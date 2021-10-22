Грани будущего

Основной темой беседы стала реализация комплексного плана социально–экономического развития Норильска.

— Дмитрий Владимирович, вы уже говорили, что сегодня план проходит «невидимую» стадию, документально–изыскательскую. Каких объектов это касается и когда начнутся зримые для горожан работы?

– Весь этот год посвящён началу реализации соглашения, подписанного, напомню, 20 февраля. Комплексный план нацелен на решение целого ряда первостепенных для города задач, включая строительство новых жилых домов, капитальный ремонт и реконструкцию социальных объектов, инженерных сетей, продолжение программы переселения и другие мероприятия, например, по обеспечению безопасности города. Речь идёт о строительстве пожарного депо в Оганере, а также о возведении объекта, обеспечивающего беспрерывное водоснабжение Норильска. Кстати, по результатам предварительных изысканий предложено соорудить новый глубоководный водозабор на реке Норильской, способный заменить два уже имеющихся.

Я не раз говорил, что в городе пока не видно башенных кранов, но их время придёт. Сейчас комплексный план проходит подготовительную перед строительно–монтажными работами фазу.

В частности, администрация города заключила договор на проектирование мало– и среднеэтажных жилых домов, проведены изыскания на участках под некоторыми из существующих ростверков. По семи домам результаты уже есть, до конца года получим заключения ещё по трём. К сожалению, по пяти из семи среднеэтажных домов контракты пришлось расторгнуть: подрядчик не справляется с такими объёмами.

Ещё по двум домам проектирование продолжается, закончить его исполнитель должен 1 декабря. Если он не справится, будем расторгать договор в судебном порядке, а работу не примем.

Также до конца года два объекта необходимо вывести на аукцион по выполнению изыскательских, проектных и строительно–монтажных работ. По предварительным расчётам, строительство должно завершиться до 2024 года.

Есть и объекты, работа на которых близка к завершению. Это пожарное депо в Оганере, которое мы введём в эксплуатацию до конца декабря, а также помещения КЦСОН в здании бывшего роддома на ул. Богдана Хмельницкого, 20. В нём демонтируются старые конструкции, подрядчик приобрёл всё необходимое оборудование и материалы для капитального ремонта. Срок окончания проекта — 1 апреля 2022 года.

Не скрою, на объекте есть сложности, мы решаем их совместно с министерством социальной политики региона и «Норникелем». Возможно, в итоге сроки чуть отодвинутся, зато мы получим качественный результат.

– Как обстоят дела с объектами, возводимыми «Норникелем»?

– На два дома на ул. 50 лет Октября, 2б и 2в, имеется проектная документация, до конца года планируется выбрать подрядчика, который приступит к работе в 2022 году.

Под строительство поликлиники в Талнахе определён земельный участок, проведены изыскательские работы, получено положительное заключение. Администрация города проводит планировку участка, на Градостроительном совете выбран ориентировочный архитектурный облик здания. Подготовлено и техническое задание на проектирование, оно уже согласовано с минздравом края.

Для школы на 1100 мест также выбран земельный участок, мы готовим по нему документацию. «Норникель» в этом году объявит конкурс на проектирование объекта.

В 2022 году будут созданы проекты реконструкции детского сада на ул. Первомайской, 4, строительства школы и детсада в Оганере. На этом участке застройки появятся и три жилых дома. Сейчас собирается конкурсная документация для выбора проектировщика.

Перечень объектов первого запуска определён в том числе по результатам встреч с горожанами.

– Дмитрий Владимирович, для масштабного строительства нужно много рабочих рук. Удаётся привлечь достаточное число подрядчиков?

– Мы ведём большую работу в этом направлении и не только для выполнения комплексного плана, но и для исполнения муниципальных программ по реформированию и модернизации ЖКХ, а также ремонта соцобъектов города. Каждая из них, кстати, в следующем году получит крупное финансирование — свыше одного миллиарда рублей. Чтобы найти подрядчиков, на различных выездных мероприятиях мы подробно рассказываем представителям профильных организаций о предстоящих изменениях в городе, объёмах работ и финансировании, показываем потенциальным партнёрам объекты и так далее. Так, к строительству пожарного депо в Оганере нам удалось привлечь красноярскую компанию. Мы надеемся, она задержится в городе и зайдёт на ряд иных объектов. В КЦСОН работает московский подрядчик, показывает хорошие результаты. Москвичи также рассматривают возможность участвовать в выполнении ремонтов по муниципальным программам.

– Реконструкция гимназии № 4 не вошла в комплексный план, и многих горожан волнует судьба учебного заведения. Ранее говорилось, что объект будет сдан в 2025 году. Когда фактически начнутся работы?

– Судьба гимназии № 4 мне, её бывшему выпускнику, особенно близка. Хочется, чтобы она стала учреждением, полностью отвечающим современным требованиям. Напомню, что до подписания комплексного плана администрация заказала проект реконструкции здания, где имеются проблемы с фундаментами и межэтажными перекрытиями. Проект, полученный в этом году, предусматривает реконструкцию основного корпуса здания на 256 учеников. При подписании комплексного плана было высказано мнение о необходимости расширения вместимости гимназии до 650 учеников, и соответственно, о дальнейшей реконструкции. «Норникель» решил самостоятельно профинансировать работы на этом объекте, и сегодня в проектном офисе компании разрабатывается график их выполнения.

Однако тут возникла сложность. Несколько общественных организаций города обратились в службу по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края, упирая на то, что здание гимназии является культурным наследием Норильска.

Если в службе сочтут так же, о расширении речи идти не может. Здание должно остаться в его нынешнем виде. Если будет дано разрешение на полную реконструкцию, мы пойдём по пути, предложенному «Норникелем». В ближайшее время я собираюсь встретиться с руководством службы для обсуждения этой темы.

– Как сегодня налажена работа по наблюдению за состоянием нулевых циклов домов и различных коммуникаций? Появится ли в Норильске единая служба, которая сможет оценивать состояние всех городских зданий?

– Сегодня управляющие компании города заняты подобным надзором в рамках техзаданий. Но эти задания надо пересматривать: они не содержат рекомендаций по необходимым действиям в тех или иных ситуациях. Поэтому УЖКХ дано поручение разработать проект технического задания по наблюдению за фундаментами жилых зданий Норильска, что в корне изменит подход к этой работе. Все УК возьмут этот документ за основу, причём он будет касаться как многоквартирных домов, так и муниципальных учреждений. Мы должны видеть конкретные отчёты от специалистов–мерзлотников, которые помогут поддерживать фундаменты зданий. Из–за их отсутствия ситуация местами становится плачевной. Например, недавно стало известно о проблемах в АБК лыжной базы «Оль–Гуль». Мы в оперативном порядке изыскиваем средства для проведения исследований, которые покажут, как можно спасти здание.

Что до создания единой службы, то мы рассматриваем такую возможность. Но нам нужны специалисты в этой области. Сейчас требуется анализировать уже имеющуюся информацию, собирать новую, взаимодействовать с научными учреждениями. Ведь Норильск — уникальная, интереснейшая площадка для мерзлотоведов, и мы готовы привлекать профильные организации, которые, в свою очередь, заинтересованы в обширном практическом поле деятельности. Мы готовы выступать пилотной площадкой для применения новых технологий в этой области. Город уже сотрудничает с Заполярным госуниверситетом им. Н. М. Федоровского и СФУ, можем рассмотреть и предложения иных участников. А результатами работы будем делиться с другими городами Арктической зоны.

– В этом году обсуждалось много вариантов утепления фасадов зданий. К какому решению пришли в итоге?

– Здесь нужно учитывать текущее состояние домов. Например, срок службы газозолобетонных панелей, из которых сложены хрущёвки, давно истёк. И утяжелять их внешним фасадом вряд ли целесообразно. Так что для старого жилого фонда, думаю, идеально подойдёт уже действующая технология — штукатурка, окраска. А новый фонд получит современные фасады. В каждом конкретном случае специалисты решат, будут они навесными или же следует применить другой вариант.

– Если в финансировании комплексного плана что–либо изменится в худшую сторону, от каких задумок город откажется? Или придётся искать стороннего инвестора?

– Конечно, не хотелось, чтобы кто–то отказался от своих финансовых обязательств, но, как показал опыт предыдущего четырёхстороннего соглашения в части программы переселения, такое случается. Тем не менее ни от каких мероприятий мы не откажемся, они все первоочередные для города. Что–то постараемся компенсировать за счёт местной казны или обратимся за помощью к субъекту Федерации. С краевыми властями мы сотрудничаем плотно, плодотворно и оперативно, а ряд решений принимаем на месте, что очень важно. Третий вариант — искать внебюджетные источники. И я бы не стал говорить только о «Норникеле»: есть немало компаний, в том числе недропользователей, которые необходимо вовлекать в реализацию комплексного плана.

– В завершение расскажите об итогах девяти месяцев этого года. Какими они стали для Норильска?

– Это время я бы назвал установочным и целеполагающим. Идёт большая работа по подготовке следующего, трёхлетнего, бюджета, и хочется ничего не забыть, максимально включить в него всё, на что средства либо не выделялись, либо выделялись по остаточному принципу, уделить внимание всем жизненно важным сферам. Если у горожан есть предложения, я готов рассмотреть их и при необходимости включить в план будущей трёхлетки. Работы у нас много, но, я уверен, всё получится, и своих целей город непременно достигнет.