Граждане могут сменить страховщика пенсионных накоплений

У россиян есть законное право сменить страховщика пенсионных накоплений. Смена может быть с государственного фонда ПФР на негосударственный пенсионный фонд НПФ, так и наоборот. Также можно поменять один НПФ на другой. Для этого необходимо подать заявление до 1 декабря.

Также до 31 декабря можно подавать уведомление об отказе от смены страховщика, в случае если гражданин передумал.

Подать заявление на смену страховщика можно в ближайшем отделении ПФР или в электронном формате в личном кабинете на портале Госуслуг.

Для перехода с ПФР в НПФ или из одного НПФ в другой необходимо заключить договор с выбранным фондом.

ПФР отмечает, что вне зависимости, каким способом гражданин подаст заявление, ему предоставят информацию о потере инвестдоходов, которая происходит при досрочном переводе пенсионных накоплений.

Решение по заявлениям гражданам будет вынесено до 1 марта 2021 года в случае досрочного перехода.