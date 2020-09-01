МАУ ИЦ «Норильские новости»

Хотите научиться рисовать комиксы?

Хотите научиться рисовать комиксы?

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Хотите научиться рисовать комиксы?

Как же создаётся эта история на бумаге, да еще и в картинках? А может именно ты хочешь стать такими же классными создателем комиксов как профессионалы из издательства MarvelComics?

Хотите научиться рисовать комиксы?

Дом детского творчества набирает группы для ребят от 13 до 18 лет

по созданию оригинальных графических историй: от идеи до собственной книжки комиксов.

Юные художники будут заниматься трижды в неделю в школе № 13. Занятия бесплатные. Поторопись, ведь количество мест ограничено.

Телефон для справок 8-913-493-77-24.

1 сентября в 14:48 180
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