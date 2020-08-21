Гранты для талантливых школьников

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика» гранты будут предоставляться талантливым школьникам. Сумма гранта составляет 125 тысяч рублей.

Сроки приёма документов ограничены. Заявление можно отправить с 1 сентября по 10 октября через портал «Госуслуги». Для этого не забудьте зарегистрироваться и подтвердить свою учётную запись. Школьники от 14 лет могут оформить заявку самостоятельно. Ребятам помладше в этом помогут родители.

«К электронному заявлению необходимо прикрепить скан-копии или фотографии справки с места учёбы и документов, подтверждающих высокие достижения в профильных областях. В заявлении также нужно указать реквизиты расчётного счёта, открытого в российской кредитной организации», — говорится в сообщении Минкомсвязи.

Решение будет принято 1 ноября.