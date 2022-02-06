И такое бывает

Фанатка НТВ

Когда дети, насмотревшись кино, мультиков или стримов популярных блогеров, пытаются повторить увиденное и попадают в беду, это мало кого удивляет. А вот когда то же самое делают взрослые... Это не от большого ума.

Светлана всегда любила НТВ: выпуски криминальных новостей сменяются фильмами и сериалами про бандитов и полицейских, а те — документальными лентами о расследованиях громких дел прошлого, и так до бесконечности. Последние несколько недель девушка не отлипала от телевизора, так ей особо нечем было заняться. Она попала под сокращение на предыдущей работе, а новую ещё не нашла. В кармане зимней куртки позвякивали последние 56 рублей мелочью, и перспектив заработать не намечалось. И тут телевизор, словно прочитав её мысли, громко отрапортовал: «Новый вид мошенничества набирает обороты в столице!» Далее корреспондент во всех подробностях рассказал о том, как злоумышленники в Москве скручивают красивые номера с дорогих иномарок, а потом продают их владельцам обратно за символическую плату. На экране краснощёкий мужчина, чьё лицо едва влезало в кадр, вещал о том, что он на пять минут припарковал машину на тротуаре, чтобы зайти в алкомаркет, а его элитный номер (777) исчез. Вместо него осталась записка с требованием заплатить 15 тысяч за возврат важной таблички, обсудить способ оплаты воры предлагали по указанному телефону. Потерпевший был согласен, ведь в своё время ему пришлось отвалить за красивые цифры пару миллионов. Да и человек он занятой, некогда связываться с полицией и следователями из–за таких смешных денег.

И тут Светлана вспомнила, что сосед по подъезду ездит на чёрном дорогущем джипе с блатным номером... «Главное не жадничать», — подумала девушка и пошла за отвёрткой.

Следующим утром, когда владелец джипа вышел на улицу, небрежно поигрывая брелоком автосигнализации, его глазам предстало шокирующее зрелище — номерной знак на его автомобиле отсутствовал, а на лобовом стекле лежала записка с требованием выкупа в размере жалких пяти тысяч рублей и номером телефона для переговоров. То ли сосед Светланы оказался не таким занятым, как герой из телепередачи, то ли его просто взбесил факт кражи, но платить он не стал и обратился в полицию. А найти начинающую преступницу не составило труда по оставленному ею номеру телефона.

Цена верности

Для Сергея это была одна из тех страшных ссор, когда он начинал жалеть о годах, безвозвратно потраченных в браке, и вспоминал товарищей, говоривших, что его жена, красавица и умница, рано или поздно станет копией тёщи — властной и сварливой хозяйкой дома, способной устроить скандал из–за немытой тарелки или выпитой с товарищами рюмки. Так, собственно, и вышло. «Ну выпил чуть–чуть, чего орать–то?» — думал мужчина, пробираясь через сугроб к собственному гаражу. В унисон его мыслям одобрительно позвякивали две бутылки коньяка, купленные только что в магазине. Раз уж всё равно поругались, можно и душеньку отвести, разумно рассудил глава семейства. Старенький телевизор в углу, ковёр советской эпохи на стене и списанный когда–то в утиль диван представляли собой образец суровой мужской прагматичности и непритязательности к удобствам. Неудивительно, что в такой брутальной обстановке, когда первые пол–литра коньяка очутились в желудке изгнанника, забитый сварливой женой мятежный дух «настоящего мужика» воспрянул, а руки сами вбили в браузере на телефоне запрос «куртизанки, Норильск». И начался поиск продажной любви. Впрочем, искать долго не пришлось. Выбрав подходящую кандидатку, мужчина позвонил по указанному номеру. Ответил приятный женский голос. Администратор уточнила, какая из девушек интересует и какие клиент предъявляет требования, а после попросила перевести предоплату — восемь тысяч рублей, чтобы убедиться в серьёзности намерений заказчика. Подвоха мужчина не ожидал, поэтому тут же совершил платёж. Через пару минут администратор позвонила вновь и с сожалением отметила, что заказанная им компаньонка — девушка приличная и по гаражам не ездит, но сразу успокоила клиента, заявив, что у них как раз для таких случаев есть на примете приличная съёмная квартира, потребуется доплатить всего–то семь тысяч рублей. «Гулять так гулять!» — подумал Сергей и перевёл необходимую сумму. В ожидании, когда пришлют адрес, где состоится рандеву, он уже начал было собирать вещи, как вдруг опять раздался звонок. В этот раз смущённая девушка, извинившись, сообщила, что по её вине произошла ошибка, и средства поступили не на ту карту. Теперь Сергею нужно совершить повторный платёж, но уже на другую карту, а переведённые им ранее средства девушка вернёт наличными при встрече. Мужчина повёл себя по–рыцарски и, войдя в положение, отправил ещё пятнадцать тысяч рублей по указанному номеру. Но и тут что–то пошло не так. Теперь администратор лепетала что–то невнятное о блокировке их карты после перевода и о том, что нужны ещё деньги. Поняв, что любви он уже не дождётся, а 22 тысячи исчезли в неизвестном направлении, Сергей сделал единственное, что может сделать в такой ситуации обманутый человек, — выругался матом и положил трубку. Казалось бы, на этом история должна была закончиться. Но не успел обделённый лаской обитатель гаража откупорить вторую бутылку коньяка, как его телефон зазвонил вновь. В этот раз звонил мужчина. С ним разговаривал «главный смотрящий по Норильску» Ахмед, обладатель ярко выраженного кавказского акцента и стальных ноток в голосе, подавляющих всяческое желание сопротивляться. «Смотрящий» спокойно объяснил, что карта, на которую мужчина перевёл средства, после операции была заблокирована, и виноват именно Сергей. А замороженный по его вине счёт — непростой, а «тот самый», через который проходит весь финансовый поток. В результате миллионы уже заработанных рублей теперь недоступны, а бизнес встал. И выхода у Сергея два — либо через 15 минут к нему в гараж постучатся крепкие парни, либо он переведёт ещё 30 тысяч рублей, чтобы разблокировать карту и реанимировать бизнес. А средства ему вернут, как только система заработает. Что выбрал Сергей, догадаться несложно. Минул час после отправки средств, затем второй. Ахмед молчал, изрядно опустевший банковский счёт не пополнялся. А звонить «главному смотрящему» Сергей побоялся.

Протрезвевший на нервной почве и окончательно разочаровавшийся в продажной любви мужчина побрёл домой сдаваться жене. Ни один мускул не дрогнул на лице супруги во время рассказа почти согрешившего мужа. Только когда была озвучена финальная сумма, улетевшая из семейного бюджета, спящий город озарила яркая вспышка — взорвались женские нервы. Медленно приходя в себя и пытаясь унять звон в ушах от сносящей всё на своём пути звуковой волны, мужчина с удивлением отметил, что супруга уже говорит по телефону. Он смог разобрать лишь обрывки фраз: «Ахмед... смотрящий... деньги...». Через мгновение жена, набирая что–то в своём смартфоне, победоносным тоном заявила, что решила проблему. На осторожный вопрос Сергея «Как именно?» ответила, что перевела Ахмеду 60 тысяч рублей, чтобы разблокировать карту, и с минуты на минуту им вернут все деньги.

Утром следующего дня Сергей и его супруга вошли в полицейский участок. Они крепко держались за руки, как в первые дни знакомства. В этот момент мелкие ссоры и домашние неурядицы казались чем–то нелепым в сравнении с потерей 120 тысяч рублей.

В штыковую

Далеко не все норильчане жалуют сотрудников коммунальных служб, и на то есть причины: где–то уже не первую неделю протекает канализационная труба под домом, источая далеко не французские ароматы, где–то начали капитальный ремонт крыши и не успели доделать до первых холодов, а кому–то уже несколько месяцев не могут заменить неработающие батареи, отопительный сезон в самом разгаре и сбрасывать воду из системы просто опасно.

К несчастью Павла, в его доме имелась коллекция всех вышеперечисленных коммунальных катаклизмов. И когда начала протекать труба в санузле его квартиры, он подумал, что для полноты картины не хватает только, чтобы ЖЭК: отключил электричество, заколотил окна и вывел его босиком на расстрел. Перекрыв воду, Павел позвонил в аварийную службу. Вечер был поздний. Уставший женский голос заверил, что заявка принята, и скупо добавил «Ждите». Через пару часов мужчина позвонил снова. Но диспетчер сообщила, что уже поздно, и сантехники разберутся с этим завтра, прямо с самого утра, часов в семь–восемь. Павел — классическая сова, ругнулся про себя, сетуя, что отоспаться в выходной не удастся, но всё же завёл будильник. Однако долгожданная ремонтная бригада не появилась ни в восемь, ни даже в двенадцать. Наш герой никогда не отличался особым терпением, а после службы в горячей точке и вовсе мог взорваться в любой момент. И тогда под раздачу попадал любой, кто оказывался рядом. Настенные часы с эмблемой ВДВ показали, что уже час дня, Павел подумал: «Ну всё. У них обед». И началось...

В местной управляющей компании, в небольшой обшарпанной каморке, обклеенной пикантными плакатами из зарубежных журналов перестроечной эпохи, собрались шестеро. В воздухе стоял тяжёлый запах машинного масла, свежезаваренного доширака, старых ватников и сырых валенок. Разговор сварщиков и сантехников тёк рекой: обсуждали последние политические события, любовные похождения и испорченный грязными ботинками дорогой ковёр на последнем вызове. В общем, ничто не предвещало беды.

Когда от удара молодецким ботинком 47–го размера с грохотом открылась и чуть не слетела с петель дверь, двое из шестерых обедавших от неожиданности подавились. Незваный гость обрушился на застигнутых врасплох жэковцев словно ураган. Павел с ходу начал поливать шквальным огнём бранных слов опешившего противника.

Когда первый шок прошёл, глаза сантехников начали наливаться кровью. Что–что, а отвечать бранью на брань они умеют — профессия обязывает. Тут уже Павлу пришлось несладко. Дрогнувший от первого натиска враг вдруг сгруппировался и начал наседать на незваного гостя единым фронтом. На жаждущего справедливости жильца посыпались отборные витиеватые выражения непечатного содержания. А сами сантехники, взяв Павла в «клещи», начали постепенно оттеснять незваного гостя к выходу из подсобки. В этот момент в голове у Павла что–то щёлкнуло, и вместо бригады рабочих он увидел группу бородачей, вооружённых калашниковыми. Этот образ долгие годы не давал ему спать по ночам. Он сам не понял, как штыковая лопата оказалась у него в руках, и бывший военный пошёл в атаку. Сантехники бросились врассыпную.

Узрев бегущего врага и издав боевой клич, Павел метнул садовый инструмент словно копьё в одного из отступавших. Силе и меткости броска позавидовали бы олимпийские чемпионы. Угодила лопата туда, откуда, по мнению Павла, у всех собравшихся в подсобке руки росли. Крик боли и льющаяся на пол кровь привели народного мстителя в чувство. Бросок был такой силы, что лопата рассекла не только одежду, но и ткани мягкого места «мишени». Поняв, что перегнул палку, Павел спешно покинул поле боя.

Как ни странно, закончилась эта история мирно. Неизвестно, как стороны договорились, но пострадавший заявил полицейским, что претензий к обидчику не имеет, несмотря на то, что рану пришлось зашивать. А Павел вызвал частную службу, которая починила протекающую трубу. Правда, крышу в его доме так и не доделали, а канализационная труба в подвале периодически подтекает... Но нашего героя теперь это не так уж сильно и злит.