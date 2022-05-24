МАУ ИЦ «Норильские новости»

Художественная галерея Норильска приглашает норильчат на ART-продлёнку

Художественная галерея Норильска приглашает норильчат на ART-продлёнку

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Художественная галерея Норильска приглашает норильчат на ART-продлёнку

Художественная галерея Норильска приглашает норильчат на ART-продлёнку

Познавательно-развлекательная программа рассчитана на детей от восьми до 12 лет.

Во время занятий юных художников ждут творческие мастер-классы, конкурсы, игры и музыка. Занятия будут проходить в Норильской художественной галерее по адресу: ул. Талнахская, 78.

Стоимость одного занятия - 300 рублей. Подробности можно узнать по телефонам: 43-35-69 и 43-36-16.

24 мая в 09:41 250
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