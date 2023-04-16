И такое бывает

Все нижеперечисленные истории основаны на реальных событиях, имена участников изменены, а литературная часть, описывающая мысли и переживания главных героев, — авторский вымысел.

Как в GTA

– Давай! Налево! Да оторвись ты от них уже! — кричал Сергей прямо в ухо товарищу, подпрыгивая на диване от избытка чувств.

– Без тебя знаю! Сто раз уже уходил от полиции, — отозвался сидящий за игровой приставкой Николай. От прикладываемых усилий лоб его был покрыт испариной, а язык высунут набок, как у гончей на собачьих бегах.

На экране телевизора автомобиль шёл зигзагами, собирая бордюры, сшибая клумбы и столики придорожных кафе. Где–то за кадром раздражали воем сирены полицейские машины. Быть может, игроку и удалось бы уйти от виртуальной погони, если бы не основание фонарного столба, в который авто влетело на полной скорости. Сидящий за рулём аватар пробил лобовое стекло и вылетел на проезжую часть. На экране появилась крупная надпись «Миссия провалена».

– Вот не умеешь — не берись! — всплеснул руками Сергей.

– Ой! Да я получше твоего вожу, — обиделся товарищ. — Ты за рулём только за компьютером сидел, а я по–настоящему водить умею.

– Ну да... А у меня в шкафу костюм Железного человека, — приняв тираду друга за хвастовство, парировал Сергей.

Коля откинулся на спинку дивана с видом победителя и, выдержав театральную паузу, произнёс тоном мудрого наставника:

– Видишь ли, Серёженька, вот уже два месяца каждое субботнее утро, пока ты мультики свои анимешные смотришь, я с отцом настоящими мужскими делами занимаюсь. Он учит меня водить за городом. А как ты хотел? 13 лет уже. Батя обещал, что, как только на права сдам, он мне сразу машину подарит.

– Заливай больше: водит он, машину купят, — хмыкнул собеседник. — Трёхколёсный велосипед он тебе подарит, и то ты с него навернёшься.

– Ну не хочешь — не верь, — пожал плечами хвастун. — Вот была бы машина, я бы тебе сейчас показал класс. Но ничего, когда права получу и колёса свои появятся, помашу тебе ручкой, проезжая мимо, а ты так и будешь на самокате до пенсии на работу ездить.

– Да ну тебя, — обиделся Сергей, явно задетый высказыванием друга.

– Короче, замяли, — решил прекратить бесполезный спор Сергей. — Пошли лучше на улицу прогуляемся, а то уже глаза квадратные от монитора.

Друг с радостью согласился, тем более что последние пару дней большую часть времени они провели за игровой приставкой. Когда товарищи вышли на улицу, часы показывали девять вечера. Заполярное июльское солнце было с этим категорически не согласно и упорно сияло в зените. Родители выпустили парней на улицу без лишних вопросов и споров, даже разрешили вернуться домой поздно — через полчаса после полуночи, разумно рассудив: раз у подростков наконец–то появилось желание проветриться, то пусть погуляют подольше.

Часа два приятели бесцельно бродили по улицам, болтая о компьютерных играх, автомобилях и многом другом. В итоге они остановились в одном из дворов, зависнув на спортивной площадке. Сергей зевнул, щурясь на солнце. Как раз в этот момент тишину разорвал визг шин. Во двор, не сбавляя скорости, влетел «Хёндай Солярис».

– Понакупают права, — копируя отца, хмыкнул Николай.

Машина, вильнув пару раз по двору, припарковалась возле подъезда прямо напротив спортивной площадки, где и обосновались товарищи. Все четыре двери иномарки распахнулись почти одновременно, и оттуда высыпали люди. Шумная компания была в изрядном подпитии. Поэтому, к удовольствию любопытных подростков, приехавшим понадобилось немало времени, чтобы собрать в кучу тех, кто едва стоял на ногах, и ввалиться в подъезд. Почти сразу в одной из квартир загрохотали басы, нарушая наступившую было вечернюю тишину.

– Дела... И как они только на полицию не нарвались? Да, Колян? Колян? — обратился Сергей к товарищу.

Но оказалось, что адресовал он свой вопрос пустому месту. Николай уже бодрым шагом, озираясь по сторонам, шёл к припаркованному у подъезда авто.

– О–о–о да–а–а... — почти пропел довольный подросток, разглядывая через стекло пустое водительское кресло. Он картинно толкнул указательным пальцем дверцу. Та отворилась... Ключи болтались в замке зажигания, забытые беспечным хозяином.

– Ты же не..? — договорить Сергей не успел — его приятель залез в машину и устроился на водительском кресле.

– Вылезай! — зашипел, бешено вращая глазами, опешивший Сергей.

Но Николай уже повернул ключ зажигания и приглашающе махнул товарищу рукой:

– Покажу тебе небольшой мастер-класс, Фома ты неверующий.

– Да я верю! Верю! — отозвался приятель, залезая на соседнее сиденье. — Вылезай и валим, пока хозяин с приятелями не вернулись.

– Ок, только кружок по двору сделаем, делов–то, — отозвался новоиспечённый водитель.

Иномарка медленно покатилась, треснулась о бетонное ограждение детской площадки, затем задела урну, и тут прямо навстречу горе–угонщикам во двор въехал полицейский уазик.

– Полиция! — выкрикнул Николай и с перепугу утопил педаль газа в пол. Авто рванулось вперёд и пулей пронеслось мимо служителей закона.

– Давай налево! — прокричал Сергей.

– Без тебя знаю! — огрызнулся водитель.

Машина сделала резкий поворот, проехала по территории двора и врезалась в столб. К счастью, набрать приличную скорость авто не успело. Так что парочка начинающих угонщиков отделалась лёгким испугом.

Человек в форме с любопытством рассматривал опешивших подростков.

– Выходим, откатались, — скомандовал патрульный.

– Дяденьки полицейские, мы тут ни при чём! Она сама поехала, — заскулил Николай, когда тяжёлая рука служителя закона легла ему на плечо.

– Да нас отец просто попросил ключи из машины забрать. Мы сели, а она ка–а–ак поедет... Сама! — подхватил Сергей.

– Сама, — хмыкнул полицейский, глядя в честные глаза задержанных.

– Ну да, — закивал головой Сергей. — Может, вы нас отпустите? Нам отец и так по первое число всыплет за разбитую машину. А если ещё и полиция за вихры домой притащит, так вообще! Пощадите! Он человек суровый и строгий, он этот... Судья!

На короткое мгновение в глазах полицейского промелькнуло сомнение. Но магия жалобного тона быстро развеялась, когда из багажника кто–то простонал: «Нос... Мой нос... Больно–то как!»

– Отец — судья, говоришь? А это он работу на дом взял, что ли? — поинтересовался полицейский, кивнув на багажник.

И без того перепуганные подростки потеряли дар речи. Через пару мгновений патрульные уже вытаскивали из багажника пьяненького мужичка. Лицо его заливала кровь из сломанного носа — травму пленник получил, когда машина врезалась в столб.

Подростки наблюдали за происходящим с заднего сиденья патрульной машины.

– Эх, если бы это GTA было, сейчас бы просто перезагрузились, — уныло произнёс Николай.

– Не смогли бы, — ответил Сергей. — Ты перед выходом из дома сохраниться забыл.

Как выяснилось позднее, патруль отправился в злополучный двор на вызов по поводу нарушения режима тишины. Мужчина, извлечённый из багажника, был одним из приятелей владельца авто, честная компания погрузила его туда в бессознательном состоянии, так как в салон машины он не влез, после чего все благополучно о нём забыли. Начинающих угонщиков настигла участь пострашнее аварии и задержания — родительский гнев. А сотрудникам полиции предстояло много работы со всеми участниками этой истории.

Папина хитрость

– Полиночка, зайка, иди кушать! — раздался с кухни ласковый голос.

Семилетняя Полина тяжело вздохнула и пошлёпала босыми ногами на зов матери, волоча по полу плюшевого зайца. Женщина суетилась на кухне, ловко маневрируя между дымящей кастрюлей, шкворчащей сковородкой и раковиной с грязной посудой. Девочка придвинула стул, взобралась на своё место и критическим взглядом оценила поставленную на стол тарелку. На ней красовалась пара слегка подгоревших котлет и картофельное пюре.

– Мамочка, а зайка не любит котлетки. И картошку тоже, — жалобным тоном проговорила девочка.

– И что же любит зайка? — поинтересовалась женщина.

– Чипсы и колу, — уверенно произнесла девочка.– Папа говорит, что чуть–чуточку можно.

– Так, с папой на эту тему будет отдельный разговор. А что касается вреда, так у твоего папы и пузико, и зубки болят постоянно, потому что чипсики с пивом любит, — заметила женщина.

– А может, лучше не котлетки, а конфетки? — предприняла ещё одну попытку добыть вкусностей Полина.

– Хорошо, — улыбнулась мама. — Но сначала съешь всё, что на тарелке. И не ныть. Мама — злодей, слезами не разжалобишь.

Девочка вздохнула и с видом мученика начала ковырять еду на тарелке. Женщина закончила возиться на кухне и, не сбавляя набранного темпа, отправилась в зал — в планах на сегодня ещё стояли генеральная уборка и стирка.

Назревшую проблему надо было как–то решать. Умолять и канючить было бесполезно. Подперев подбородок рукой и задумчиво ковыряя вилкой пюре, Полина начала перебирать возможные варианты. И тут как нельзя кстати вспомнился вчерашний вечер.

Хотя главой семейства и было принято считать папу, Полина в столь юном возрасте уже понимала, что эту почётную должность он занимает исключительно номинально. Все споры в семье решались в пользу матери. Впрочем, это не мешало отцу вести тайную диверсионную деятельность. Вот и вчера вечером, когда утомлённая супруга решила лечь спать пораньше, мужчина, выждав минут двадцать, заговорщически поманил Полину на кухню. Уже зная, что значит такое выражение лица, девочка захихикала, прикрыв рукой рот, и вприпрыжку отправилась за папой. Отец вручил любимой дочери небольшую бутылочку колы и маленький пакет чипсов. А сам со счастливой улыбкой достал из рюкзака банку пива и отправился на открытую лоджию любоваться летним заполярным солнцем. Так они и сидели в тишине — ребёнок уплетал вредную еду, а отец попивал пиво. Когда банка опустела, мужчина воровато оглянулся по сторонам и, смяв алюминиевый сосуд, запустил его с балкона на улицу. Это действие не ускользнуло от наблюдательной девочки.

– Папочка! — ребёнок всплеснул руками, почти как мама. — Ты что, мусоришь?

– Тс–с–с, — отец приложил палец к губам. — Маму разбудишь.

– Но ты намусорил. Это же плохо, — уже тише возмутилась Полина.

– Ага, — согласился отец. — Но куда мне её девать? В мусорное ведро? Мама увидит и ругаться будет. А так нет тела — нет дела. В исключительных случаях можно. Ясно?

Девочка понимающе закивала.

Вернувшись с прогулки по воспоминаниям, Полина опустила взгляд на тарелку и подумала, что случай как раз исключительный. Она произнесла: «Нет тела — нет дела» и потащила тарелку на балкон. Встав на цыпочки, девочка вытряхнула содержимое через ограждение. А затем, довольно выдохнув, хитрюга направилась демонстрировать матери успехи в поедании полезной пищи.

Счастливая Полина уплетала «заслуженные» конфеты, когда в дверь позвонили. Мама выключила пылесос и пошла открывать дверь. На пороге стоял сосед со второго этажа. Его кислое выражение лица не сулило ничего хорошего.

– Тут такое дело, — грустно улыбнулся мужчина. — Я обычно на обед домой езжу. Так вот, я только двигатель заглушил, а мне прямо на лобовое стекло ка–а–ак шмякнутся котлеты. Да с такой силой, что оно треснуло. Вышел, поднимаю голову, чтобы посмотреть, кто там такой щедрый — вижу с вашего балкона ручки детские торчат с тарелкой, и тут вдогонку прямо на голову ещё и пюре прилетело. Узнаёте? — невезучий сосед протянул платок, на котором красовалась уже знакомая слегка подгоревшая котлета.

Какое–то время женщина переваривала информацию.

– Полиночка, золотце, подойди к маме, — медовым голосом позвала она виновницу происшествия.

– Что, мамочка? Ой! — пискнула Полина при виде злополучной мясной лепёшки и тут же выпалила: — Это папа меня научил!

Большие небесно–голубые глаза девочки отражали кристальную честность и детскую непосредственность.