Хотим всех знать

Уполномоченный по вопросам переписи по городу Норильску Сергей Сурмай пошёл нам навстречу и дал номер телефона одного из норильских переписчиков. Так мы познакомились с Денисом Лавро и его супругой Анастасией — ребята вместе обходят квартиры. Пригласили и меня в свою компанию.

Пока Настя беседовала с жильцами, я расспрашивал Дениса об их опыте переписчиков и почему вдруг решили попробовать себя в этом деле. Денис — учитель ОБЖ в 32–й школе, а его жена — делопроизводитель в фонде социального страхования. Ему предложили поработать переписчиком. Посоветовался со своей половиной, решили вместе потрудиться. При этом, так сказать, совместить полезное с приятным. Они недавно переехали на улицу Орджоникидзе, поэтому знакомство с новыми соседями будет нелишним, подумали ребята и отправились по квартирам.

– Как люди относятся к переписи населения и реагируют на ваши визиты?

– По–разному. Встречаются и доброжелательные люди, и недовольные. Были подъезды, по которым пройтись — одно удовольствие. Во многих квартирах нам открывали, жильцы охотно шли на контакт. И площадки у них в отличном состоянии. Сразу видно, что там следят за порядком.

– Приходилось ли сталкиваться с агрессией со стороны жителей?

– К счастью, нет. По регламенту нам в таких ситуациях следует сразу уходить, отметив данный факт в программе. На случай если вдруг будет причинён вред здоровью, мы застрахованы в на весь срок переписной кампании.

Есть квартиры, где люди просто не открывают двери. Были случаи, когда человек сначала охотно отвечал на вопросы, а узнав, что нас интересуют не только фамилия, имя, отчество и тому подобное, и вопросов довольно много, тут же прерывал опрос.

– На каких вопросах чаще всего такое происходит?

– Обычно первая часть анкеты заполняется полностью. Когда переходим ко второй части, где возраст и так далее, люди спрашивают, зачем нам эта информация.

– Встречались ли такие, кто даже не слышал о переписи населения?

– Да, попадались... Кто ни сном ни духом... За неделю — в двух квартирах.

– Насколько активно горожане проходят перепись на сайте «Госуслуги»?

– Те, кто проходит опрос на этом портале, многие на работе подают свой QR–код. Организации передают их уполномоченному по переписи населения. Если человек прошёл анкетирование на «Госуслугах», в программе планшета переписчика высвечивается соответствующая отметка. Мы заходим к таким гражданам только для получения их QR–кода. Либо вообще не заходим, чтобы лишний раз не беспокоить с учётом сложной эпидемиологической обстановки. Вот, например, на данной площадке, где мы сейчас находимся, из четырёх квартир жильцы одной прошли анкетирование на портале, а в других трёх нам не открыли двери по разным причинам.

– Насколько важна перепись населения по вашему мнению?

– Очень важно получить достоверные данные, чтобы иметь общую картину о населении и использовать сведения для дальнейшего анализа.

За разговором время пролетело незаметно. И мы успели обойти целый подъезд девятиэтажки. В следующем Денис и Анастасия поменялись ролями: он начал опрашивать жильцов, а его жена — отвечать на мои вопросы.

– Переписчиком работаете по зову сердца или по долгу службы?

– Муж работал в избирательной комиссии. И вообще он активно участвует в самых разных мероприятиях. И меня привлёк. Мы решили, что будем семьей участвовать в жизни города.

– Как думаете, для чего нужна перепись?

– Для статистики. Чтобы узнать, сколько людей у нас в государстве живет. Кто имеет гражданство, у кого его нет. Уровень образования и в каких сферах работают и т. д.

– Люди охотно идут навстречу?

– Если честно, не очень. Многие просто двери не открывают. Некоторые, услышав, что мы пришли по поводу переписи населения, отказываются с нами общаться, мол, им некогда.

– Какие вопросы вызывают отрицательную реакцию?

– Про уровень дохода. Люди недоумевают, для чего такие сведения. Некоторые удивляются, зачем спрашивают про образование. Наверное, считают, что это личная информация.

– Были ли забавные ответы?

– Да, запомнился один случай. Речь зашла о владении иностранными языками, на что мужчина ответил: «Слышишь я картавлю? — Пиши французский».

– Какова динамика переписи на «Госуслугах»?

– Первые дни процент был нулевой. Через неделю в планшете стали появляться значки. На портале в основном проходят опрос люди среднего возраста. Это во многом связано с тем, что на предприятиях активно призывают к этому. К тому же есть возможность передать QR–коды централизованно уполномоченному по переписи населения. Это также уменьшает личное взаимодействие с людьми, что особенно актуально при пандемии.

Конечно, очень хотелось пообщаться и с жителями квартир. Но и те немногие, кто открыл нам двери, неохотно отвечали даже на вопросы анкеты. Но удача нам всё–таки улыбнулась.

Александр (так он представился) уделил нам пару минут помимо обязательных ответов. Живёт он в Норильске с рождения. Работает, как и многие, в компании «Норникель». Нас, помимо анкетных данных, ещё интересовало его отношение к переписи в целом.

– Нужно ли это? — на секунду задумался он. — Разве что в качестве дополнения к данным УФМС и т. п. Я считаю, сведения будут недостоверными.

– Как вам сама процедура опроса?

– Довольно простая и быстрая. Каких–либо конфиденциальных данных не затрагивают. Про возможность пройти перепись на «Госуслугах» нам рассказали на предприятии.

– Если бы вы обратились к населению по поводу переписи, что бы вы сказали людям?

– Ничего страшного в этом не вижу. Даже для статистики нужно. В принципе — рекомендую.

Повезло нам в последней квартире. Там нас радушно встретила хозяйка — Людмила Викторовна Есина, сотрудница детского сада «Оленёнок». Позитивный человек с активной жизненной позицией.

– Как вы относитесь к переписи населения?

– Положительно. Она ведь проводится, чтобы выяснить, сколько в нашей стране людей проживает, сколько родилось, умерло. Должна быть статистика.

– Как вам вопросы анкеты?

– Личного не раскрывают. Спросили про образование, работаю или нет. Каверзных вопросов с выяснением подноготной, секретной информации — таких нет.

– Чтобы вы сказали норильчанам по поводу переписи населения?

– Уважаемые граждане, участвуйте в переписи населения. Ничего в этом страшного нет.

Мы обошли один девятиэтажный дом, всего там два подъезда. Нам открыли двери и ответили на вопросы анкеты в 20% случаев. И это, по словам Дениса и Анастасии,

очень хороший показатель. Те жильцы, с кем нам довелось пообщаться, в большинстве своём вели себя доброжелательно. Были квартиры, жильцы которых утверждали, что прошли анкетирование на «Госуслугах», но в системе это пока ещё не отобразилось — сведения с портала туда поступают в течение трех дней после опроса.

На прощание я спросил у ребят, какова их оценка в целом по результатам обходов.

– Мы ходим по адресам только первую неделю. Пока втягиваемся. Но на самом деле позитивно. Ожидали, что будет намного хуже. Думали, вообще никто не откроет. Рады, что люди идут навстречу, — подвели первые итоги мои новые знакомые. В этот дом они снова вернутся недели через две.