именно занимается данная структура, рассказала директор организации Елена Дудченко.

Цели и задачи

Сама идея создать такой центр возникла ещё в 2013 году. Появление его было обусловлено большим спросом на бухгалтерские услуги. Если в первый год работы клиентов было немного, то сейчас только на постоянной основе по финансовому учёту контракт подписан с 50 норильскими НКО. Помимо норильчан услугами центра активно пользуются и таймырцы.

– Вот, к примеру, сегодня я консультировала по телефону ребят из Хатанги, — рассказывает директор центра. — Вчера мы общались с представителями НКО из Волочанки, решали их текущие проблемы. Стараемся проводить как офлайн, так и онлайн–конференции, консультации и другие мероприятия, которые помогают готовиться к значимым событиям, например, к участию в конкурсах Фонда президентских грантов. Мы ведём специальные семинары практически с утра до вечера, чтобы у местных НКО был шанс получить средства на своё развитие.

Различные семинары

Именно для оказания подобной помощи НКО и создавался консультационный ресурсный центр, так как порой финансовые тонкости, отчёты и бумаги становятся непреодолимой преградой для многих, кто хочет сделать что–то интересное и полезное для города.

– Часть услуг наша организация предоставляет бесплатно, а часть — на возмездной основе, — поясняет Елена Дудченко.

В качестве бесплатных услуг в центре предоставляются все виды консультаций практически по любым вопросам, которые могут возникнуть у сотрудников НКО, а также у начинающих предпринимателей и представителей малого и среднего бизнеса. В первую очередь это вопросы по организации и ведению финансовой и хозяйственной деятельности: бухучёт, налогообложение, социальное проектирование и кадровый учёт.

– Когда начинается приём заявок на какой–либо грантовый конкурс, мы обязательно проводим два–три семинара, где рассказываем всё о предстоящей программе: цель, сроки приёма заявок и т.д. Затем у нас предусмотрена серия индивидуальных консультаций: мы поможем сформировать проектную заявку и довести её до такого уровня и качества, чтобы она прошла экспертную оценку, — продолжает Елена.

Полезные задумки

Понятно, что за идеи, которые НКО выдвигают на получение гранта, центр не отвечает, а помочь правильно оформить необходимые документы — главная задача сотрудников учреждения. Здесь ведь тоже много нюансов: смета должна быть грамотно обсчитана и дано максимально подробное обоснование всех будущих финансовых затрат на развитие проекта. Цели и задачи тоже необходимо правильно обозначить.

– У нас большой опыт в таком оформлении, и мы понимаем, какие позиции в такой заявке могут у соискателя проседать, — уточняет Дудченко. — Вот, например, по поводу конкурса Фонда президентских грантов, приём заявок на который стартовал 1 февраля и закончится 15 марта, мы провели уже пять семинаров.

Результат такой работы очевиден: 100% составленных с помощью ресурсного центра проектов проходит техэкспертизу. Но надо понимать, что технически грамотное оформление идеи не даёт гарантию, что грант будет получен. Тут уже всё зависит от задумки.

Необходимая помощь

Выполняет ресурсный центр и другую важную задачу — наведение мостов между разными НКО, а также оказание помощи подобным организациям при взаимодействии с госорганами. Ведь далеко не все соцпроекты представители некоммерческой организации могут воплотить в жизнь в одиночку, часто нужна кооперация сразу целого ряда организаций и поддержка местных властей. Особенно ощутима подобная помощь, когда за дело берётся новоиспечённая некоммерческая организация, ещё не успевшая зарекомендовать себя как надёжный партнёр. В данном случае именно ресурсный центр выступает неким гарантом, что НКО выполнит взятые на себя обязательства.

Ресурсный центр имеет возможность бесплатно предоставлять местную коворкинг–зону для проведения семинаров, встреч и конференций. Для этого имеется всё необходимое медийное оборудование и небольшая сцена. При этом если мероприятие проводит НКО, то сотрудники центра могут бесплатно оказать помощь в его организации.

Грантовые проекты

Предоставляют в центре и платные услуги, в которых нуждаются НКО и начинающие предприниматели.

– Любая некоммерческая организация может заключить с нами соглашение, по которому она ежеквартально оплачивает наши услуги в области бухучёта и налогообложения, — рассказывает Дудченко. — При этом сумма фиксированная, вне зависимости от количества отчётности. Кроме того, если у нас заключён такой контракт с НКО, мы ещё оказываем услуги по финансовому сопровождению грантовых проектов.

На самом деле это тоже непростая история. Одно дело — выиграть грант на какой–нибудь проект и воплотить его в жизнь, и совсем другое — потом правильно за него отчитаться перед грантодателем. Буквально к каждой потраченной копейке должен прилагаться чек и обоснование, что это было целевое использование средств.

Важный вопрос

Почему некоторые услуги платные даже для некоммерческих организаций? Дело в том, что ресурсный центр должен на что–то существовать. А так как он не получает субсидий и дотаций от государства, на зарплату специалистам необходимо добывать деньги самостоятельно. Коммуналку тоже нужно оплачивать.

– Именно поэтому мы и сохраняем платные услуги. Были, конечно, предложения, что некоторые НКО надо обслуживать бесплатно. Я не против этого, но лишь в том случае, если будет сформирован некий фонд, в который заинтересованные в работе данных некоммерческих организаций меценаты могут сдавать деньги. Я не могу в данном случае единолично решать, что вот этой НКО мы услуги предоставляем бесплатно, а остальным — за деньги. Это как минимум будет нечестно.

Вообще говоря, в подавляющем большинстве ресурсных центров на территории России услуги по финансовому сопровождению проектов и бухгалтерскому учёту не оказываются вовсе. В основном подобные образования занимаются исключительно предоставлением места под проведение семинаров и встреч и очень редко оказывают консультационные услуги. А столь полный и всесторонний пакет услуг, как в нашем ресурсном центре, имеют в своём распоряжении лишь немногие.

Основная функция

Бесплатно ресурсный центр оказывает помощь НКО в оформлении документов и заявки на предоставление им администрацией города помещения в безвозмездное пользование. Для того чтобы комиссия приняла положительное решение по этому вопросу, тоже необходимо всё грамотно оформить и обосновать. В общем, норильский консультационный ресурсный центр — это одна из тех ключевых организаций, которая существенно облегчает жизнь остальным НКО, а главное — даёт возможность сосредоточиться именно на тех целях и задачах, ради которых некоммерческая организация и создавалась, не тратя время на изучение бухгалтерского учёта и учебников по юриспруденции и налогообложению.