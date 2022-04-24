И такое бывает

Все нижеперечисленные истории основаны на реальных событиях, имена участников изменены, а литературная часть, описывающая мысли и переживания главных героев событий, — авторский вымысел.

Ошибка садовода

Максим всегда любил садоводство. Да и воспоминания о ростовском детстве, где был свой огород, были ещё живы, несмотря на то что в Норильск он переехал, когда ему было 14 лет. Любовно опрыскивая из пульверизатора растение, он любовался сочными листьями конопли. «Ничего, потерпите, мои родные, ещё неделька–другая...», — приговаривал он кустам, размещённым в небольшом самодельном гроубоксе, установленном в вещевом шкафу. Фитолампа, датчики температуры и влажности — всё это он купил и собрал собственными руками, чем весьма гордился. Даже миниатюрная подобная установка для комнатных растений стоила целое состояние, Максиму же она обошлась в сущие копейки. «Вот, что значит, когда руки из правильного места растут», — самодовольно думал садовод. Главной ценностью подобной установки было удобство её маскировки. «Мало ли кто может случайно оказаться в квартире, например, рабочие батареи менять придут. И куда тогда всё это счастье прятать в однушке? А тут — просто шкаф с одеждой», — рассуждал про себя предусмотрительный любитель зелёных насаждений. О том, что растёт в его квартире, Максим особо не распространялся. Знали об этом только верные друзья, с которыми он обычно и снимал первые пробы урожая. Собственно, для этих целей кусты и росли. К снятию стресса таким способом Максим пристрастился ещё в годы ростовской юности, на материке легко можно было наткнуться на целые плантации каннабиса, надёжно спрятанные среди колхозных полей или чащоб. Будучи мальчишкой, он в компании дворовых друзей частенько совершал набеги на такие посадки, утаскивая куст–другой для личных нужд. Из тех краёв он и привез семена, давшие шикарные всходы в его личной «Нарнии». Закончив опрыскивание и отрегулировав мощность увлажнителя, Максим закрыл дверцу шкафа, убедился, что красный свет не проникает через щели, и отправился на кухню, чтобы приготовить что–нибудь поесть.

Садовод не сразу понял, что пришла беда. Только когда к аромату скворчащих на сковороде котлет прибавился странный запах гари, он заподозрил неладное. Максим распахнул дверь, и в кухню тут же повалил густой дым. «Волшебный» шкаф полыхал. А к запаху горящей мебельной обивки и ДСП явно примешивался ещё один, хорошо знакомый нашему герою.

В панике гровер бросился тушить свою плантацию. Огонь уже успел перекинуться на шторы и стоявший рядом диван. Залив всё водой из таза, парень выскочил на лестничную площадку отдышаться. Огонь сбить удалось, но дым всё ещё валил. Жадно хватая ртом воздух, парень услышал звук приближающихся сирен. А обступившие его обеспокоенные соседи наседали с вопросами. Живо представив, как похихикивающие после посещения его задымлённой квартиры пожарные передают остатки кустов конопли следователям, любитель зелени сделал глубокий вдох и очертя голову ломанулся в квартиру. «Наверное, кошку спасает», — предположила соседка. «Не, документы и деньги», — со знанием дела возразил другой жилец. А тем временем, захлёбываясь и кашляя, Максим уже вытаскивал из шкафа четыре изрядно обгоревших куста. «Куда же вас деть–то?», — лихорадочно думал Максим. Тем временем в подъезде уже слышался гул тяжёлых ботинок пожарной бригады, а гровер так и стоял посреди зала с кустами в руках. Всё решали мгновения. Как только каска первого пожарного показалась в дверном проёме, садовод–любитель запустил драгоценные растения в распахнутое настежь окно.

Тем временем участковому Олегу сообщили, что на вверенном ему участке пожар. И хотя сегодня был его законный выходной, пришлось ехать на место, ведь ЧП никто не отменял. У подъезда уже стоял пожарный расчёт, а из окна четвёртого этажа валил белый дым. «О, уже потушили, — обрадовался полицейский. — Значит, быстро управлюсь». Испорченное экстренным вызовом настроение сразу улучшилось. В этот момент словно бомбы у его ног рухнули обгоревшие горшки с коноплёй. Олега обдало фонтаном земли. Тяжело вздохнув, участковый позвонил супруге и сообщил, что будет дома только к вечеру.

Как в дальнейшем установили эксперты, причиной возгорания стала дешёвая проводка китайского производства, установленная в подпольном гроубоксе. И такой же недорогой блок питания, который не выдержал нагрузки. Садовод был задержан. Самое примечательное в этой истории то, что за выращивание нескольких кустов конопли (максимум 19) полагается лишь административный штраф в размере до 4000 рублей, но стоит вырвать чудо–траву из земли, и лёгкая административная статья «За культивирование запрещённых растений» превращается в уголовную с реальными сроками уже за хранение. Не выброси Максим свой урожай в окно, отделался бы штрафом. А теперь садоводу– любителю могут грозить лишения свободы (до трёх лет) или штраф — 40 000 рублей.

Холодильник–бродяга

Павел устал. Рабочая смена на стройке в этот раз затянулась. Сроки горели. Бригада явно выбивалась из графика, а начальник требовал, чтобы всё было сдано вовремя. Да ещё и эта чёрная пурга. Домой строитель добрался уже за полночь, а в шесть утра нужно было опять вставать и ехать на работу. Дойдя до своей комнатушки в гостинке, он сразу рухнул на кровать, даже не сняв обувь и одежду. Понимая, что веки наливаются свинцом, а сил нет вообще, проваливаясь в сон, он подумал: «Вот сдадим объект, набью полный холодильник едой и пивом, буду неделю отъедаться и смотреть что– нибудь на новеньком плазменном телевизоре». Ночь была беспокойной, снился Павлу какой–то бред: старенький холодильник прошёл вразвалку мимо кровати, задев его ноги и проворчав, что так жить нельзя, и он переезжает, затем, громко хлопнув дверью, припустил из квартиры новый телевизор, вслед за ними покинула хозяина и другая бытовая техника. Павел проснулся в поту и окаменел. Сон был вещим. На месте холодильника зияло пустое место, не было и телевизора, вскоре выяснилось, что ночью из квартиры ушли ещё ноутбук и пара других ценных вещей. «Да как так–то?!» — недоумевал строитель.

Прибывших на место кражи полицейских произошедшее не удивило, они пояснили, что подобные случаи в Норильске не редкость. Жители гостинок частенько не закрывают дверь даже на ночь. Одни уверены, что их сила и авторитет — уже надёжная защита, другие просто забывают запереться после очередного похода на перекур перед сном. Есть даже особая категория воров, которые специализируются на квартирных кражах в гостинках, они просто ищут по ночам открытые двери. В этом году подобных преступлений не наблюдалось, а вот в предыдущие годы случались.

Смущало в этой истории одно: обычно воры ограничиваются мобильником или ноутбуком, а вот утащить у спящего в шаге от тебя человека телик и тем более холодильник — это редкостная наглость. Опыт подсказывал полицейским, что искать любителя габаритных краж стоит в этом же доме, а приглядевшись, они обнаружили и следы — царапины на полу коридора от волочения холодильника, которые вели к одной из квартир этажом ниже. Отпирался предприимчивый сосед недолго. Он рассказал, что пару дней назад обмывал с обворованным товарищем покупку телевизора и ещё тогда подумал, что хочет такой же, а тут и холодильник приказал долго жить, а на новый денег не было. Ночью он постучался к Павлу в надежде выпить чего–нибудь горячительного и посмотреть футбол, но дверь была открыта, а хозяин квартиры спал молодецким сном. После нескольких попыток разбудить его сосед набрался смелости и, сняв со стены «плазму», унёс её к себе в квартиру. Ударивший в голову адреналин от успешной кражи подвиг вора на новые свершения и он вернулся за холодильником. Тащить одному этот предмет бытовой техники оказалось задачей трудной, но бросать начатое на полпути было глупо, и, собрав волю в кулак, злодей, всё–таки уволок агрегат в свою квартиру.

В итоге всё похищенное вернулось к законному владельцу, а предприимчивый сосед на несколько лет обзавёлся уютным меблированным казённым жильём.

Сладкий куш

Утро полицейского Виталия началось с неприятного вызова. На вверенном ему участке в Оганере кто–то вломился в небольшой продуктовый магазин. Компактная торговая точка, расположенная прямо во дворе, пользовалась большой популярностью. Цены там выше, чем в крупных магазинах, но шаговая доступность для некоторых обитателей двора важнее. Владелец был человеком прижимистым, сигнализацию устанавливать не спешил, а уж камеры наблюдения тем более. Некое подобие охранной системы, конечно, было проложено ещё при строительстве павильона, но уже давно не работало. Этим и воспользовались налётчики. Мучаясь вопросом, как найти неизвестных, Виталий решил, как и положено, начать с определения круга подозреваемых. Первым делом он осмотрел отдел спиртных напитков. Местные любители дешёвой выпивки были первыми в списке подозреваемых. Ну а кому ещё придёт в голову воровать товар из продуктового? Однако выяснилось, что весь алкоголь на месте. Что же тогда взяли? Выйдя на улицу и вдохнув морозный воздух, полицейский задумался. В этот момент что–то хрустнуло под ногой. Это было шоколадное яйцо «Киндер–сюрприз». «Любопытно», — подумал Виталий и стал тщательно осматривать территорию возле магазина. Через пару метров лежал слегка присыпанный снегом чупа–чупс, чуть дальше — несколько упаковок жевательных резинок. Перекинувшись парой слов с владельцем, следователь убедился, что из магазина и правда вынесли все сладости. Спиртное, другие продукты и даже оставшиеся в кассе со вчерашней смены деньги были на месте. «Грабители–сладкоежки», — подумал Виталий и направился по конфетному следу. Нужно было торопиться, так как жители Оганера потихоньку просыпались и собирались на работу, а значит, через час–другой следы преступления будут затоптаны случайными прохожими. И полицейский отправился по дорожке из леденцов и шоколадок.

Как и ожидал Виталий, сладкий след привёл к «секретной базе» местных мальчишек. Заброшенную квартиру на первом этаже давно облюбовали группки подростков из окрестных домов, вход в неё был закрыт, но дети наловчились залезать туда через балкон. Периодически окопавшихся в помещении разгоняли полицейские, но место тут же занимала другая компания. Конфетный след обрывался аккурат у разбитого окошка. Вспомнив годы бесшабашной юности, Виталий полез в квартиру. Полицейский не спеша осмотрел заброшенную четырёхкомнатную квартиру и обнаружил «сокровищницу» начинающих налётчиков. В дальней комнате, где обычно обустраивают спальню, лежали мусорные мешки, доверху набитые сладостями. Некоторые из них были порваны, и конфеты высыпались на пол небольшими горками. А всё пространство вокруг было усеяно обёртками от шоколадок и фольгой. Видимо, вчера воришки как следует отметили успех операции. «Эх, сейчас бы термос с горячим чаем», — мечтательно подумал полицейский и приготовился ждать. Прошло несколько часов, вот уже закончилась вторая смена, наваленные во дворах снежные горы начала заполнять детвора, а таинственные воришки всё не появлялись. Но покидать засаду Виталий не спешил, понимая, что они могут появиться с минуты на минуту, а вылезающий из окна полицейский наверняка их спугнёт. Терпение — та добродетель, которая обязательно должна присутствовать у стража правопорядка.

И вот забренчали окна, послышались детские голоса и хохот. Полицейский притаился на кухне. Мимо протопали мальчишеские ботинки, а через несколько мгновений послышались шелест фольги и синхронное чавканье. «Ну, как говорится, попались с поличным», — подумал Виталий и тихо направился на звук. Организованный ребятнёй склад ворованных сладостей был хорош тем, что деваться оттуда банде сладкоежек было просто некуда. «Что, пацаны, вот и закончилась сладкая жизнь?» — пошутил Виталий, заходя в комнату и закрывая за собой дверь.

Перепуганную пятёрку злоумышленников в возрасте от 12 до 16 лет отправили в участок, а вот с награбленным вышла неувязка. Увидев мешки со сладостями, владелец взломанного магазина недоумённо развёл руками. Оказалось, что добра в мальчишеской «сокровищнице» ощутимо больше, чем было украдено у него в магазине, даже без учёта съеденного. Малолетние взломщики оказались крепкими орешками и рассказывать, где взяли остальное, не хотели. Впоследствии выяснилось, что это был далеко не первый налёт, воришки успели взломать ещё пару подобных павильонов в Центральном районе Норильска. Но экономящих на системе безопасности владельцев магазинов в городе оказалось мало, именно поэтому последнюю «операцию» ребята провели так близко к собственной базе. Один из парней оказался начинающим инженером и неплохо разбирался в электронике, он и определял безопасные точки для будущих налётов. Сладкая жизнь воришек закончилась. Но пугала их не перспектива общения с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних, а неизбежное возмездие от родителей, которым пришлось выплачивать компенсацию за всё съеденное. Сумма, кстати, оказалась весьма внушительной.