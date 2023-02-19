И такое бывает

Все нижеперечисленные истории основаны на реальных событиях, имена участников изменены, а литературная часть, описывающая мысли и переживания главных героев, — авторский вымысел.

Заполярные зомби

Костя поудобней пристроил ружьё в снегу и, откинувшись на раскладном стульчике, сделал глубокий вдох морозного заполярного воздуха. Охотой на гуся он увлёкся лет 15 назад и за это время объездил немало мест, но именно на Таймыре это занятие доставляло ему особое удовольствие. Вот и сейчас, выкопав небольшую траншею в снегу и расставив неподалёку профили перелётных птиц, он просто наслаждался безоблачным синим небом и бескрайней белой тундрой. Впрочем, назвать просто окопом его скрадок язык не поворачивался. В ожидании дичи он успел вырезать в укрытии не только ступени, но и мебель: отдельные полки для патронов, рации, термоса с горячим чаем, подставку для мобильника — вдруг станет скучно и захочется посмотреть фильм, ну и конечно, барную стойку с арсеналом рюмочек и несколькими бутылками разного спиртного. Погода была волшебной — около нуля градусов, что позволяло сидеть в засаде без особых проблем весь день и наслаждаться тишиной.

Но идиллия внезапно треснула, осыпавшись тысячей осколков, когда по окрестностям разнёсся звук тяжёлых басов клубного техно, а вслед за ним послышался рокот приближающегося к скрадку снегохода. Круживший над головой Кости утиный косяк, явно планировавший зайти на посадку, резко дал крен и унёсся вдаль. Охотник выругался про себя. Звук цивилизации становился всё ближе.

Сделав полицейский разворот перед укрытием охотника, снегоход обдал его снежной пылью и выхлопными газами.

– Здорова, Костян! Мы к тебе, — сказал крупный мужчина в белоснежном маскхалате и, натужно крякнув, слез с техники.

Вслед за ним ловко соскочил на плотный снежный наст и его попутчик, одетый в яркую куртку в разноцветный треугольник. В руках у этого кислотного недоразумения красовалась беспроводная колонка, которая и издавала раздражающие Костю звуки.

– Привет, Ахмед, — обратился охотник к водителю и, глянув на странного пассажира, без энтузиазма добавил: — И тебе тоже.

Бывшего норильчанина, а ныне успешного московского предпринимателя прозвали Ахмедом из–за фамилии Ахмедов, несмотря на то что внешне никаких признаков наличия кавказской крови в нём не наблюдалось. Он был старым другом Константина и напарником в поездках на отстрел дичи. Второй гость — Дмитрий — в компании почти сразу получил прозвище Фунтик за писклявый голос и жеманные манеры. Он был братом жены Ахмеда, которая и уговорила мужа взять непутёвого родственника с собой. К охоте московский мажор не имел никакого отношения, а побывать на Таймыре пожелал после того, как посмотрел выпуск какого–то тревел–блогера о суровой жизни за полярным кругом. Этой поездкой Фунтик очень гордился, считая себя чуть ли не первопроходцем, а условия быта — близкими к первобытным, хотя на базе, расположенной в нескольких сотнях километров от Норильска, было всё — от отопления и генератора до тёплого биотуалета.

Компания брутальных охотников терпела новичка только из уважения к Ахмеду. Сохранить любимого братца супруги в целости стоило бывшему норильчанину немалых усилий. В первый же день охоты новоиспечённый искатель приключений уронил в сугроб вверенное ему для транспортировки ружьё, которое потом искали до вечера. На второй день он решил покататься на снегоходе, пока все спали. Нашли парня уже ночью — он умудрился загнать технику в снежный пузырь. Но больше всего раздражала собравшихся цветастая одёжа Фунтика. Завидев с высоты модную куртку от какого–то то ли итальянского, то ли венгерского дизайнера, заполярная птица тут же меняла направление полёта. Может, дело было в неестественных для тундры цветах, а может, даже дикая утка считала подобную одёжу безвкусицей — к единому мнению в этом вопросе компания так и не пришла.

К счастью Константина, задерживаться в скрадке Фунтик не планировал, он хлопнул рюмку и укатил вместе со своей адской колонкой на базу. А товарищи просидели в засаде до поздней ночи, добыв–таки несколько уток. Как вдруг невесть откуда появился олень. Упускать возможность разжиться свежим мясом товарищи не стали, благо и лицензия, и подходящее ружьё имелись. Добычу погрузили в сани, прицепленные к снегоходу Кости, до сих пор стоявшему прикрытым маскировочной сетью.

Остановив транспорт возле базы, товарищи поняли, что вторая группа стрелков ещё не вернулась. А значит, на месте их дожидался только один человек, и не самый приятный. Решив не торопиться, охотники сгрузили оленью тушу на снег. Ахмед достал нож и спросил у Кости:

– Слушай, а ты когда–нибудь сырую оленью печень пробовал?

В ответ тот отрицательно покачал головой.

– Это вообще песня! — воодушевился бывалый охотник. — Сейчас сам убедишься.

Туша животного ещё не остыла, а свежевынутая печень уже дымилась в руках Ахмеда. Он быстро нарезал субпродукт тонкими полосками и демонстративно положил одну в рот. Костя, пожав плечами, повторил за товарищем. Вкус был необычным, но приятным. В общем, северный деликатес так и не успел остыть на морозе. Во время трапезы мясоеды знатно перемазали руки и лица кровью, которая теперь успела подмёрзнуть. Товарищи хлопнули ещё по рюмашке «за кулинарный эксперимент», и Костя уже было направился в домик, чтобы привести себя в порядок, как его снова окрикнул Ахмед:

– Слушай, мне жена говорила, что у нашего Фунтика фобия, — сверкая озорными искорками в глазах, сказал он. — Зомби боится, даже, вроде, к психологу ходил.

– Иии? — с недоумением протянул Костя.

– Да ты на нас посмотри, — хищно улыбнулся Ахмед, указывая на своё окровавленное лицо.

Дмитрий развалился у камина и неспешно потягивал коньяк, в ожидании остальных он почти приговорил целую бутылку. Вдруг во входную дверь что–то глухо ударило. Затем раздался протяжный стон. Ему вторил другой, более глухой. Сердце москвича ушло в пятки. Удар, ещё удар — и дверь распахнулась. Неуклюже переваливаясь с ноги на ногу, в жилище вошли две фигуры — муж сестры Дмитрия и его товарищ. Едва взглянув на них, парень ощутил такой ужас, которого не испытывал никогда в жизни. Словно воплотился в жизнь его самый жуткий ночной кошмар. На пороге стояли два окровавленных живых мертвеца. Чудовища неспешно обвели помещение глазами, и взгляды их остановились на единственном живом человеке. Зомби медленно двинулись в его сторону. Дмитрий в ужасе попятился, он был очень напуган и не сразу осознал, что случайно задел ногой стоящее у стены ружьё. Дальше всё произошло само собой. Парень схватил оружие и нажал на оба спусковых курка двустволки.

– Ложись! — завопили зомби и за долю секунды до выстрела упали на пол.

– Санборт вызвали? — спокойно спросил Константин и, слегка поморщившись, ковырнул ножом из под кожи очередную дробинку. Свинец, звякнув, упал в эмалированную кружку. Пара дробинок всё же задели плечо неудачливого шутника. К счастью, шарики были мелкими, а куртка — достаточно плотной, чтобы частично погасить удар.

– Через полтора часа сядет, — ответил Ахмед, аккуратно осматривая сломанный нос своего непутёвого родственника, тот жалобно скулил, прижимая окровавленную тряпку к лицу. — Отвезу нашего Фунтика в травму. Ты–то сам полетишь?

– Кости не задеты, мышцы, вроде, тоже, само зарастёт, — Костя отрицательно покачал головой.

Через неделю после возвращения в город на пороге Константина появились люди в форме. Некий житель Москвы подал на него заявление в полицию, обвинив в нападении и нанесении побоев.

Ошибка Аполлона

Максим напряг мышцы пресса, вскинул руки и согнул их в локтях, внимательно рассматривая своё отражение в зеркале. Оттуда на него смотрел парень модельной внешности с идеальным телом — хоть сейчас на обложку модного журнала. Но сам он остался недоволен. Внимательный взгляд безошибочно определил миллиграммы жировых отложений на поясе, а руки с надутыми после интенсивной силовой тренировки мышцами казались недостаточно брутальными. «Ещё бы чуть похудеть и «банки» хотя бы сантиметра на полтора подкачать», — с тоской подумал спортсмен.

Конечно, его бывшие одноклассники вряд ли бы согласились со столь низкой оценкой, да и с трудом бы узнали в этом завсегдатае спортивного зала тучного парнишку, который жутко стеснялся своего тела. За десять лет упорных тренировок и диет он изменил свой облик до неузнаваемости. Проблема Максима была в том, что, как и большинство людей, комплексовавших в детстве из–за лишнего веса и сумевших изменить себя, остановиться он уже не мог. Ему всё казалось, что тот самый идеал где–то рядом, надо приложить ещё чуть–чуть усилий, и цель будет достигнута.

Вот уже несколько месяцев бодибилдер топтался на «плато». Так любители наращивать мышцы называют отсутствие результата в похудении или увеличении мышечной массы, несмотря на тренировки. Парень уже увеличил интенсивность занятий и сократил потребление пищи до минимума, но эффекта не было. Фанат здорового образа жизни прекрасно знал, что быстро помочь могут стероиды, но они вредят здоровью. Однако сейчас он всерьёз задумался. Нужен маленький толчок для того, чтобы соскочить с проклятого «плато» и двинуться дальше.

Во время последнего отпуска он отдыхал в Белоруссии, и там, в местном зале, один особо перекачанный парень рассказал ему о последней новинке союзной республики в этой сфере. По заверениям нового знакомого продукт был абсолютно натуральным — то ли из каких–то вытяжек бобра, то ли из желёз ежа, в общем, никакой химии. А главное, препарат свободно продавался в специализированном магазине. Максим тогда, конечно, поделил сказанное надвое, но замысловатое название препарата записал. И теперь, немного поколебавшись, он всё–таки решил его приобрести.

Нужное средство легко нашлось на одном из сайтов. Максим увидел фото знакомых ампул в ярко–оранжевой упаковке, и пролистав описание состава и красную плашку «Предупреждение!», перешёл к покупке. Цена кусалась. За курс из 30 уколов просили почти 160 тысяч рублей. Для молодого отца двоих детей, находящегося в самом начале карьерного роста, сумма была весьма внушительной. Рука на мгновение зависла на кнопке. «В здоровье вкладываю, — решил про себя Максим. — А жене знать не обязательно».

Чудо–средство до Норильска шло непростительно долго –почти месяц. Максим весь извёлся. Даже набрал 300 граммов лишнего веса, снизив интенсивность занятий и начав больше есть. Он рассчитывал, что препарат поможет справиться с «ожирением» в кратчайшие сроки. И вот, наконец, пришло долгожданное сообщение от неспешной «Почты России». Весь вечер спортсмен подробно расписывал новый курс занятий, с учётом будущих возможностей, а утром устремился за посылкой. Он был так доволен, что даже не обратил внимание на подозрительно пристальный взгляд работницы почты и двух, притулившихся в углу пункта выдачи, крепких молодых людей в кожаных куртках. Стоило Максиму сделать шаг от стойки, как один из парней преградил ему дорогу. В руках у незнакомца мелькнули красные корочки.

– Максим Валерьевич? — уточнил полицейский.

Парень недоуменно кивнул.

– Ваша посылочка? — скорее утвердительным тоном произнёс полицейский. — Пройдёмте.

Только в отделении полиции спортсмен совершил для себя крайне неприятное открытие — заказанный им препарат не имеет ничего общего с натуральным продуктом и, что самое неприятное, запрещён к распространению на территории РФ и включает в свой состав вещество, приравненное в России к наркотическим. Так что покупка этих стероидов на сайте равносильна попытке контрабанды крупной партии наркотического вещества. При этом срок за подобное преступление можно было получить вполне реальный — до 20 лет. К счастью, суд принял во внимание все обстоятельства дела, и Максим отделался условным сроком.

В итоге до Аполлоновых кондиций он так и не дотянул. И спортзал стал посещать реже, стараясь больше времени проводить с любимой семьёй.