Григорий Дюкарев претендует на должность уполномоченного по правам КМНС

Действующий омбудсмен Семён Пальчин проработал на этой должности 15 лет и досрочно сложил с себя полномочия.

На ближайшей сессии депутатам будет представлена кандидатура нового омбудсмена, которым должен стать Григорий Дюкарев. Его деятельность в общественном движении коренных малочисленных народов Севера началась в 1999 году. Григорий Иванович – один из авторитетных лидеров северных этнических сообществ региона. Среди его инициатив создание НКО «Общество самодийских народов Таймыра», введение родных языков коренных народов в процесс обучения в школах Таймыра, внедрение мер финансовой поддержки хозяйствующих субъектов, осуществляющих традиционные виды деятельности.

В период его руководства в сфере региональной нацполитики и развития КМНС в администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа инициировано проведение в Дудинке Дня оленевода.

Людмила Магомедова, председатель профильного комитета, подчеркнула, что, помимо выдающихся личных и профессиональных качеств, у кандидата на должность омбудсмена должна быть готовность честно и искренне защищать права людей. Тесное взаимодействие с профильным комитетом, по мнению Людмилы Магомедовой, поможет эффективно представлять интересы коренных малочисленных народов на самом высоком уровне.