Хорошая привычка

Такая идея стала основой проекта «ЗдравОлимп», представленного местным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры–медики» в рамках программы «Мир новых возможностей» «Норникеля».

Как рассказала Анастасия Савичева, координатор движения, пандемия перегрузила медиков и в то же время разобщила их:

– У людей стало очень мало свободного времени, которое они могли бы провести с семьёй или с коллегами, с которыми дружны. К тому же многие носили на работе СИЗ, которые несколько обезличивают человека: каждый будто заключён в свой мир. Мы хотели напомнить им, что они справились, опасность уже не так велика, и это хорошее время для перезагрузки. Впервые идея реализации досуга для медиков прозвучала от Кобы Кавтеладзе, начальника территориального отделения министерства здравоохранения Красноярского края в Норильске. Мы подхватили её и обратились в фонд «Возможность», а также в консультационный ресурсный центр к Елене Дудченко за помощью в написании гранта, поскольку столкнулись с такой задачей впервые. Они выступили нашими партнёрами.

К обсуждению оптимального вида досуга привлекли сотрудников поликлиник и больниц — опросили свыше 50 человек. По их мнению, наиболее подходящими стали волейбол и баскетбол.

– Возник вопрос, где это организовать, чтобы работникам разных учреждений города было удобно. Нам навстречу пошёл Норильский медтехникум — его директор Татьяна Терентьева предложила проводить мероприятие на их территории. Напомню, им отдали первый этаж бывшего КВД, и теперь всё здание в их распоряжении, — говорит Анастасия.

На средства гранта помещение за лето подготовят к старту спартакиады, закупят инвентарь, а также призы. Награды получит каждая команда турнира, причём подарки будут со смыслом — все, посвящённые здоровому образу жизни. Например, разовые билеты в боулинг, аквапарк, спортзал и так далее.

– Большая часть гранта уйдёт именно на призы. Мы считаем, что важно поддержать всех, кто решит выступить на турнире, — поясняют «Волонтёры–медики».

Авторы проекта видят полезность «ЗдравОлимпа» и в том, что он позволит не только сплотить давно работающих друг с другом медиков, но и поможет легче влиться в коллектив молодым выпускникам медтехникума и приезжим специалистам.

– В Спартакиаде можно участвовать не только работникам здравоохранения, но и членам их семей. Кто–то, уверена, подружится, и это здорово! Интересно, кстати, что многие наши сотрудники — выпускники медтехникума, так что им важно и интересно будет вернуться в альма–матер, — добавляет Анастасия Савичева.

На недавней презентации проекта главврачи медучреждений города идею одобрили и пообещали информировать своих сотрудников о готовящейся спартакиаде. Предложили и расширить список видов спорта, включив любимый многими настольный теннис. А на будущий год написать новый грант, который объединит творческих медиков, любящих рисовать, петь или танцевать.

– Мы знаем, что медтехникум попадает в программу «Норильск–2035», в нём планируется обновление, расширение факультетов. Возможно, нам дадут дополнительное помещение для реализации творческого гранта. Пока же сосредоточимся на открытии спартакиады, которая продлится с ноября по март, — добавляют «Волонтёры–медики».