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Группа компаний HeadHunter составила рейтинг работодателей России по итогам 2020 года

Группа компаний HeadHunter составила рейтинг работодателей России по итогам 2020 года

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Группа компаний HeadHunter составила рейтинг работодателей России по итогам 2020 года

«Норникель» занял 16-ю строчку в рейтинге крупнейших компаний.

Группа компаний HeadHunter составила рейтинг работодателей России по итогам 2020 годаГруппа компаний HeadHunter составила рейтинг работодателей России по итогам 2020 года

Кроме того, компания стала лучшим работодателем среди крупнейших представителей промышленной отрасли, в частности среди горно-металлургических компаний.

«Рейтинги работодателей для любой компании — это важный фактор, который наглядно показывает доверие к ней со стороны действующих и потенциальных сотрудников. Мы гордимся тем, что по итогам 2020 года «Норникель» продолжает удерживать статус лучшего работодателя в металлургической отрасли во всех значимых рейтингах c федеральным охватом — это HeadHunter, Universum, Ranstadt. Особенно ценно, что все они являются независимыми и при проведении исследований используют надежные методы сбора данных», — прокомментировала вице-президент «Норникеля» по кадровой политике Дарья Крячкова.

Стоит отметить, что компания уже несколько лет подряд удерживает высокие позиции в рейтингах. Эксперты оценивали компании по трём критериям, а баллы складывались исходя из мнения сотрудников, а также из результатов опроса соискателей.

Среди лидеров также оказались «Северсталь», группа компаний «Калашников» и компания «СВЕЗА».

Фото Денис Кожевников
20 февраля в 09:24 370
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