МАУ ИЦ «Норильские новости»

Граждане, прибывающие из-за рубежа, должны помнить о необходимых правилах

Граждане, прибывающие из-за рубежа, должны помнить о необходимых правилах

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Граждане, прибывающие из-за рубежа, должны помнить о необходимых правилах

Согласно правилам, установленным главным санитарным врачом страны, пассажиры международных рейсов должны заблаговременно заполнить анкету прибывающего в РФ.

Граждане, прибывающие из-за рубежа, должны помнить о необходимых правилах

После покупки авиабилетов или до начала регистрации на рейс пассажирам, прибывающим из-за рубежа, нужно заполнить анкету прибывающего в РФ на портале Госуслуг, либо на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Корме того, для оперативного прохождения санитарно-карантинного контроля в аэропорту на ЕПГУ заполнить специальную форму «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию». После чего будет сформирован QR-код, который можно будет предъявить в бумажном или электронном виде во время прохождения санитарно-карантинного контроля в аэропорту прибытия. Данная процедура существенно сэкономит время пассажиров. А также ограничит распространение коронавирусной инфекции.

Фото из открытых источников
28 декабря в 13:25 470
Авиаперелёты
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