Хочется жить и трудиться

В настоящее время для обеспечения безопасности на производстве действует множество различных документов, стандартов, правил, регламентов и т. д. Такое положение вещей способно вызвать сумбур в головах рабочих — информации много, а как применять её на практике, мало кто знает. И здесь удачным подспорьем является учебный полигон.

Также следует отметить, что в компании с лета 2022 года действуют новые единые для всех кардинальные правила безопасности, за нарушение которых работник гарантированно будет уволен с предприятия по отрицательным мотивам в соответствии с требованиями законодательства. Чтобы исключить случаи нарушений этих правил, сотрудники могут отработать порядок безопасного производства в специальных локациях.

Для этого в Талнахе на базе АБК–2 треста «Норильскшахтсервис» введён в эксплуатацию полигон отработки практических навыков по управлению профессиональными рисками. Подготовка тренерского состава осуществляется в корпоративном университете «Норникеля» под шефством консалтинговой фирмы «ТОТ– Консалтинг». На сегодняшний день в ННР работают пять тренеров по культуре безопасности.

На опережение

В рамках концепции нулевого травматизма в 2022 году в «Норникеле» начал работу институт внутренних тренеров. Во всех структурах компании сейчас проводятся тренинги ДОР (динамической оценки рисков), в которых участвуют работники разных профессий из разных подразделений. С декабря прошлого года введён тренинг «Поведенческий аудит безопасности», но он пока не так распространён, как ДОР, и рассчитан на инженерно–технический состав (ИТР).

– В концепции нулевого травматизма существует реактивный и проактивный подход. Тренинги по культуре безопасности — принципиально новый проактивный подход к управлению рисками. То есть мы применяем предупредительные меры для исключения происшествий с людьми, — делится тренер по культуре безопасности ННР Екатерина Пупышева. — Разбираем с сотрудниками реальные рисковые ситуации, которые случаются у них на работе, и варианты минимизации и устранения опасностей, имеющих тяжёлые последствия.

Рассказываем, какие инструменты существуют в компании для того, чтобы обезопасить себя и коллег на рабочем месте, главный среди них — самостоятельный анализ ситуации. В случае обнаружения потенциально опасного фактора — неограждённое место погрузочно–разгрузочных работ, сломанные перила на высоте и другое — сотрудник должен предпринять обдуманные меры, чтобы обезопасить и себя, и других. Если сотрудники не могут исправить проблему своими силами, необходимо сообщить руководителю. В отдельных случаях есть возможность заполнить контрольный лист об отказе от выполнения работ, который имеется у каждого работника при себе, и передать его линейному руководителю.

Своими силами

Полигон удачно совмещает класс теоретической подготовки, в котором проводится изучение материала, и учебно–тренировочное пространство с действующими интерактивными стендами и учебно–тренажёрным оборудованием для практической отработки знаний. Расположение полигона в закрытом помещении позволяет с комфортом тренироваться независимо от погодных условий и времени года.

На начальном этапе практического обучения с работниками прорабатываются риски, возникающие при передвижении по проходным и переходным площадкам, лестницам, обсуждаются требования, предъявляемые к их конструкции, и проводится анализ фактического состояния лестниц и пешеходных площадок, приводятся примеры несчастных случаев, произошедших в результате несоответствующего содержания лестниц и ограждений площадок обслуживания. В этот момент дополнительно демонстрируются видеоролики, содержащие сцены травмирования работников на производстве. Затем показ приостанавливается, и тренер проводит с учениками динамическую оценку ситуации, они выявляют опасности и риски и при дальнейшем просмотре убеждаются в правильности сделанных предположений.

Следующий этап — локация для отработки безопасного производства работ на высоте, способствующей соблюдению ключевого кардинального правила — запрещено работать на высоте без использования страховочной привязи. Сотрудники отрабатывают навыки применения страховочного снаряжения (привязей, анкерных линий, различных захватов, блокираторов, триподов и т. д.).

– Тренажёры для всех локаций полигона разработаны в технических отделах структурных подразделений «Норильскникельремонта», — рассказал начальник отдела оценки профессиональных рисков «Норильскникельремонта» Евгений Качура. — В ННР имеются похожие площадки, есть полигон «Полоса рисков и опасностей». А недавно закончено обустройство большого полигона для отработки безопасного выполнения работ на высоте на базе Механического завода. На этих площадках установлено похожее оборудование, за исключением узконаправленных локаций, которые созданы специально для работников треста «Норильскшахтсервис». Данная тренировочная зона оснащена стендом для отработки приёмов безопасного выполнения работ при ремонте рельсовых контактных проводников спуска шахтной клети, тренажёром по перепасовке направляющего каната шахтных клетей, стендом по ремонту и эксплуатации высоковольтных шахтных ячеек и шахтных понижающих трансформаторов.

Здесь могут отрабатываться безопасные приёмы работ с электроустановками, такелажным оборудованием, слесарным инструментом. На полигоне одновременно могут заниматься до 20 человек. Но мы стараемся формировать группы до 15 человек, дабы не перегружать тренера и, что немаловажно, уделить каждому работнику персональное внимание.

Полигон запущен в работу около полугода назад. Само обучение начато сравнительно недавно, но его уже прошли порядка 120 человек. Преимущественно занимаются работники треста НШС. Не исключено, что будут приглашаться сотрудники других структурных подразделений ННР, работающих в Талнахе.

Главное — результат

– Статистика нарушений ведётся с 2006 года, с момента образования «Норильскникельремонта», — добавил Евгений Качура. — Практически все нарушения относятся к кардинальным правилам безопасности. В ННР за последние полгода уволены 8 человек за нарушение трудовой и производственной дисциплины, неприменение средств индивидуальной защиты, нарушение порядка организации работ. Лучше человек будет уволен, нежели пострадает.

В «Норильскникельремонте» отметили, что 2022 год был успешным, ННР и подрядчики отработали без смертельных и тяжёлых несчастных случаев. На предприятии считают, что это, в том числе, результат отработки навыков на подобных полигонах.

Как же сами сотрудники оценивают усилия руководства? Своим мнением поделился слесарь ПМЭУ–2 вентиляционного ствола № 9 (ВС–9) Сергей Рубан:

– Мы работаем на опасном производстве, поэтому оценивать риски необходимо постоянно. Прежде чем приступить к работе, ты должен оценить даже самые непредсказуемые последствия. Тебе дают наряд–задание, и ты начинаешь думать. Географию своей работы в основном ты знаешь. А далее оценка на месте, ведь с прошлой смены могут быть изменения. Всё это делается не только для себя, но и для товарища по работе. Мы должны друг другу помогать в оценке рисков.

Тренинги подобного рода дают знания для более осмысленной работы. Открывается новое видение ситуаций. Лучший эффект достигается, когда новые знания применяются на практике. В этом плане полигоны очень полезны, особенно этот.

Сила привычки

Вне работы мы постоянно проводим оценку рисков. Улицы города — фактически большая промплощадка. На дорогах машины, к светофорам подведено электричество, гололёд никто не отменял, а ветры — вообще наше всё. Не меньше сюрпризов может преподнести и квартира — от короткого замыкания до упавшей на ногу кастрюли с горячим супом. Но мы ведь переходим перекрёстки по правилам дорожного движения и не используем электрочайник с оголённым проводом, правда. Навыки безопасной жизнедеятельности отработаны до автоматизма и не мешают нам жить, а наоборот, помогают. На производстве должно быть так же.

Для справки

Динамическая оценка рисков (ДОР) - это сжатая бездокументарная общая оценка текущего уровня риска, выполняемая в начале и на протяжении каждой производственной операции. Цель ДОР — выявление и предотвращение потенциально небезопасных производственных действий и факторов риска.

Кардинальные правила жизни - Для повышения безопасности и дисциплины труда с 1 июня 2022 года в подразделениях «Норникеля» введены обновлённые кардинальные правила безопасности труда, единые для всех отраслей. Их соблюдение является обязательным для сотрудников «Норникеля» и подрядных организаций.

Правила запрещают:

– работать на высоте без использования страховочной привязи;

– производить работы в выработках с незакреплённой и/или необобранной кровлей;

– выполнять погрузочно–разгрузочные работы, работы по перемещению груза при нахождении людей в опасной близости;

– производить ремонт и обслуживание действующего оборудования без его отключения от коммуникаций, установки блокировки источников энергии;

– проводить работы в электроустановках и на электрооборудовании, находящихся под напряжением;

– перевозить людей и осуществлять поездку на транспортных средствах, не предназначенных для этих целей.

Нарушение этих правил ранее приводило к тяжёлым несчастным случаям или к несчастным случаям со смертельным исходом.

Неукоснительное соблюдение кардинальных правил направлено на сохранение жизни и здоровья всех работников группы компаний.