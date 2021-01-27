Граждане, которые в этом году будут трудоустраиваться впервые, переходят на электронные трудовые книжки

Перевести свою трудовую книжку в электронный вид можно и сегодня, но только тем, кто по уважительной причине не смог сделать этого до конца прошлого года. А именно - временная нетрудоспособность; отпуск (в том числе декретный); временное отстранение от работы; если гражданин, имеющий стаж работы, в указанный период не состоял в трудовых отношениях и не подавал ни одного письменного заявления. Для этого необходимо подать заявление работодателю по основному месту работы.

Также граждане, которые выбрали бумажный вариант ведения книжки, могут изменить своё решение и перенести её в электронный вид. В этом случае бумажный носитель выдаётся сотруднику на руки.

Работодатели, в свою очередь, всю кадровую информацию предоставляют в органы Пенсионного фонда в электронном виде, для хранения на ресурсах ПФР.