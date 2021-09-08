Губернатор Красноярского края обсудил с руководством Норильска вопросы социально-экономического развития города

Так, Александр Усс побывал на участке ремонтных работ коллекторного хозяйства в районе пересечения улиц Комсомольской и 50 лет Октября. Он отметил, что в свете реновации города ремонты должны опережать стройку. Глава Норильска Дмитрий Карасев и директор МУП «КОС» Евгений Борисевич рассказали губернатору о темпах строительства, сроках замены сетей и планах работ на ближайшие годы.

Кроме того, глава региона посетил два объекта программы «Чистый Норильск», где ведётся очистка производственной территории и демонтаж неэксплуатируемых зданий. Сама программа рассчитана на десять лет и оценивается в 40 млрд рублей. Оба объекта находятся в районе Надеждинского металлургического завода. Их общая площадь составляет более 220 тыс. кв. м. Работы здесь начались в июле текущего года. Также Александр Усс оценил ход реализации самого масштабного экологического проекта «Норникеля» — «Серной программы».

«По заверению руководства компании, к середине 2023 года «Серная программа» будет завершена. Это историческое событие, которого ждут все норильчане. При этом проект находится в поле зрения не только краевого, но и федерального руководства», — сказал губернатор края.

На итоговом заседании в администрации города руководители обсудили наиболее важные для Норильска вопросы и обменялись мнениями относительно дальнейшей работы.

Дмитрий Карасев рассказал о ходе согласования и исполнения комплексного плана социально-экономического развития города до 2035 года. Он отдельно остановился на мероприятиях нынешнего года и планах на 2022 год:

«В настоящее время проект комплексного плана находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти. Но мы понимаем, что действовать необходимо уже сейчас, и прикладываем к этому все усилия. В этом году в Норильске будет демонтировано пять домов: три дома гостиничного типа и два пятиэтажных здания. Работы ведутся силами компании «Норникель». Всего до 2024 года будет демонтировано семь домов. В Оганере уже снесли десять домов. С территории вывозится строительный мусор, после чего компания передаст её муниципалитету. Мы уже работаем над планировкой земельного участка. В будущем там появятся три девятиэтажных дома, детский сад и школа».

Также комплексным планом предусмотрены строительство и реконструкция трёх «сталинок». В этом году за счёт средств «Норникеля» снесут один дом по ул. Богдана Хмельницкого, 14. В 2022-м — оставшиеся два: по ул. Павлова, 8 и ул. Кирова, 11. Одновременно с этим начнутся торги на право проектирования квартала и воссоздания зданий.

Затронул глава Норильска и программу переселения, которая также стала частью комплексного плана и стартовала в этом году.

«Планируется, что уже в этом году сертификаты получат более 300 семей. Финансирование поступает со стороны «Норникеля» и из бюджета Красноярского края. Со следующего года к программе подключится федеральный центр, и количество семей, которые смогут ею воспользоваться, увеличится до 400», — отметил Дмитрий Карасев.

Также градоначальник рассказал о планах по реформированию и модернизации ЖКХ, работе по термостабилизации грунтов и развитии социальной инфраструктуры — строительстве школы в районе ул. 50 лет Октября, строительстве и реконструкции детских садов в Кайеркане и Оганере, возведении поликлиники в Талнахе и капитальном ремонте здания Комплексного центра обслуживания населения. Обозначил он и меры, касающиеся обеспечения безопасности на территории — строительство пожарного депо в Оганере и гидротехнических сооружений на реке Норильской.

Старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин в свою очередь рассказал о вопросах экологической безопасности и мероприятиях данного направления на текущий и будущий годы.

Александр Усс отметил: «Что касается ликвидации последствий прошлогодней аварии, всё идёт в соответствии с утверждёнными договоренностями и планами. Обязательства «Норникелем» соблюдаются, и у нас нет сомнений, что в установленные сроки ущерб будет устранён. Настрой компании совершенно однозначный и позитивный».

Директор Агентства развития Норильска Максим Миронов поделился перспективами проводимого сейчас Международного конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года. Он сообщил, что имя победителя станет известно 22 марта.

Александр Усс подчеркнул, что всем участникам четырёхстороннего соглашения при реализации мероприятий необходимо использовать самые современные строительные технологии, в том числе апробированные в северных странах мира. Поэтому назвал правильным проведение именно международного конкурса, касающегося будущего Норильска и архитектурно-градостроительных решений.

Губернатор также порекомендовал активизировать работы, которые призваны предотвратить возможные аварии на коллекторном хозяйстве и других инфраструктурных объектах, и одобрил подход, выбранный городскими властями.

Особо Александр Усс обозначил необходимость представить норильчанам быстрый видимый результат реализации комплексного плана. В частности, облагородить определенный участок Центрального района, включая фасады домов, зелёные зоны, освещение и прочие элементы, и создать так называемый инфраструктурный каркас, с тем, чтобы у жителей было понимание: работа идёт.