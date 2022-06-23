Художник Лёша Павлов открывает в Норильске выставку по итогам авторского проекта «Вестники и обещания»

Автор следует современным тенденциям в искусстве и философии, направленным на пересмотр отношений человека и природы и развитие экологического мышления. В качестве основного инструмента используется перформативная фотография.

«Около десяти лет назад здесь заметили голубей, заселивших по известной только им причине ранее недоступную из-за сурового климата территорию. Когда я узнал об этом, меня охватило чувство тревоги. В попытке визуализировать свои тревожные предположения, я объединяю образы из объективной реальности с фантазией. Мой взгляд направлен на окружение, а мысль устремлена в будущее. Нажатие на спуск затвора окончательно запутывает нити темпоральности, и на получившихся фотографиях изображен мир, который существует везде и нигде, сегодня и завтра», - раскрывает художественный концепт Лёша Павлов.

Джон Берджер писал, что животные способны удивить нас своими секретами, адресованными именно человеку. Например, наших далёких предков, не отделявших культуру от природы, поражало умение птиц летать и совершать далекие миграции. Именно поэтому в мифологии народов Севера важнейшее место занимают крылатые демиурги. При этом образы синантропных видов, в том числе голубей, по понятным причинам не встречаются. Что если наступил момент, когда мы должны попробовать расшифровать их послания?

Открытие выставки состоится 26 июня в 17.00 в Музее Норильска. Вход свободный.