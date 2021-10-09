И снова в бой

Осенний призыв проводится с 1 октября по 31 декабря по всей стране. Норильчане и таймырцы будут служить в частях Центрального, Восточного и Южного военных округов, в РВСН, войсках Национальной гвардии, Военно–космических силах и в ВДВ.

Подробнее о нынешней призывной кампании «Заполярной Правде» рассказал Алмаз Габбасов — врио военного комиссара Норильска и Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района Красноярского края:

– Осенний призыв, как и в прошлом году, проходит в условиях строгого санитарно–эпидемиологического контроля. После прибытия в Красноярск новобранцев ждёт обсервация. Там они сдадут тесты, и только после получения отрицательного результата на коронавирус молодых людей отправят на сборный пункт. Ребята пройдут контрольное медицинское обследование и профессиональный психологический отбор. Далее их распределят по командам, и они направятся к месту службы. Ещё один нюанс — раньше, пока комплектовались команды, новобранцы могли покидать сборный пункт, чтобы встретиться с родными и друзьями в Красноярске. А вот в условиях пандемии такие «увольнительные» уже невозможны.

Призывникам с положительным тестом на коронавирус назначат повторный для дополнительной проверки. Если диагноз подтвердится, новобранца вернут в Норильск лечиться, и он будет дожидаться следующего призыва.

– Вакцинироваться от COVID–19 или нет, решает сам призывник. Но, как показал отчет Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, сегодня в нашей армии привито 100% бойцов. Многие контрактники, служащие штабов и военных комиссариатов уже даже проходят ревакцинацию, — пояснил Алмаз Габбасов.

Как рассказывают в норильском военкомате, призывники–северяне — люди в большинстве своём хорошо образованные: сегодня чаще всего в армию идут после окончания вузов и ссузов. К тому же страх перед призывом у ребят в последнее время пропал.

– Что касается уклонистов, они, конечно же, есть. Но, следует отметить, сейчас их в разы меньше, чем раньше, — говорит наш собеседник. — Возможно, молодые люди сейчас куда лучше осознают, что отдавать долг Родине — это нормально. Да и служат в наши дни всего год. Помимо прочего, на ситуацию влияют правовые аспекты. Человек, который усердно бегал от армии, в итоге получает не военный билет, а справку о том, что он не проходил срочную службу. Это приводит к тому, что в течение пяти лет он не сможет устроиться ни на муниципальную, ни на государственную службу. Это не говоря уже о том, что не отслуживший мужчина не вправе занимать руководящие должности, работать в правоохранительных органах и силовых структурах, в суде и прокуратуре.

Есть, впрочем, категория молодых людей, которые по религиозным или другим убеждениям не хотят прикасаться к оружию. Для таких ребят существует альтернативная гражданская служба, но факт их приверженности принципам пацифизма необходимо доказать. Два года назад у нас был такой случай — тогда речь шла о юноше в церковном сане. Что же касается представителей коренных малочисленных народов Севера, которые ведут кочевой образ жизни, то оленеводы, например, могут проходить гражданскую службу в семейно–родовых общинах.

Но, помимо призывников, Вооружённым силам России требуются и резервисты. Указ о создании мобилизационного резерва Владимир Путин подписал ещё в феврале 2015 года, а в этом году к инициативе Минобороны присоединился и наш регион.

– Запись в «Боевой Армейский Резерв Страны — 2021» или сокращенно «БАРС–2021» — это возможность для граждан, состоящих на воинском учёте и годных по состоянию здоровья, реализовать свои амбиции, показать умения, добиться общественного признания и снова послужить Родине. Резервисты получают дополнительное образование и финансовое стимулирование, им обеспечено квалифицированное медицинское обслуживание, вещевое довольствие и питание. При этом трудоустроенные граждане сохранят постоянное место работы и зарплату. Они будут выезжать в назначенные даты на специальные занятия в части, к которым их прикрепят, и раз в год будут проходить военные сборы, принимать участие в крупномасштабных маневрах, учениях и армейских играх. Такой контракт подписывается на три года.

Контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве может быть заключен с гражданином Российской Федерации, ранее проходившим военную службу и имеющим следующие воинские звания:

– солдат, сержант, прапорщик — до 42 лет;

– младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан, капитан–лейтенант — до 47 лет;

– майор, капитан 3–го ранга, подполковник, капитан 2–го ранга — до 52 лет;

– полковник, капитан 1–го ранга — до 57 лет.

Все они должны иметь категории годности А и Б.

Резервистам положены регулярные и стабильные денежные выплаты, состоящие из ежемесячного оклада, районного коэффициента, процентной надбавки за непрерывное нахождение в мобрезерве и разовой выплаты при заключении контракта. Кроме того, во время пребывания на военных сборах по месту их постоянной работы выплачивается средний заработок. В свою очередь Министерство обороны компенсирует работодателю отсутствие работника.

Желающие вступить в «Боевой Армейский Резерв Страны — 2021» могут обращаться в военный комиссариат Норильска, каб. № 203 или по телефону 8(3919)22–95–13.