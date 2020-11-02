Губернатор края одобрил график работы общественной приёмной на ноябрь
Губернатор края одобрил график работы общественной приёмной на ноябрь
Приём граждан осуществляется по предварительной записи.
По распоряжению главы Красноярского края Александра Усса, в октябре в городе открылась общественная приёмная. Согласно утверждённому расписанию норильчане со своими вопросами, жалобами и жизненными ситуациями могут обратиться к руководителям министерств и ведомств региона.
На данный момент из-за ситуации с коронавирусной инфекцией график приёма одобрен только на ноябрь. Дальнейшая работа зависит от масштаба распространения COVID-19.
Ознакомиться с подробным графиком можно по ссылке — http://norilsk-city.ru/files/97583/grafik.pdf.
Приём граждан будет проходить по адресу: г. Норильск, Ленинский проспект, 21, 1-й этаж. Информацию о личном приёме граждан можно получить по телефонам: 8 (391) 229-15-10, 229-15-12.