И ничего, кроме правды

10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В отделе дознания Норильского ОМВД работают 32 человека: 27 девушек и пятеро мужчин. За 10 месяцев этого года дознаватели направили в суд 324 дела. По нереабилитирующим основаниям (например, в связи с примирением сторон) прекращено 83 дела.

– Елена Леонидовна, поясните, в чём разница между следователем и дознавателем?

– Принцип деятельности отдела дознания не сильно разнится с работой следственного отдела. Различие — в преступлениях, которые расследуют дознаватели и следователи, и в статьях, по которым эти дела классифицируются. Наша область — преступления небольшой и средней тяжести: кражи с причинением незначительного ущерба, грабежи, угоны, мошенничества, хулиганство и так далее.

Когда в дежурную часть отдела МВД поступает сигнал о каком–либо происшествии, на место выезжает следственно–оперативная группа. В её состав входят участковый оперуполномоченный, сотрудник уголовного розыска, дознаватель, следователь и эксперт–криминалист. И уже на начальном этапе становится понятно, какой отдел — следственный или дознания — будет в дальнейшем заниматься раскрытием преступления. Стоит отметить, что только при тесном взаимодействии всех служб можно достигнуть желаемого результата.

– Ваша основная задача — довести дело до суда?

– Отнюдь нет. Ведь главное — не наказать преступника, а добиться, чтобы восторжествовала справедливость. И так как статьи, по которым мы работаем, не относятся к тяжким, законодательство позволяет дело до суда не доводить. К примеру, обращается к нам потерпевший: «Обидчик возместил ущерб, я его простил, прошу дело прекратить». Если все конституционные права были соблюдены, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, не имеет психических отклонений, мы имеем право прекратить уголовное дело за примирением сторон. При этом оно входит в список расследованных преступлений.

А ещё важно соблюсти права не только потерпевшего, но и подозреваемого. И мы гордимся тем, что за два последних года в отделе дознания не зафиксировано фактов незаконного привлечения граждан к уголовной ответственности. Также вызывает гордость тот факт, что в Норильске процент возмещения ущерба в два раза превышает установленный государственной программой. Расследуя преступление, мы всячески стараемся отыскать похищенное имущество либо установить, есть ли у подозреваемого собственность, на которую можно наложить арест с целью последующего возмещения вреда.

– Почему в Норильске большинство следователей и дознавателей — женщины?

– Такова тенденция по всей России. Женщинам свойственны кропотливое отношение к работе, внимательность, усердие, трудолюбие, настойчивость и инициативность. Мы готовы принимать решение и нести за него ответственность. Также у женщин лучше развита интуиция. Бывает, картина складывается одна, а ты чувствуешь, что тебя водят за нос, и направляешь расследование в новое русло, собираешь доказательства по–другому.

Как бы странно для обывателей это ни прозвучало, работа следователя и дознавателя — это работа творческая, и женщина с ней справляется лучше. Да, есть уголовно–процессуальное законодательство, в котором чётко определено, каким образом мы должны закрепить доказательства. А вот каким образом и в каком объёме мы их соберём — тут уж нас закон не ограничивает. Так, сегодня у нас имеется возможность изучать не только место преступления, но и исследовать детализацию звонков, получать видеозаписи и анализировать поведение подозреваемого: куда ходил, с кем общался, что делал в разное время и, если человек виновен, что–то, указывающее на него, всплывёт. В общем, каждое дело индивидуально. Главное же — правильно процессуально его оформить.

Сейчас, как правило, одним из основных доказательств вины подозреваемых является видеозапись — в городе на многих зданиях установлены видеокамеры, почти все транспортные средства оснащены видеорегистраторами. И тут надо отдать должное участковым — они провели с населением большую разъяснительную работу о необходимости установки записывающих устройств. Закон даёт нам право изъять интересующие нас доказательства принудительно: в некоторых случаях — по судебному решению, в некоторых — самостоятельно. Но норильчане — люди понимающие и обычно идут нам навстречу. Вообще, у жителей Норильска высокая степень доверия к полицейским.

Например, этим летом, в том числе и благодаря очевидцам, которые предоставили видеозаписи с мобильных телефонов, нам удалось по горячим следам установить виновных в массовой драке — помните это резонансное преступление? Мы тогда без сна и отдыха в течение нескольких дней по крупицам восстанавливали картину произошедшего. Расследование этого дела и сейчас продолжается, но благодаря помощи норильчан это преступление сразу же стало очевидным, и есть уверенность, что после проведения всех следственных действий мы без проблем передадим дело в суд.

– А какие преступления раскрывать сложнее всего?

– По всей России в последнее время активизировались телефонные и интернет–мошенники. Больше стало краж с банковских карт. Участились случаи, когда преступники представляются сотрудниками банков и предлагают перевести деньги на «безопасные» счета. И вот такие преступления очень сложно раскрыть, потому что зачастую нити уходят в другие регионы России, а порой и за её пределы. Кстати, одна из обязанностей дознавателя — профилактика преступности. Так мы беседуем с детьми и взрослыми, объясняем им, какое поведение может спровоцировать злоумышленников, призываем к осмотрительности и бдительности. Я, например, в этом году шесть раз выступала перед сотрудниками различных подразделений «Норильскникельремонта», рассказывая о том, что сегодня мошенничество — одна из самых актуальных проблем. Также мы разрабатываем и распространяем в общественных местах листовки, которые призваны помочь не стать жертвой обманщиков.

– Что даёт силы из года в год, изо дня в день, порой в ущерб своей личной жизни, выводить преступников на чистую воду?

– Когда ты понимаешь, что качественно выполнил свою работу и благодаря этому зло было повержено, испытываешь чувство морального удовлетворения. И это даёт силы на новые дела. Случайные люди в следствии и дознании не задерживаются. Нам приходится работать без выходных, мы должны быть готовы в любое время дня и ночи бросить всё и всех, чтобы отправиться на место преступления. И то, что мы можем там увидеть, не каждому дано вынести. Поэтому все, кто расследует преступления, — это энтузиасты, влюблённые в свою профессию. Я, например, криминалистикой заинтересовалась ещё во время учёбы в юридическом институте, и за 16 лет работы ни разу не разочаровалась в избранном пути. Поддерживают меня и мои родители, несмотря на то, что я не пошла по их стопам: папа у меня — металлург, а мама — педагог. И я очень люблю Норильск. Я здесь практически с рождения, и после окончания вуза в Санкт–Петербурге осознанно вернулась бороться с преступностью в родной город.

– Как отдыхаете?

– Я с удовольствием бываю в нашем театре. Моя любимая постановка — «Продавец дождя». В этом спектакле показаны и преступник, и полицейский, но у меня не возникает желания оценивать, верно ли переданы их характеры, соответствует ли происходящее на сцене действительности, а значит, актёры смогли найти нужные интонации, и зритель может насладиться просмотром, забыв обо всём. А вот детективные фильмы и сериалы смотреть не люблю — сразу же вижу неправду... Ещё отличный отдых — занятия спортом: это и хорошую физическую форму поддерживать помогает, и отвлекает, и силы даёт.

– У вас есть возможность накануне профессионального праздника поздравить своих коллег в нашей газете.

– И я этим воспользуюсь. Уважаемые коллеги! Пусть каждый день службы приносит вам удовлетворение, граждане будут законопослушными, семья — крепкой, здоровье — несокрушимым, соратники и друзья — преданными, а энергия — неиссякаемой! С праздником! Всего нам всем самого наилучшего!