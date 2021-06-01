1 июня - Международный день защиты детей

Дорогие юные норильчане, сегодня наш город присоединяется к празднованию Международного дня защиты детей.

1 июня для вас традиционно пройдёт много познавательных и развлекательных выставок, мастер-классов, игр и других мероприятий. Всё это призвано в очередной раз напомнить о том, что именно вы, подрастающее поколение, являетесь основными «строителями» будущего, нашей сменой. И мы, взрослые, должны сделать всё от нас зависящее, чтобы быть для вас надёжной опорой, поддерживать ваши начинания, помогать избежать ошибок.

Норильские дети всегда отличались от своих сверстников на материке – более активные, сообразительные и упорные в достижении собственных целей. И сегодня вы принимаете активное участие во всех преобразованиях, которые происходят в Норильске, зачастую давая нам дельные советы, повышая эффективность «взрослых» проектов.

Ваши успехи и достижения в учёбе и внеурочной деятельности во многом зависят от поддержки родителей и близких людей. Я от души желаю вам быть всегда окружёнными теплом и заботой, чтобы ваша повседневность была наполнена яркими и интересными событиями, а все жизненные планы обязательно реализовывались.

С праздником! Отличных летних каникул тем, кто уже закончил учебный год, и успешной сдачи экзаменов тем, кто продолжает грызть гранит науки!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска