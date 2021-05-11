Губернатор Красноярского края станет ответственным за исполнение поручения президента РФ

В одном из поручений сообщается, что правительству Российской Федерации совместно с правительством Красноярского края, Нижегородской области, Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа предстоит обеспечить подготовку и реализацию пилотных проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов и привлечением заинтересованных организаций, включая публичное акционерное общество «Газпром» и открытое акционерное общество «Российские железные дороги».

Ответственными за исполнение поручения назначены председатель правительства Михаил Мишустин, а также губернаторы Александр Усс, Алексей Текслер, Дмитрий Артюхов и Глеб Никитин.

Доклад по выполнению рабочая группа должна предоставить до 1 сентября 2021 года.