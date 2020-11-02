Губернатор края одобрил график работы общественной приёмной на ноябрь

По распоряжению главы Красноярского края Александра Усса, в октябре в городе открылась общественная приёмная. Согласно утверждённому расписанию норильчане со своими вопросами, жалобами и жизненными ситуациями могут обратиться к руководителям министерств и ведомств региона.

На данный момент из-за ситуации с коронавирусной инфекцией график приёма одобрен только на ноябрь. Дальнейшая работа зависит от масштаба распространения COVID-19.

Ознакомиться с подробным графиком можно по ссылке — http://norilsk-city.ru/files/97583/grafik.pdf.

Приём граждан будет проходить по адресу: г. Норильск, Ленинский проспект, 21, 1-й этаж. Информацию о личном приёме граждан можно получить по телефонам: 8 (391) 229-15-10, 229-15-12.