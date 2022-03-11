Граждане России смогут получить в безвозмездное пользование земельные участки в Арктической зоне

Как сообщается на сайте Заксобрания, пока региональное правительство предлагает выделить под эти цели 66 гектаров земли в городском округе Норильск, в окрестностях микрорайона Оганер.

Напомним, в 2021 году был принят Федеральный закон № 226, который дополнил Закон 2016 года № 119-ФЗ о возможностях получения земли на Дальнем Востоке. Вдобавок к «дальневосточному гектару» появился арктический. Определены зоны, в основном вблизи городов, где можно получить в пользование земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. В Красноярском крае это Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий район и несколько посёлков в Туруханском и Эвенкийском районах. Конкретные территории должен определить сам субъект, т. е. правительство края.

Право на получение земельных участков получат как жители края, так и все граждане России. Земельный участок предоставляется сроком на 5 лет, после чего появляется возможность получить его в собственность. На участке можно построить дом, вести хозяйство, заниматься предпринимательской деятельностью.

Как сообщила министр экономики и регионального развития Анна Гарнец, на самом деле в перечисленных выше муниципальных образованиях было отобрано в качестве подходящих около 2500 га земель. Сейчас вопрос по ним решается, и эти участки могут быть включены в проект закона. Стоит отметить, что все они никак не пересекаются с землями общин коренных малочисленных народов Севера.

Предстоит ещё одно обсуждение законопроекта на комитете по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов.