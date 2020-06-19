Холдинг «Вертолёты России» начал серийное производство арктических вертолётов

Вертолёт Ми-8АМТ в арктическом исполнении завершил программу лётных испытаний и прошёл процедуру приёмки независимой инспекции Росавиации. Машина выпущена на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Одна из главных особенностей машины - разработанная Национальным центром вертолётостроения (НЦВ) «Миль и Камов» уникальная система подогрева агрегатов трансмиссии. Благодаря ей возможен оперативный запуск двигателей при крайне низких температурах, даже если борт длительное время находился в условиях безангарного базирования на открытом воздухе, говорится в сообщении компании.

Устойчивым к крайне низким температурам этот вертолёт также делают улучшенная теплозащита грузовой кабины, теплоизоляционные шторы в сдвижной двери и створках кабины. А в системах вертолёта установлены морозоустойчивые тефлоновые шланги вместо резиновых.

Машина также оснащена дополнительными топливными баками, позволяющими летать на большие расстояния, что очень важно для малонаселенных северных районов. Дальность полета арктического Ми-8АМТ составляет до 1400 км. Также на машину может устанавливаться система аварийного приводнения для полетов над обширной водной поверхностью арктической зоны.

В холдинге «Вертолёты России» отмечают, что первая машина сейчас уже готова к передаче заказчику. Им является Министерство обороны РФ, рассматривается вопрос строительства арктических вертолётов для других силовых ведомств страны и на экспорт.