Хранители Арктики

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«Знакомство с нашим учебным заведением пройдёт в форме увлекательного путешествия не только для школьников, но и для их родителей. Вы погрузитесь в удивительный мир профессий, узнаете о возможностях института и его плюсах для абитуриента, познакомитесь с творческой и интеллектуальной средой студенчества. Именно ты можешь стать супергероем и хранителем арктического равновесия! На нашем мероприятии ты погрузишься в мир топовых специальностей и направлений НПР и Арктической зоны, увидишь, как устроена профессия изнутри», — призывало объявление на сайте института.

– Такое решение напрашивалось. Современные абитуриенты — молодые люди, любящие технологии, порой некоторую театральность, шоу. Нам хотелось сделать эту встречу не только полезной, но и запоминающейся, — поясняет Елена Лаговская, и. о. декана горно–технологического факультета.

Участники встречи регистрировались на одно из направлений: «Герои горного дела» — горное дело; The Builders — строительство; «Повелители огня и металла» — металлургия; «Арктические трансформеры» — технологические машины и оборудование; «Корпорация механиков XXI века» — наземные транспортно– технологические комплексы; «Портал в галактику 220» — электроэнергетика и электротехника + автоматизация технологических процессов и производств; «Эра Альтрона» — информационные системы и технологии; «Хранители бизнеса» — экономика, менеджмент и организация производства. День открытых дверей позволил познакомиться с историей и структурой института, направлениями обучения, узнать особенности поступления, программы поддержки студентов. Те, кто не смог присутствовать на встрече очно (из–за плохой погоды не смогли, например, приехать кайерканцы), могли ознакомиться с материалами онлайн.

Приветствуя собравшихся, Дмитрий Дубров, ректор НГИИ, отметил, что вместе с новым поколением студентов институт ждут большие преобразования:

– Уже принято решение, что мы изменим свой статус и станем университетом. Вскоре, благодаря участию компании «Норникель», начнутся реконструкция нашего основного здания и строительство ещё одного кампуса и современного общежития для студентов. У нас появился новый уровень образовательных программ — магистратура, а значит, окончив бакалавриат, вы сможете получить полноценное высшее образование. У нас также налажено взаимодействие с градообразующим предприятием и всеми его переделами, а также городскими структурами для проведения учебной практики студентов, что означает получение опыта в условиях Арктики уже во время обучения.

В этом году институт открывает сразу шесть программ магистратуры: «строительство», «прикладная информатика», «технологические машины и оборудование», «металлургия», «экономика», «менеджмент». Обучение по некоторым из них очное, по другим — заочное. Появились и два новых направления подготовки в бакалавриате — «технология переработки минерального сырья» (на кафедре металлургии) и «автоматизация технологических процессов и производств». Так что теперь получить степень бакалавра в НГИИ будет можно по 10 направлениям. Начиная с первого курса, все студенты имеют возможность участвовать в конференциях, соревнованиях, студенческих форумах за счёт института.

В этом году, отмечают в НГИИ, принята беспрецедентная программа поддержки абитуриентов–бюджетников по программам бакалавриата и специалитета. Государственная академическая стипендия назначается на первый семестр всем поступившим, независимо от баллов ЕГЭ. Но к ней может выплачиваться дополнительная, и весьма весомая, стипендия, которая как раз зависит от успешности сданного абитуриентами единого госэкзамена. Набрал от 180 до 200 баллов — получи плюсом 5000 рублей; от 201 до 230 баллов — 10 000 рублей; 231 балл и выше — 20 000. А те, кто получил 100 баллов по ЕГЭ хотя бы на одном из вступительных испытаний, входящих в установленный для соответствующего направления подготовки или специальности перечень, — сразу 30 000 рублей. Также предусмотрены выплаты для победителей и призёров чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia или Junior Skills, иногородних абитуриентов, победителей и призёров международных и российских олимпиад, в том числе заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, крупных спортивных соревнований и других. Добавьте сюда ещё и корпоративную стипендию от «Норникеля», краевую выплату и получите довольно приличную сумму.

– Суммирование очень важно. Это означает, что максимально студент–отличник может получать до 49 000 рублей в месяц! Согласитесь, это полноценная зарплата, — подчёркивает Елена Лаговская. — Правда, важно понимать, что дополнительная стипендия по программе поддержки студентов сохраняется в последующих семестрах только при отсутствии академической задолженности.

Сегодня в НГИИ уже начала работу приёмная комиссия, которая готова ответить на все вопросы абитуриентов. Получить более подробную информацию о приёмной кампании – 2021 можно и на сайте НГИИ www.norvuz.ru

Дело найдётся всем

А недавно на базе Норильского государственного индустриального института прошло ток–шоу «Моя траектория», инициированное «Норникелем» для выпускников школ и их родителей. На встрече им рассказали о возможностях обучения в вузах регионов присутствия компании и её программах поддержки студентов и молодых специалистов.

В 2021 году в образовательном проекте «Перемена» благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» появилось новое направление — профориентационная работа с выпускниками. Пилотный проект был реализован в марте в Мончегорске — там прошёл онлайн–марафон «ВУЗ:(НЕ)ИЗВЕДАННЫЕ ЗЕМЛИ», а 22 апреля в Норильске провели ток–шоу.

Ректор НГИИ Дмитрий Дубров отметил, что после окончания НГИИ практически все выпускники трудоустраиваются. Институт стал пользоваться спросом не только у жителей Норильска, но и у иногородних. Сейчас в вузе учится около 40 человек из других городов. За четыре года количество бюджетных мест увеличилось почти в 2,5 раза. В программу развития вуза включены самые приоритетные направления: горное дело, строительство, изучение мерзлоты, экология, IT–технологии.

– Думаю, в этом году НГИИ станет арктическим университетом. Уже сейчас подготовлены все необходимые документы, — поделился Дмитрий Дубров.

Елена Фадеева, начальник отдела адаптации и планирования карьеры управления по персоналу и социальной политике Заполярного филиала «Норникеля» подчеркнула, что «Норникель» сотрудничает с НГИИ уже несколько десятилетий. Взаимодействие с вузом ведётся по нескольким направлениям: приём на практику студентов, помощь в развитии материально–технической базы, кроме того, преподавательский состав вуза регулярно проходит стажировку на предприятиях «Норникеля». Она также рассказала, что в компании реализуется около 40 инвестиционных проектов по расширению действующего производства, внедрению новых производственных мощностей, изменению технологии производства, и это обеспечивает стабильное формирование новых рабочих мест.

А Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» в свою очередь, обратила внимание выпускников на то, что «Норникель» — социально ответственная компания, и заинтересована в том, чтобы люди могли реализовать себя не только в производственной деятельности, но и за её пределами. Например, уже много лет действует благотворительная программа «Мир новых возможностей». В её рамках ежегодно проводятся большой городской праздник «Пикник» и Фестиваль науки, Форум социальных технологий. Кроме того, в компании действует программа корпоративного волонтёрства — это работа с детьми в интернатах и детском доме, помощь приюту для бездомных животных, масштабный экомарафон «ПонесЛось» и другие мероприятия. В общем, можно проявить себя не только в работе на предприятиях, но и в социальных проектах. Дело всем найдётся.