Губернатор Красноярского края обратился к новому созыву краевого Законодательного собрания

«Уважаемые депутаты, сегодня Красноярский край открывает новую страницу своей политической истории. Я поздравляю каждого из вас с избранием, теперь нам предстоит вместе с вами создавать историю нашего региона. Впереди у нас много задач разного содержания и уровня сложности. Как известно, за последние три года нам удалось сделать мощный инвестиционный рывок и войти в пятерку российских лидеров. Это вовсе не означает, что можно почивать на лаврах, ожидая налоговых поступлений. Сейчас нужно активно закреплять успех – встраивать красноярские производственные предприятия, учреждения образования, сервиса в новые направления экономической активности», - обратился Александр Усс к присутствующим.

Особое внимание он попросил уделить реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска:

«Больше года назад в северном городе произошла крупная экологическая авария. Принципиальная позиция власти не только изменила отношение бизнеса к вопросам экологии и промышленной безопасности, но и предопределила перспективу выделения порядка 250 миллиардов рублей на радикальное обновление Норильска. Благодаря этой программе в ближайшие два-три года именно в Красноярском крае появится столица российской Арктики. Первые результаты норильчане ждут от нас следующей осенью. В достижении этой амбициозной цели я очень рассчитываю на помощь депутатов».

Одной из приоритетных задач, обозначенных главой региона, стало возведение в крае социальной инфраструктуры при федеральной финансовой поддержке.

«За трёхлетний период в крае резко сокращён государственный долг – практически на треть. Об этом говорилось уже много. Но это было необходимо не для того, чтобы просто зафиксировать цифры в отчетности. Наряду с другими финансово стабильными регионами Красноярскому краю открыт доступ к федеральным инфраструктурным кредитам. Их необходимо использовать для того, чтобы строить дороги, инженерные сооружения, снимать проблемы, которые затрудняют наше развитие. Речь идет о десятках миллиардов рублей в ближайшей перспективе. Соответствующие заявки в федеральное правительство регионом уже направлены», – сообщил Александр Усс.