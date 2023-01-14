Хочется видеть Норильск молодым

– Что для вас значит Норильск?

– В первую очередь Норильск — моя родина, мой дом вот уже 30 лет. Знаете, лет до 25 я, как и многие молодые люди, думала, что делать тут нечего, надо уезжать. А потом решила задержаться, потому что осознала, что у территории большие перспективы. Для меня Норильск — город контрастов. Он суровый, здесь сложные климатические условия, есть проблемы с логистикой. В то же время здесь живут прекрасные люди, и у молодёжи есть много возможностей для развития. Молодёжная коллегия тому подтверждение. К тому же конкуренция в Норильске в разы меньше, чем на материке в крупных городах, куда обычно уезжает наша молодёжь.

– Чего лично вам не хватает в городе?

– В первую очередь удобной логистики. Мои друзья, живущие в Санкт–Петербурге, могут на выходные съездить за границу отдохнуть, норильчанам такой вояж дорого обойдётся. Мы привыкли готовиться к отпуску загодя, копить деньги, искать билеты дешевле. Большую часть года уехать на материк можно только самолётом, и тут всё зависит от погоды. Думаю, нам очень не хватает железной и автодороги.

Ещё не хватает зелени. Вы замечали, что в Норильске почти в каждой квартире и в учреждениях выращивают комнатные растения? Мы компенсируем небольшое количество растительности на улицах. Да, джунгли Амазонии в городе не разведёшь, но хорошо бы продумать крытые зелёные участки, парки. Кстати, насколько знаю, концепция озеленения города и проект реновации этот момент учитывают, так что ждём с нетерпением.

– Какие перспективы Заполярье открывает для активной молодёжи?

– Для молодёжи до 18 лет организовано множество занятий по душе! Могу это утверждать как работник сферы дополнительного образования. Масса спортивных, часто бесплатных, секций, всевозможные творческие кружки. У ребят старше 18 лет теперь больше возможностей для получения образования: онлайн можно окончить курсы по новой специальности, пройти переквалификацию, изучать, например, искусство, языки и многое другое. Ну а если у тебя есть идеи, как сделать Норильск лучше, приходи в Молодёжную коллегию или в Молодёжный парламент, поделись мыслями, тебя выслушают и, я уверена, с радостью примут в свои ряды, потому что такая молодёжь городу нужна.

Также в нашем городе реализуется огромное количество грантовых программ. Придумываешь проект, заявляешься, и если идея хорошая, то получаешь финансирование.

И, тем не менее, молодёжь массово уезжает. Мне кажется, что большинство выпускников школ покидают родной город потому, что не готовы связать жизнь с технической профессией. А сегодня в городе из вузов есть только Заполярный государственный университет, филиалы других из–за реформы образования не работают. Так что было бы здорово, если бы у ребят появился выбор мест обучения и работали отделения вузов гуманитарного направления.

– Почему вы решили вступить в Молодёжную коллегию?

– Коллегию я рассматриваю как своеобразный мост между администрацией и активными гражданами, хороший инструмент для создания важных проектов.

В прошлом году мы с воспитанником стали призёрами премии «Экология — дело каждого» и решили создать проект «Эко Team media», с которым заявились на конкурс и выиграли. На конкурсе в состав коллегии, который проводился параллельно, можно было представить тот же проект. Почему нет? Поскольку проект тематический, я вошла в профильную комиссию по экологии. Кстати, заметила, что все стремятся быть включёнными в социальные комиссии, но никто не готов заниматься ЖКХ, экологией, считая, видимо, что дело гиблое. Но я иного мнения.

Проект, который мы сегодня пробуем реализовать в рамках нашей комиссии, называется «Чистые дворы». Весной наш город выглядит удручающе из–за мусора, который разносит ветер. Изначально мы хотели установить крытые мусорные баки, но оказалось, это слишком неудобно и дорого. Мы решили, что безвыходных ситуаций не бывает, и предложили обносить забором или сеткой–рабицей контейнерные площадки на подъездах девятиэтажек. Ограждение будет невысоким, но позволит мусору задерживаться внутри него. Однако сконструировать его надо так, чтобы было удобно работать мусороуборочной технике и дворникам.

– Какие задачи перед собой ставите, каких целей стремитесь достичь?

– Для начала нужно закончить уже заявленные проекты, а дальше продолжать смотреть на город свежим взглядом. Мы открыты для предложений горожан. Знаете, большинство людей привыкли озадачиваться только собственным проблемами. Так было и со мной до вступления в коллегию. Но теперь общественная должность обязывает меня видеть город и его проблемы, думать о том, что надо поменять, чтобы всем было комфортно.

– Чем, на ваш взгляд, деятельность Молодёжной коллегии может помочь городу?

– Молодёжная коллегия — это источник свежих идей. Мы можем позволить себе нестандартные решения, поскольку не загружены текущей работой. У нас есть время, силы и огромное желание приносить пользу.

– Чей опыт может оказаться полезен коллегии?

– Думаю, опыт в принципе полезен — и частных лиц, и других городов, и наш собственный. Сегодня Норильск мне видится «губкой», впитывающей новые идеи. Например, в городе появились мероприятия и события — молодёжный и бизнес–форумы, в которых принимают участие известные спикеры, делящиеся своим опытом и практикой работы. Это полезно нам, особенно в преддверие периода масштабных изменений. Благодаря технологиям социального проектирования, которым нас также обучали, идеи, кажется, подходящие исключительно для материка, могут быть переработаны для Норильска.

– К работе готовы?

– Мы уже работаем вовсю. Растим своё капризное дитя — я имею в виду проекты (смеётся). Во всяком случае, я так вижу свой. Проект сложный, и есть масса препятствий на пути, нюансов. Нужно учесть человеческий фактор, финансовую сторону. Мы должны быть одновременно мечтателями и реалистами, это непросто, но, мне кажется, у нас получается.

– Каким видите Норильск в будущем?

– Современным, открытым, с ж/д или автодорогой на материк, максимально зелёным. И молодым. Хочется, чтобы молодёжь не уезжала, а делала город сильнее и интереснее.