ГУМКОНВОЙ: все СВОи

Тебе это надо?

«Люда! Ты где?!» — кричала мне в трубку младшая сестра. «Я же говорила, что в командировке», — стараясь не выдать волнение, отвечала я. «На Донбассе?! Ты что творишь?! Немедленно позвони маме!» — потребовала Маша. Её звонок застал меня в одной из деревушек Луганской народной республики. Вот как так? Всю неделю, пока двигались дорогами Донбасса, у меня не было связи, и именно в этот непростой момент, когда наша группа решала, как доставить оставшиеся посылки из Норильска нашим ребятам в Кременную, куда нас не пропускали военные, пробился её звонок. Да, неделей раньше я солгала семье, сказав, что лечу в Москву освещать поездку администрации города на очередной форум. Ничего необычного, стандартный «паркет» (Официальное мероприятие с участием представителей власти. — Прим. ред.). Ну не могла я признаться маме, что норильские волонтёры пригласили меня поехать в зону специальной военной операции, чтобы узнать, как там несут службу наши ребята, раздать им посылки из дома и гумпомощь от северян. Я знала, как она будет переживать, мама и так из–за меня рано поседела, когда в студенческие годы я уходила в многодневные туристические экспедиции и не выходила на связь. Эту вину я чувствую до сих пор, живу с ней. А тут Донбасс...

Оказалось, что младшая сестра увидела в одной из групп в соцсети фотографию, где я вместе с волонтёрами стою на фоне стелы с надписью: «Город–герой Донецк». Ребята из гумконвоя во время поездки выкладывали некоторые фото в норильские группы для отчёта: вот мы там, это наши бойцы, а здесь мы передаём посылки... В общем, фотография, завирусившись, добралась и до моей семьи. Что поделаешь, ХХI век — Всемирная паутина, социальные сети, посты, перепосты — никакой частной жизни, всё на виду. Маме я позвонила, покаялась. Она у меня удивительная женщина — мудрая и сильная. Неумело скрывая удушающее волнение, она сказала, чтобы я была осторожна. Знаю, что ей было жутко страшно и седых волос снова прибавилось. Ещё один грешок в моей копилке. Но самое забавное, что она очень хорошо меня знает, и моего мужа тоже. По возвращении в Москву я долго говорила с ней по телефону. Она тогда сказала: «Я знала, что когда–нибудь кто–то из вас туда поедет. Просто не знала кто и когда».

В Норильске вопрос «Зачем?» мне не задал только ленивый. Да и сейчас время от времени слышу: «Тебе это надо?» Скажу так: во–первых, я журналист. А это не просто запись в трудовой книжке. Ни один уважающий себя жур не может остаться в стороне, когда в мире происходят такие события. Сейчас часто можно услышать фразу «Мы живём в учебнике истории». Но какой бы банальной она ни была, это правда. И как по мне, отсиживаться в тёплых редакциях, копаясь в свалке разной информации, — непозволительная роскошь. Нужно быть там! Хотя бы в составе гуманитарного конвоя, я уже молчу про военкорство. Нужно видеть этот момент, наших мужиков в нём, слышать их, дать им выговориться и обязательно рассказать об этом. Сегодня они, кто бы что ни говорил, главные герои, и их историю мы должны транслировать на весь мир. Ну или хотя бы в Норильске. А во–вторых... Читайте дальше — расскажу по порядку.

Норильск своих не бросает

Норильчане начали помогать Донбассу ещё девять лет назад. Я это точно знаю, потому что сама делала сюжеты о том, как местные казаки собирали гуманитарную помощь для жителей тогда ещё восточных регионов Украины. Груз они возили сами, в одном из таких конвоев участвовал и мой муж — тоже специальный корреспондент. Это был сентябрь 2014 года, когда в Донецке бились за аэропорт и начинал назревать «дебальцевский котёл». Я помню, как мне тогда было страшно — муж там, а я жду его дома, не выключая круглосуточный информационный канал, по которому вижу только нескончаемые обстрелы Донецка. По телефону он ничего не рассказывал, только когда вернулся домой, я увидела кадры мест, где он побывал, и узнала, что попал под обстрел.

С тех пор как объявили о начале специальной военной операции, мы сдавали деньги на медикаменты, которые закупались в Москве и перевозились в госпитали народных республик. А потом наступила осень, объявили частичную мобилизацию...

Пожалуй, норильчанам не нужно рассказывать, как это было. Многие помнят колонны синих автобусов, отходящих от Городского центра культуры, в которых ехали наши мужики, им предстояло лететь на сборы в Омск. Многие помнят о первых пришедших оттуда видеороликах, в которых норильчане ночью жгли костры в чистом поле, чтобы согреться, потому что их никак не могли разместить. Мне врезалось в память, как среди криков семей мобилизованных, возмущённых ситуацией (а это, подчеркну, абсолютно нормальная реакция), я вдруг услышала голоса: «Подскажите, что нужно купить мужикам? Термобельё? Носки? Какие? Куда нести?» Тогда на душе стало полегче — Север поднялся, Норильск своих не бросает.

– Провожая наших мобилизованных и добровольцев, город пообещал им, что будет помогать, — вспоминает Валерий Шабурин, руководитель норильского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». — Сначала посылки отправлялись просто на подразделения. Позже, когда обратная связь с нашими ребятами относительно наладилась, стало понятно, что не всё доходит и нужно ехать самим. Первый гуманитарный конвой отправился в феврале, это был пробный шар. Тогда мы, как говорится, только проложили себе дорогу в зону проведения специальной военной операции.

В феврале норильчане доставили «за ленточку» тонну груза, предназначенного для девяти подразделений, в которых служат наши ребята. Поняв, что пробиться к ним реально, волонтёры стали готовить второй конвой.

И я там был

Второй гуманитарный конвой готовился всю весну. Норильские семьи приносили посылки для своих мужей, пап, сыновей, братьев. Волонтёрские группы собирали вещи, продукты, медикаменты. Девчонки из Дудинки и отдалённых таймырских посёлков шили форменные футболки, толстовки, куртки, штаны, балаклавы и «пятиточечники» — маленькие сидушки, которые крепятся на поясницу. Школы несли свои гостинцы — зачастую сладости, к которым обязательно крепили послания, написанные неуверенной детской рукой учеников. Сотрудники ИК–15 и спецконтингент сшили мягкие эвакуационные носилки, а прихожане мечети и православных храмов передавали освящённые Кораны и иконы. Помню, когда впервые зашла в штаб, где собиралась гуманитарка и увидела комнаты, заставленные от пола до потолка коробками, поняла: мы можем сколько угодно ругаться между собой, спорить, винить кого–то в случившемся, даже проклинать, но всё равно найдутся люди, которые, несмотря ни на что, поделятся, принесут, помогут.

Тогда же начался и сбор денег среди работников бюджетных организаций и промышленных предприятий. Кто–то инкогнито переводил деньги, кто–то нёс их в благотворительный фонд «Территория добра». В общей сложности набралось тринадцать миллионов рублей. Сейчас и на эту тему можно порефлексировать — много это или мало, и должны ли обычные люди отдавать свои кровные или это обязанность государства? Я стараюсь не вступать в такую полемику, каждый волен делать то, что считает правильным для себя. Скажу только одно, чуть забегая вперёд: вы бы видели лица наших мужиков, когда мы им вручали специальные технические средства, купленные на собранные деньги. Эти картины до сих пор стоят у меня перед глазами.

Второй гумконвой можно смело назвать крупным. Только из Норильска отправили больше двух тонн груза. В Москве на собранные деньги купили 27 тепловизионных монокуляров, 15 прицелов, 6 квадрокоптеров, 2 стационарные радиостанции, 30 раций, 10 экшн–камер, 13 всесезонных комплектов обмундирования и тактических рюкзаков, а также медицинские средства, которые бойцы применяют при ранениях.

Ещё одним открытием для меня стал момент, когда в Москве к нам в гостиницу стали приезжать люди, которые узнали о нашей поездке и хотели передать посылочки для норильчан. Тактические наушники, сухпайки, что–то из одежды, кажется, была даже посуда. А ещё были волнистые попугаи. Их поздно вечером нам привезла женщина с просьбой передать в Харцызск. Оказалось, что при сборе первого конвоя один из бывших норильчан купил для наших бойцов несколько комплектов формы и отправил на Донбасс. В этот раз он попросил о встречной услуге — переправить клетку с попугаями «за ленточку». Потом мне подумалось: «А чему я удивляюсь? Ведь у нас всегда так было — это какая–то северная черта». На Крайнем Севере так жили, живут и жить будут. Взять хотя бы состав второго конвоя. Норильчанин — ветеран СОБРа, вышедший на пенсию и переехавший жить в Калугу, узнав, что его земляки стали сами возить гуманитарку в новые регионы страны, приехал в Москву и начал помогать с закупками, перевозками и погрузкой. Норильский предприниматель, который отменил семейный отдых в майские праздники, чтобы присоединиться к группе, да ещё и купил за свои деньги прицеп, чтобы разместить наш груз. Двое участников отправились в эту поездку за свой счёт, взяв на работе дни без содержания. Так и поехали: волонтёры и попугаи, которых мы назвали Норильском и Хатангой. Лишь в момент, когда передавали парочку новым хозяевам, узнали, что их зовут Кроша и Проша. Ну и ладно, нам первый вариант нравится больше. Ах да, ещё была большая полностью забитая шоколадными трубочками сумка–холодильник. Угощение пекли в Норильске, довезли в сохранности, мужики были довольны.

Идём на Восток!

Первое, что меня поразило по пути в новые российские регионы, — это большое количество военной техники. И чем ближе мы подъезжали к границе, тем больше её становилось. Сразу отмечу, в силу своей профессии такой техники я навидалась предостаточно — не раз бывала на специализированных выставках, снимала военные учения с пролётами бомбардировщиков и стрельбой самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Но тут другое. Простой «Урал» цвета оливы или ЗИЛ с КУНГом, на которых красуются Z или V, кажутся тебе грозными машинами. В этот момент ты как никогда осознаёшь, что это всё по–настоящему. Это не сюжет по телевизору или пост в Telegram–канале. Это война, и она там — за той «ленточкой», которую ты сейчас пересекаешь.

Меня часто спрашивают, было ли тебе страшно. Отвечу: нет. Дело в том, что как только ты въезжаешь на Донбасс, твой мозг начинает работать по–другому. Отключаются все ненужные эмоции, остро работают слух — не летит ли что–нибудь — и зрение — внимательно смотришь по сторонам и под ноги, чтобы не дай бог не наступить на «лепесток» (Противопехотная фугасная мина. — Прим. авт.). А ещё перед поездкой мне дали совет: ни в коем случае ничего не поднимать с земли, каким бы привлекательным и нужным это ни казалось. И... остерегаться детей. Я прислушалась ко всем рекомендациям. Когда мы наткнулись на «детский блокпост ДНР», трое мальчишек выскочили из кустов и перегородили дорогу автомобильной колонне длинными тонкими ветками. Сейчас понимаю, что эти сорванцы точно не желали нам чего–то плохого, просто играть им больше не во что, да и не умеют в другое, наверное. Им на вид как раз по девять–десять лет — дети войны, они в ней родились и растут. Это их обычная летняя забава — остановить проходящую мимо машину и потребовать плату за проезд. Увидев в моих руках видеокамеру, они оживились, один даже рассказал, как им тут живётся. В этом году из–за постоянных обстрелов в школу не ходили, учились дома, и это жуть как скучно. Дела у них идут нормально, на Донбасс лето пришло, так что можно целыми днями пропадать с друзьями на улице и играть вот в такой «детский блокпост ДНР». Мы заплатили за проезд сто рублей и вручили мальчику мандаринку. Водитель второй машины отстегнул ребятишкам целых пятьсот рублей. Один из «постовых» признался, что никогда в жизни не держал такой суммы в руках.

Контрнаступ

Мы заехали на Донбасс в конце апреля, как раз в это время Украина заявляла о своём пресловутом контрнаступе. Но грохота вокруг не было. Первый неприятный звук услышала в пригороде Донецка, сначала даже не сразу сообразила, что это. Лишь позже на записи услышала свой голос, который по–детски испуганно спрашивает больших дядек в форме: «Это наши?!» Меня успокоили: «Наши! ПВО отработала!» А дальше в течение всей поездки — какая–то звенящая тишина. Нет, небо рассекали «вертушки», а на дорогах гудела техника, много техники — танки, БТР, гаубицы, грузовики, бронемашины. Казалось, что её перемещали, как шахматные фигуры на доске, готовясь к большой, серьёзной партии. Огромное количество блокпостов, некоторые появлялись чуть ли не у нас на глазах. Воздух вокруг как будто искрился в ожидании чего–то грандиозного.

Успокаивали только встречи с нашими мужиками. В первые секунды они глядели на нас, как на что–то противоестественное, чего не должно здесь быть. Потом осознавали: свои. Да, прямо оттуда приехали, с края земли, из Норильска. А потом все обнимались. Это тоже какая–то удивительная вещь: все обнимали друг друга крепко, продолжительно, как будто мы кровные родственники, ну или знакомы уже сто лет и примерно столько же не виделись. В некоторых подразделениях делились, что с обеспечением тяжко, потому что их командиры вовсе не «отцы». Многое покупают сами — от еды и одежды до обвесов на оружие. Другим повезло, они — в раскрученных подразделениях «с именем», поэтому им вся страна помогает. Кто–то просто успокаивал, мол, всё хорошо: не голодаем, обуты, одеты. Но подаркам из Норильска радовались все. Удивлялись количеству коробок: «Это всё нам?» А когда мы доставали прицелы, тепловизоры и «птички», звучало уже: «Это, чур, моё!», «Вот это конкретно нужно!», «Это чёткая вещь!» и даже «Ничего себе! Дайте я вас обниму!»

Когда вручали именные посылки от семей, снимать было уже невозможно. Мужики прикрывали глаза коробками и убегали за машины. А мы, как попугаи, продолжали твердить: «Что вам ещё нужно? Вы говорите! Мы всё запишем, всё передадим!» «Домой хотим!» — твердил каждый. Весной, в ожидании украинского контрнаступления, были отменены все отпуска, сроков никто не называл. Наши ждали, а мы ехали дальше.

Пробиться не удалось только в Кременную — на въезде в город Лисичанск нас развернули военные. Это были майские праздники, все ждали провокаций, вокруг работали украинские диверсионно–разведывательные группы, никто не хотел брать на душу грех в виде кучки гражданских. Сейчас мы их прекрасно понимаем. А в тот момент мы сильно нервничали и искали другие пути–дороги, но все они были перекрыты. Нам повезло — именно тогда в ЛНР находился норильчанин, бывший пограничник, тоже член «Боевого братства», он приехал проведать маму. В их доме мы оставили посылки для трёх подразделений. Ребята их получили, мы это знаем — нам видео прислали. А ещё сняли саму Кременную, сожжённую и разбитую. Наверное, стоит сказать спасибо тем военным, которые нас остановили.

Пятый пошёл

Две недели назад я вернулась из ещё одного гуманитарного конвоя, для Норильска он стал пятым. О том, что на фронте многое изменилось, стало понятно ещё летом, когда норильские бойцы один за другим стали присылать запросы на автомобили.

– Понятно, что украинское контрнаступление провалилось, — объясняет норильский боец с позывным Алмаз. — Мы хорошо продвинулись вперёд, фронт растянулся, как следствие, увеличилось логистическое плечо. Пути всё ещё простреливаются, нужно менять маршрут, идти в объезд. К тому же все дороги разбиты, никакая малая техника не выдержит таких нагрузок. Машины загружаются по максимуму — боекомплекты, снаряды, продукты, стройматериалы, люди. Подвеска и всё остальное летит. Но самое страшное — это дроны–камикадзе, у той стороны их всё ещё очень много. Они охотятся, по–настоящему охотятся на технику и людей.

Активный сбор средств в помощь нашим бойцам не останавливался весь год. Конкретно на покупку автомобилей деньги собрали за два месяца. Подключились все: администрация города, предприятия, на которых работают наши ребята, благотворительные и волонтёрские организации и горожане. В Москве были куплены малотоннажный грузовой «Соболь» и УАЗ «буханка». Первый — для подразделения, работающего сейчас в ЛНР, в районе Артёмовска, второй — для Запорожского направления. И это ещё один прорыв нашего конвоя. Раньше норильчане добирались максимум до ДНР и ЛНР, теперь мы добрались до Запорожской области. Машину передали на трассе между Бердянском и Токмаком. Получил её гранатомётчик с позывным Ракета. Такого счастливого человека я давно не встречала, он буквально приплясывал, хватая весь свой очень тяжёлый боекомплект и загружая в новую машину. И это при том, что сейчас он удерживает позиции в районе Работино и Вербового. Я слежу за военными сводками, этот участок — в тройке самых тяжёлых.

– Сейчас прямо «на передок» еду, заскочу только за боеприпасами — и к ребятам, — улыбается норильчанин. — До этого ходили по восемь–десять километров пешком вот с такими баулами, плюс выстрелы к гранатомётам. Тяжеловато было. Теперь будет проще с подвозом БК, воды, еды, с эвакуацией раненых, их много бывает. Всё, теперь рота нормально будет жить, я там один из Норильска. И батальон нормально будет жить, там норильчан трое или четверо. Главное, что во взводе всё будет хорошо.

Заводя новую «буханку», он передал привет родителям, брату, жене и детям. Говорит, что в списках стоит следующим на отпуск, а пока попросил отдать его шеврон жене Алёне, приедет в Норильск — заберёт.

Мужчины плачут

Этот гумконвой дался мне сложнее, чем первый. Если весной все были просто настороже, в ожидании бури, то сейчас буря вовсю бушует. В этот раз мы слышали разрывы на протяжении всего пути — везде и много. В Токмаке мы буквально бегом передавали посылки. Сами норильчане, несущие там службу, говорили нам не светиться. А после вообще подъехали военные и сказали, чтобы мы спрятали машины на разных участках, желательно под деревьями. Несколькими днями ранее на место, где мы остановились конвоем, прилетел FPV–дрон и разбил военную колонну, а на блокпост, который мы только что проехали, позавчера вышла диверсионно–разведывательная группа — погибли двое российских военных.

Донецк гремит весь, ПВО срабатывает каждые сорок пять секунд. Трудно даже представить, что было бы с городом и окрестностями, если бы не было этой защиты. Шумно в Луганске, Волноваха страдает от дронов–камикадзе, через Новоторецкое ехать вообще запрещено, там в небе работает «Баба–Яга» — так называют мощные дроны сельскохозяйственного назначения, которые могут переносить и, как следствие, сбрасывать до четырёх танковых мин калибром 82 миллиметра. Это смертоносное оружие, кстати, использует только украинская сторона конфликта. Может поэтому в этот раз мужчины — и участники конвоя, и наши бойцы — уже не скрывали эмоций. Нет, не из–за страха, отчаяния или боли. Просто прямо сейчас там идут важные, можно сказать, решающие сражения. Нервы у всех натянуты до предела. Поэтому слёз не прятал никто: ни отец, которому в Токмаке мы вручили письмо от его маленького сынишки; ни боец в ЛНР, которому родной брат, отпросившись с работы, пригнал тот самый «Соболь»; ни штурмовик в Донецке, который просто не ждал, что к нему приедут из Норильска. «Это нам?» — всё время переспрашивал он, не веря нашему появлению в столь сложной обстановке, и тому, что мы вручаем ему квадрокоптер. «Вы сейчас где?» — спросила я. «Штурмуем «Коксохим», — выдавил из себя боец. И здесь настала моя очередь плакать. Но в моей семье существует строгое табу — по живым не плачут, их терпеливо ждут дома.

Всё это обязательно войдёт в новый фильм. История братьев, которые встретились благодаря новой машине, купленной на собранные деньги. Рассказ мамы, которая бросила всё в Норильске и переехала в Луганск, когда её сын подписал контракт. Про артиллериста с позывным Панда, которого наградили медалью «За отвагу». Про ребят из ремроты, которые ежедневно латают технику из–за регулярных обстрелов кассетными боеприпасами. И обязательно всех покажут, ведь наши мужики перестали прятать лица.

Помню, как после выхода первого фильма мне позвонила коллега по работе, которая переехала на материк. Она рассказала, что узнала одного из бойцов, с его родителями они дружили много лет. Бросила им ссылку на фильм, они его посмотрели, потом прислали мне слова благодарности за возможность увидеть родное лицо. Как–то в торговом центре подбежала девушка, обняла и сказала, что мы общались с подразделением, где служит её брат. Потом полетели личные сообщения: «Пришлите, пожалуйста, фотографии из Луганска. Вы одному бойцу заблюрили лицо (он разведчик), я его узнала. Это мой молодой человек, вышлите оригинал». Таких сообщений было много, и тогда я поняла: вот, оказывается, зачем я туда езжу.

P.S. Мам, не злись на меня, пожалуйста. Так правда надо!

Фото из личного архива автора