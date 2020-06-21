Холдинг «Вертолёты России» приступил к заводским лётным испытаниям вертолёта-беспилотника VRT300 Arctic Supervision

Аппарат предназначен для эксплуатации на Северном морском пути.

Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. Для этих целей комплекс оснащён бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно проводить работы по ледовой разведке, сообщается в пресс-релизе предприятия.

Новый вертолёт-беспилотник имеет дизельный двигатель. Возможность этой машины базироваться на кораблях делает арктическую версию VRT300 очень востребованной как на судах ледокольного и ледового класса, так и на буровых нефтегазовых платформах. Машина может применяться для транспортировки различных грузов - например, продуктов и медикаментов на полярную станцию и обратно на корабль.

Функциональные задачи, которые может выполнять этот беспилотный вертолёт, достаточно широкие - от оценки толщины льда по курсу судна до метеоразведки и оценки экологической ситуации, обеспечения поисково-спасательных работ, определения параметров ледяных полей, которые могут оказаться пригодными для размещения на них различных полярных объектов.

Машина была представлена на международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 дочерней компанией холдинга «ВР-технологии», которая ведёт разработку гражданских беспилотных летательных аппаратов. По словам представителя компании, ведётся интенсивная работа по замене системы управления на электронно-дистанционное и по облегчению веса машины.