Губернатор Красноярского края доложил президенту России о ситуации с вакцинацией населения

Прошлый год был нелёгким для региона. Инфекция стремительно разошлась по всем субъектам.

«В мае мы пережили очень сильный удар на площадке компании «Полюс Золото», когда в течение двух недель заболело порядка 1200 человек. Спасибо вам и Минобороны за помощь, которая дала нам возможность купировать эту ситуацию, - отметил Александр Усс, обращаясь к Владимиру Путину. - По основным контролируемым базовым показателям край выглядел очень уверенно и занимал где-то 40-60-ю позицию по пандемии. Самым сложным для нас стали ноябрь и начало декабря. У нас было развёрнуто более 7000 ковидных коек, сформированы 283 ковидные бригады».

Для медиков Красноярского края, которые помогали в борьбе с COVID-19, из краевого бюджета было выделено 3,5 млн рублей.

«Сейчас ситуация в целом стабилизируется, это совершенно очевидно. Количество специализированных коек мы сократили в три раза. При этом достигли высоких показателей тестирования. Ежедневно мы можем проводить 18 тысяч тестов на инфекцию. В то же время мы следим за обстановкой - при необходимости можем развернуть медпомощь очень быстро, сохраняем серьёзное материальное обеспечение. В частности, если начинали мы с двух аппаратов КТ, то теперь у нас их 21. В три раза увеличилось количество рентген-аппаратов. В целом система здравоохранения в условиях вызова очень сильно укрепилась», - отметил Александр Усс.

На данный момент в регионе развёрнуто более 100 прививочных пунктов.