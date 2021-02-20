Группа компаний HeadHunter составила рейтинг работодателей России по итогам 2020 года

Кроме того, компания стала лучшим работодателем среди крупнейших представителей промышленной отрасли, в частности среди горно-металлургических компаний.

«Рейтинги работодателей для любой компании — это важный фактор, который наглядно показывает доверие к ней со стороны действующих и потенциальных сотрудников. Мы гордимся тем, что по итогам 2020 года «Норникель» продолжает удерживать статус лучшего работодателя в металлургической отрасли во всех значимых рейтингах c федеральным охватом — это HeadHunter, Universum, Ranstadt. Особенно ценно, что все они являются независимыми и при проведении исследований используют надежные методы сбора данных», — прокомментировала вице-президент «Норникеля» по кадровой политике Дарья Крячкова.

Стоит отметить, что компания уже несколько лет подряд удерживает высокие позиции в рейтингах. Эксперты оценивали компании по трём критериям, а баллы складывались исходя из мнения сотрудников, а также из результатов опроса соискателей.

Среди лидеров также оказались «Северсталь», группа компаний «Калашников» и компания «СВЕЗА».