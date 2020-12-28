Граждане, прибывающие из-за рубежа, должны помнить о необходимых правилах

После покупки авиабилетов или до начала регистрации на рейс пассажирам, прибывающим из-за рубежа, нужно заполнить анкету прибывающего в РФ на портале Госуслуг, либо на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Корме того, для оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля в аэропорту на ЕПГУ заполнить специальную форму «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию». После чего будет сформирован QR-код, который можно будет предъявить в бумажном или электронном виде во время прохождения санитарно-карантинного контроля в аэропорту прибытия. Данная процедура существенно сэкономит время пассажиров. А также ограничит распространение коронавирусной инфекции.