И море побоку

В погоне за солнцем

Те, у кого в этом году отпуск в октябре, ломают голову, придумывая, где и как хорошо отдохнуть и при этом не остаться без копейки в кармане. Конечно, можно выбрать классические для россиян Египет или Таиланд, но многих пугает нестабильная геополитическая обстановка. Карты платёжной системы «Мир» то работают, то не работают в этих государствах, а условия въезда меняются чуть ли не каждый день. И всё чаще отпускники задаются вопросом, можно ли хорошо отдохнуть осенью в России. Например, в Крыму. Ответ — можно, если знать, куда конкретно и зачем ехать.

Курс на побережье

Кто–то удивится, но поездка поздней осенью имеет немало плюсов: цены на жильё в два раза ниже, чем в июле–августе, на пляжах уже достаточно просторно, а температура воды и воздуха примерно одинаковая, что делает купание максимально комфортным. До середины октября термометры будут показывать +20–23 градуса днём и +18 — ночью. Так что вы успеете как следует позагорать и отвести душеньку на море. Единственное, что может подпортить пляжный отдых, — штормовая погода, в такие дни купаться запрещено.

Дальше пляжа

Отправляясь на курорт, мы ищем не только солнце и море. По большому счёту большинство туристов проводят в пляжно–тюленьем режиме пару дней в самом начале, а потом отправляются осваивать территорию. На какие локации в этом случае следует обратить внимание в Крыму? Конечно, самым очевидным вариантом в межсезонье может стать Ялта. Это достаточно большой город, в котором имеются развлечения на любой вкус и огромное количество достопримечательностей. Однако стоит учитывать, что Ялта — дорогой город, стоимость проживания и средний чек в ресторанах там ощутимо выше, чем в этом году в Сочи и Анапе, которые из–за закрытия нескольких аэропортов стали всероссийским туристическим узлом. А ещё, если вы не ценитель архитектуры, то уже через три–четыре дня Ялта может вам наскучить.

Поделюсь личным опытом. Так как пляжи надоедают мне дня через три, будущие места отдыха я подбираю особенно тщательно. В этом году мы с супругой решили отклониться от основного маршрута и вместо Ялты отправились путешествовать по побережью полуострова, стараясь посетить как можно больше мест. Отпуск получился невероятно динамичным, крайне насыщенным и подарил целый вагон впечатлений. При этом до пляжа мы добрались где–то на 15–й день, уж слишком много интересного в этих городах.

Новый Свет

Небольшой посёлок недалеко от Судака — место удивительное.

Расположен он в невероятной красоты бухте, и пляж — самое неинтересное из того, что там есть. Чаще всего это место связывают с винным заводом Льва Голицына. Здесь располагается основное производство напитков этой известной марки. Экскурсия с дегустацией может стать неплохим времяпрепровождением в один из вечеров. Но чаще всего люди приезжают в Новый Свет не ради пляжей и вина, а чтобы посмотреть горы. Это излюбленное место крымских альпинистов и поклонников горного трекинга всех уровней и мастей. Например, именно там берёт свое начало Тропа Голицына — пеший горный маршрут протяжённостью пять километров, проходящий сквозь скалы и гроты, по вершинам гор, на нём также предусмотрены несколько смотровых площадок. Несмотря на пугающую протяжённость, маршрут прогулочный. Для комфортного прохождения не нужны ни специальная обувь, ни особая подготовка. При этом осенью гулять там гораздо приятнее, чем летом в жару, так как на тропе немало открытых участков, где невозможно найти тенёк.

Между Раем и Адом

Раскрученный туристический маршрут — это лишь верхушка айсберга. На все окрестные горы Нового Света ведут туристические тропы различного уровня сложности. Один из маршрутов, где можно обойтись начальной физической подготовкой и удобными кроссовками, — в местный заказник. Самое приятное, что найти его довольно просто — на каждом углу стоят указатели, на которых тропы разбиты на категории. Это позволяет прогуляться по горам самостоятельно, не прибегая к помощи местного гида. При этом на маршруте огромное количество действительно интересных мест — от древних ступеней, вырубленных в скале монахами, до так называемой обезьяньей лестницы — причудливо сросшихся в виде ступеней корней деревьев. Основными точками на карте станут долины Рая и Ада и пик Космос на самой вершине одной из гор. Только учтите, что такая прогулка может занять весь день, и лучше планировать её на утро, чтобы не блуждать потом в темноте. Зато виды, которые открываются с гор, и достопримечательности, имеющиеся на маршруте, с лихвой окупят все вложенные в прогулку усилия.

Ух–ты, бухты

Славится Новый Свет и своими бухтами. Здесь располагаются Царский пляж (отличная альтернатива переполненному городскому) и Пиратская бухта, которая считается дайверской меккой. Ничего сверхъестественного на её дне нет, но вода там чистая, а в самой скале возле дна много полостей, куда любят заглядывать дайверы. Самым ярким местом для любителей подводных авантюр является пещера Легенда. Экскурсия туда — особый шик. Вы погружаетесь в море, проплываете через подводный проход и выныриваете уже в самой пещере. Работают дайв–центры и в октябре, но будьте внимательны, требуйте, чтобы вам ОБЯЗАТЕЛЬНО выдали неопреновый костюм, так как на глубине вода ощутимо холоднее. В общей сложности мы провели в Новом Свете четыре дня и на городской пляж так и не попали, не хватило времени. В этом посёлке вполне можно зависнуть дней на десять и ни разу не повториться в развлечениях.

В средневековье

Судак — соседний город всего в паре километров от Нового света. Прежде всего это место известно Генуэзской крепостью — старинный замок, который возвышается на скале и виден из любой точки города. Место удивительное, особенно если попасть на фестиваль исторического фехтования «Генуэзский шлем», который проводится ежегодно в три захода по три дня и каждый раз в разное время, информация о точных датах появляется где–то в июне. В этот период внутри крепости разбивается настоящий лагерь, где и живут участники фестиваля. Туда съезжаются мастера со всей России и ближнего зарубежья, а также команды рыцарей. Для гостей устраивают лекции под открытым небом с демонстрацией холодного и старинного огнестрельного оружия. Изюминка — рыцарские бои закованных в броню пеших латников. При этом состязания не постановочные, а реальные.

Есть на что посмотреть в крепости и в обычные дни. Там работают стационарные торговые лавки и местные мастера. Также можно пострелять из лука, самостоятельно выплавить из бронзы талисман и даже попробовать свои силы в качестве средневекового бойца, выйдя в доспехах на бой с опытным фехтовальщиком.

Имеется и весьма неплохая анимация для детей — ребёнку выдают бутафорский меч, и он может с оттяжкой лупцевать им аниматора в ростовом костюме чудища. Только на разграбление крепости здесь можно потратить пару дней. Ещё несколько уйдёт на освоение маршрутов по местным горам.

Коктебель

Прибрежный посёлок между Судаком и Феодосией. Сейчас это очень популярный семейный курорт. Он стал таковым за то время, что Крым находится в составе России. Главная достопримечательность — Золотые ворота, каменное образование в виде арки. Их можно увидеть на кадрах советской киноленты «Алые паруса». Это место может быть интересно в первую очередь семейным парам с детьми. Например, только здесь я видел игровые компьютерные клубы прямо на набережной, и если ваш ребёнок дорос до игровой приставки, можно спокойно сдать его на пару часов в клуб, а самим отправиться на пляж или в ресторан. Есть здесь и несколько кафешек с игровыми комнатами для детей. Любителям экстрима будет интересен местный центр параглайдинга. Ребята на парашютах практически ежедневно стартуют с одной из скал и катают туристов. В отличие от Судака, в котором гулянья на набережной продолжаются до самого утра, Коктебель — сонный городок, большинство заведений закрываются уже после десяти часов вечера.

Феодосия

В первую очередь этот город будет интересен тем, кто любит историю и музеи, так как они здесь на каждом шагу — от государственных до небольших частных, вроде музея пива или музея денег. Лично для меня Феодосия ценна другим — там плевать хотели на авторские права всего Голливуда вместе взятого, поэтому в прокате в местных залах идут все последние западные новинки, причём в хорошем качестве. В общем, настоящий рай для оказавшегося на сухом российском пайке киномана.

В итоге

Из 20 дней, проведённых в Крыму в этом году, на море мы отдыхали только пять, три из них — дикарями в палатке. В остальное время мы отказывались от пляжного отдыха в пользу более интересных вариантов времяпрепровождения. Однозначно могу сказать, что и в октябре наш курортный отдых был бы таким же насыщенным, а учитывая комфортную погоду, ещё и более приятным.