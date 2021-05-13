Губернатор Красноярского края доложил президенту России о ситуации с вакцинацией населения
Губернатор Красноярского края доложил президенту России о ситуации с вакцинацией населения
Александр Усс отметил, что уже к осени в регионе планируется привить от коронавируса порядка 1,3 млн человек.
Прошлый год был нелёгким для региона. Инфекция стремительно разошлась по всем субъектам.
«В мае мы пережили очень сильный удар на площадке компании «Полюс Золото», когда в течение двух недель заболело порядка 1200 человек. Спасибо вам и Минобороны за помощь, которая дала нам возможность купировать эту ситуацию, - отметил Александр Усс, обращаясь к Владимиру Путину. - По основным контролируемым базовым показателям край выглядел очень уверенно и занимал где-то 40-60-ю позицию по пандемии. Самым сложным для нас стали ноябрь и начало декабря. У нас было развёрнуто более 7000 ковидных коек, сформированы 283 ковидные бригады».
Для медиков Красноярского края, которые помогали в борьбе с COVID-19, из краевого бюджета было выделено 3,5 млн рублей.
«Сейчас ситуация в целом стабилизируется, это совершенно очевидно. Количество специализированных коек мы сократили в три раза. При этом достигли высоких показателей тестирования. Ежедневно мы можем проводить 18 тысяч тестов на инфекцию. В то же время мы следим за обстановкой - при необходимости можем развернуть медпомощь очень быстро, сохраняем серьёзное материальное обеспечение. В частности, если начинали мы с двух аппаратов КТ, то теперь у нас их 21. В три раза увеличилось количество рентген-аппаратов. В целом система здравоохранения в условиях вызова очень сильно укрепилась», - отметил Александр Усс.
На данный момент в регионе развёрнуто более 100 прививочных пунктов.