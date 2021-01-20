Губернатор Красноярского края внёс изменения в указ об ограничениях из-за коронавируса
Губернатор Красноярского края внёс изменения в указ об ограничениях из-за коронавируса
Вчера Александр Усс внёс поправки, согласно которым будет разрешена работа некоторых учреждений.
Теперь с соблюдением всех превентивных мер разрешается работа не только концертных залов, театров и кинотеатров, но и дворцы культуры. Также муниципальные и краевые спортивные учреждения смогут снова оказывать свои услуги населению и проводить мероприятия с присутствием зрителей, но с загруженностью не более 50% от числа посадочных мест.
Ночных клубов и прочих подобных заведений данные изменения не коснутся.