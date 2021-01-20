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Губернатор Красноярского края внёс изменения в указ об ограничениях из-за коронавируса

Губернатор Красноярского края внёс изменения в указ об ограничениях из-за коронавируса

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Губернатор Красноярского края внёс изменения в указ об ограничениях из-за коронавируса

Вчера Александр Усс внёс поправки, согласно которым будет разрешена работа некоторых учреждений.

Губернатор Красноярского края внёс изменения в указ об ограничениях из-за коронавируса

Теперь с соблюдением всех превентивных мер разрешается работа не только концертных залов, театров и кинотеатров, но и дворцы культуры. Также муниципальные и краевые спортивные учреждения смогут снова оказывать свои услуги населению и проводить мероприятия с присутствием зрителей, но с загруженностью не более 50% от числа посадочных мест.

Ночных клубов и прочих подобных заведений данные изменения не коснутся.

Фото Ирина Яринская
20 января в 11:01 1080
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