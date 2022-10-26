Губернатор Красноярского края подписал указ о мерах поддержки мобилизованных граждан и их семей

Как сообщают на сайте краевого правительства, согласно указу семьям участников СВО будут предоставлены следующие льготы:

– детям военнослужащих будут предоставлять места в детских садах вне очереди. В случае если место не было предоставлено, семья будет ежемесячно получать по 6,5 тысячи рублей;

– семьи военнослужащих будут освобождены от оплаты за посещение муниципальных детских садов;

– дети военнослужащих с 5-го по 11-й класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием. В первую смену – завтраком, во вторую смену – обедом;

– дети военнослужащих будут вне очереди зачисляться в группы продлённого дня в школах. При этом с семьи не будет взиматься оплата за продлёнку;

– детям военнослужащих, очно и очно-заочно обучающихся в техникумах и колледжах края, а также проходящих программы профессионального обучения в краевых профорганизациях, будет выплачиваться стипендия в размере двух тысяч рублей;

– семьи военнослужащих, в которых дети обучаются в кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях, будут освобождены от платы за содержание детей в учебных заведениях;

– семьи военнослужащих, нуждающиеся в социальном обслуживании, будут получать помощь на дому бесплатно;

– в первоочередном порядке члены семей военнослужащих, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, будут направляться в стационарные учреждения социального обслуживания, независимо от состава семьи;

– членам семьи военнослужащих будут оказывать содействие в поиске работы, а также в прохождении профессионального обучения и получении дополнительного профессионального образования;

– семьи военнослужащих также могут рассчитывать на единовременную материальную помощь в пять тысяч рублей на человека. Добавим, что это дополнительная мера к уже ранее предусмотренной по поручению губернатора единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей мобилизованным.

Также семьи военнослужащих будут освобождены от начисления пеней в случае несвоевременной оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги и уплаты взноса на капремонт.

Семьи военнослужащих смогут бесплатно посещать краевые государственные учреждения культуры, клубы, кинопоказы, объекты спортивной инфраструктуры, занятия по спортивной подготовке в муниципальных спортивных организациях.

Непосредственно участникам СВО будут предоставлены следующие меры поддержки:

- военнослужащие будут освобождены от уплаты транспортного налога, в том числе члены семьи участника СВО;

- военнослужащим из числа специалистов бюджетной сферы сельской местности будут сохранены меры социальной поддержки, получаемые по оплате жилого помещения, отопления и электроэнергии на весь период участия в СВО;

- военнослужащим, занимавшимся предпринимательской деятельностью, будет предоставлена возможность отсрочки оплаты аренды за помещения, находящиеся в государственной собственности. Военнослужащий также сможет расторгнуть договор аренды без штрафов;

- военнослужащий сможет воспользоваться отсрочкой по оплате договора микрозайма, выданного Красноярским краевым центром развития бизнеса и микрокредитной компанией;

- военнослужащим будет оказываться бесплатная юридическая помощь в сфере малого и среднего предпринимательства на базе Красноярского краевого центра развития бизнеса и микрокредитной компании;

- военнослужащие, получившие до службы гранты, смогут изменить условия предоставления грантовой поддержки – изменить сроки использования грантов, сроки предоставления отчетов по грантам без штрафов.

Кроме этого, органам местного самоуправления рекомендовано также предусмотреть меры социальной поддержки в рамках своей компетенции и оказывать семьям участников СВО содействие в решении социально-бытовых проблем.

Справки, подтверждающие участие в специальной военной операции, будет выдавать военный комиссариат Красноярского края. Необходимые документы смогут получить члены семьи военнослужащего.