Художественная галерея Норильска приглашает норильчат на ART-продлёнку

Познавательно-развлекательная программа рассчитана на детей от восьми до 12 лет.

Во время занятий юных художников ждут творческие мастер-классы, конкурсы, игры и музыка. Занятия будут проходить в Норильской художественной галерее по адресу: ул. Талнахская, 78.

Стоимость одного занятия - 300 рублей. Подробности можно узнать по телефонам: 43-35-69 и 43-36-16.