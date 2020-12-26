И научат, и обучат

Особенность государственных и муниципальных закупок (которые и регламентирует 233-ФЗ) заключается в том, что нельзя просто пойти в ближайший магазин или позвонить в знакомую фирму, чтобы сделать необходимые покупки. Практически любое предложение, связанное с финансами, необходимо выставлять на торги. Делается это на специальных порталах. Одним из мощнейших клиентоориентированных как раз и является электронная торговая площадка «РЕГИОН». В чём её преимущества, «Заполярной Правде» рассказал Наиль Ягафаров, руководитель региональных представительств ЭТП «Регион»:

- На нашем портале размещаются заказы компаний с государственной долей участия. С помощью этого ресурса предприятия могут закрыть все свои потребности по товарам, работам и услугам. Делается это следующим образом. Вы размещаете информацию о заказе на нашей площадке. Туда выходят поставщики и в соответствии с торгами предлагают свою цену и условия, на которых они могут поставить вам тот или иной товар или услугу. В результате вы находите лучшего поставщика с лучшей ценой и заключаете с ним контракт.

Вроде бы схема несложная, но это только на первый взгляд. Когда речь идет об отчётности, особенно в государственных муниципальных предприятиях, в этой, казалось бы тихой воде, обнаруживается немало подводных камней, особенно для начинающих специалистов госзакупок.

- Наша торговая площадка уникальна своим сервисом обслуживания заказчиков. Это одна из самых клиентоориентированных площадок в стране,- рассказывает Наиль Ягафаров. - Мы ведём полное сопровождение наших заказчиков, техническое и юридическое, от начала сделки до заключения договора, консультируем их. Причём обеспечиваем круглосуточную поддержку, мало кто из наших конкурентов может такое предложить. С учётом размеров нашей страны и количества часовых поясов такая возможность для портала, работающего в общероссийском масштабе, просто необходима. Мы принимаем заказы в любое время суток, и наши консультанты всегда готовы прийти на помощь клиенту.

Закупочные процедуры проходят по 233-ФЗ, который предписывает ряд процедур: внесение изменений в план-график единой информационной системы, подготовка документации - обязательные для каждого предприятия и другие. В чём заключается наша поддержка? Мы подробно разъясняем клиенту, как разместить заказ, какими документами его подкрепить, обязательно проверяем их, чтобы они были правильно оформлены. Если есть какие-то недочёты, оповещаем об этом заказчика. Это важно, чтобы потом у закупщика не возникло проблем с тем же УФАС, который следит за тем, чтобы все госзакупки проходили на конкурентной основе и без нарушений. Кроме того, мы проводим полное закупочное сопровождение. Оно включает в себя сбор коммерческих предложений для обоснования начальной и максимальной цены контракта, подготовку документации по техническому заданию заказчика, оформление извещений и протоколов закупочной процедуры. С этим у клиентов тоже частенько возникают проблемы. Такие услуги есть и на других похожих площадках, но мы все эти процедуры выполняем бесплатно.

Ещё один и, пожалуй, главный, плюс электронной торговой площадки «РЕГИОН» - бесплатное повышение квалификации специалистов отдела закупок. Благодаря чему у предприятия есть возможность без лишних затрат получить высококвалифицированного специалиста в этой области.

- Специалистов по повышению квалификации мы обучаем в течение 144 академических часов. Экспертов по госзакупкам с выдачей дипломов о присвоении новой специальности - в течении 260 часов. Это фактически дополнительное высшее образование. По окончанию обучения мы выдаём соответствующие сертификаты и дипломы, - отмечает Наиль Ягафаров. - В вузе такой курс обойдется от 15 до 40 тысяч рублей, мы же делаем это бесплатно. Запустили программу относительно недавно, но желающих уже довольно много. Только у меня 250 таких студентов со всей России. Кроме того, мы ещё регулярно проводим для всех желающих вебинары на тему закупок и 223-ФЗ. Своей главной целью в этой работе мы видим развитие конкуренции в России как основного элемента прогресса экономики. Мы разъясняем предприятиям значимость размещения заказа на закупки в конкурентной форме, убеждаем их в том, что приобретение необходимого товара у единственного поставщика – не совсем верное решение. Тем самым даём дополнительный шанс малому и среднему бизнесу развивать свои услуги, работая с государственными организациями, имея при этом все гарантии, ведь госпредприятия отличаются надёжным финансированием и обеспечивают исполнение контракта.