Хотите стать переписчиком и подзаработать?

Набрав в поисковике «Хочу стать переписчиком», заполнить анкету. Вас внесут в базу данных как потенциального участника переписной кампании. За месяц до начала основного этапа переписи вам позвонят и уточнят, не изменились ли ваши планы.

С каждым переписчиком будет заключен договор, а после выполнения работ - произведена оплата. Сумма вознаграждения за месяц – 18 000 рублей, с них удерживается подоходный налог. Кроме того, переписчики будут застрахованы от несчастных случаев.

В Красноярском крае в качестве переписного персонала планируется привлечь более 7 тысяч человек. Переписчиком может стать любой совершеннолетний гражданин России, успешно прошедший обучение. Оно будет длиться 3 дня и войдёт в оплачиваемый период работы. Незадолго до старта основного этапа переписчиков научат правильно заполнять переписной лист, общаться с населением и задавать вопросы. Также переписной персонал будет использовать в своей работе планшеты, пользоваться ими научат.

Каждый переписчик будет иметь шарф, жилет и сумку с логотипом переписи. Также при себе должно быть удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта.