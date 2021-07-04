И никак иначе

Без лишних справок

В России станет доступна заочная форма установления инвалидности. В этом году в 12 регионах страны будет организован пилотный проект дистанционного прохождения медико–социальной экспертизы (МСЭ). Об этом рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

В стране больше 11,5 млн людей с инвалидностью, а ежегодно в МСЭ нуждается порядка 2,9 млн граждан, сообщила вице–премьер. До конца 2021–го между медицинскими организациями и бюро МСЭ будет налажен электронный документооборот.

– Это поможет существенно сократить сроки, избавит от лишних справок и позволит обращаться и получать результаты через портал государственных услуг, — отметила Татьяна Голикова.

С 27 сентября, по словам председателя правительства, появится возможность пользоваться электронным сертификатом для получения некоторых видов средств реабилитации. Татьяна Голикова считает, что это не только ускорит процедуру, но и позволит получить необходимое «с учётом индивидуальных предпочтений и особенностей человека».

Временный порядок продления ранее установленной группы инвалидности, а также установления инвалидности на основании документов от медицинских организаций, без личного обращения в бюро МСЭ, был введён в связи с пандемией в апреле 2020 года. Действие этого упрощённого порядка продлили до 1 октября года текущего.

Добавим, что с 2022 года пенсия по инвалидности будет назначаться в беззаявительном режиме — то есть без обращения в Пенсионный фонд, просто по факту установления соответствующего статуса.

Не только на бумаге

Совет Федерации одобрил изменения в закон о занятости. Благодаря новым нормам центры занятости смогут оказывать услуги в электронном виде на постоянной основе, а квота по трудоустройству граждан с инвалидностью будет считаться выполненной только после фактического приёма на работу человека с ограниченными возможностями.

– Крайне важная новация связана с гарантиями для инвалидов. После вступления в силу закона квоту по трудоустройству в отношении граждан с ограниченными возможностями здоровья нельзя будет выполнить формально, создав рабочие места лишь на бумаге. Изменения нормативной базы дадут больше возможностей для реализации своего трудового потенциала людей с инвалидностью, — отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Напомним, для работодателей, численность работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации установлена квота для приёма на работу инвалидов в размере от 2% до 4% среднесписочной численности работников.

Работодателям, численность работников которых составляет не менее 35 человек и не более ста, может устанавливаться квота для трудоустройства людей с инвалидностью в пределах 3% среднесписочной численности сотрудников. Теперь с вступлением нового закона такая квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве «особого» гражданина.

Новые требования к квотированию рабочих мест для инвалидов вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Другая поправка в закон о занятости позволяет перевести в электронный формат услуги, связанные с регистрацией в центрах занятости и поиском работы, на постоянной основе. Дистанционный и максимально простой формат предоставления услуг сегодня востребован гражданами, и особенно с ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет решить проблему трудоустройства не выходя из дома. До начала пандемии услуги центров занятости предоставлялись исключительно в очном режиме.

В большинстве случаев соискателям для обращения за помощью потребуется единственный документ — заявление. Остальные документы будут запрашиваться из госинформсистем. При этом принятие закона не отменяет очных консультаций — гражданин сможет обращаться к специалистам центров занятости в удобном ему формате.

Это изменение вступает в силу с 1 июля текущего года.

Напомним, что принятым на работу людям с ограниченными возможностями здоровья должны быть созданы необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Инвалидам I и II групп должна быть установлена сокращённая продолжительность рабочего времени, составляющая не более 35 часов в неделю, с сохранением полной оплаты труда. По заявлению сотрудника с инвалидностью работодатель обязан предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в году.

Льготы работнику–инвалиду будут полагаться с момента предоставления им соответствующих документов работодателю: справки с указанием инвалидности и индивидуальной программы реабилитации. Если сотрудник не приносит документы, то работодатель не вправе их самостоятельно истребовать, и, соответственно, будут отсутствовать основания для предоставления соответствующих льгот.

Из зарплаты — ни–ни

Премьер–министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать предложения по изменению законодательства, которые позволят не учитывать зарплату людей с инвалидностью при расчёте их дохода.

Согласно действующим законам, до 75% дохода людей с инвалидностью, проживающих в интернатах, идёт на оплату полученных в учреждении услуг. В этот доход входят пенсии, пособия, а также заработная плата.

В ходе встречи с Михаилом Мишустиным социальные работники попросили исключить из этого списка зарплату, чтобы у людей с инвалидностью оставалось больше денег, которыми они могут сами распоряжаться. По мнению ухаживающих за инвалидами, это также даст их подопечным стимул для получения новой профессии и поиска интересной работы.

Книга на ощупь

Слепым и слабовидящим в России станет доступно больше книг и периодических изданий — изменения в Гражданский кодекс РФ, которые приведут российское законодательство в соответствие с Марракешским договором, одобрено правительством нашей страны.

Марракешский договор, к которому Россия присоединилась в 2017 году, является частью системы международных договоров по авторскому праву. Главная его цель — установить ряд имеющих обязательную силу ограничений и исключений в интересах слепых и лиц с нарушениями зрения или иными нарушениями, не позволяющими воспринимать печатную информацию. Договор подписан Аргентиной, Австралией, Бразилией, Индией, странами Европейского союза и другими.

– Это принципиальный шаг на пути к реализации прав инвалидов на доступ к информации, к обучению, знаниям, — подчеркивает директор Российской государственной библиотеки для слепых Елена Захарова.

Сегодня читателями этой библиотеки являются более 15 тысяч человек. А всего в России, по данным Минтруда, инвалидов по зрению более 300 тысяч. Впрочем, Марракешский договор серьезно расширяет круг лиц, которые могут получить доступ к «особой» литературе — люди с дислексией, нарушениями движения, с расстройством аутистического спектра и другие.

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая отмечает, что людям с ограничениями по использованию печатной продукции доступны сегодня не более 10 процентов от всего её объёма. Но современная индустрия способна предложить людям с особыми потребностями не только издания на шрифте Брайля,аудиокниги, но и доступные научные журналы, интерактивные книги, красочные обложки с тифлокомментариями, детские книжки–картинки и даже электронную бумагу. Также законопроект позволит сделать более доступными нотные издания в специальном формате.