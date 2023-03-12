И такое бывает

Все нижеперечисленные истории основаны на реальных событиях, имена участников изменены, а литературная часть, описывающая мысли и переживания главных героев событий, — авторский вымысел.

Бывшая с того света

– А ещё у него своя квартира, машина, дом на материке и работа приличная, — Ольга продолжала расхваливать подруге Насте своего нового ухажёра.

Настя слушала собеседницу со смешанным чувством зависти и недоверия. Когда тебе 35 лет, найти нормального мужчину дело непростое — хороших уже разобрали. Остаётся рассчитывать на средненький вариант, разведённого или вдовца. Но чаще попадались либо «ходоки», либо убеждённые холостяки. Поэтому особого доверия романтическая история Ольги у прагматичной Насти не вызывала.

– Сколько, ты сказала, твоему Павлу? Сорок? Если такой хороший, то чего же ещё не окольцевали? Страшненький? Толстый? Может, алкаш или извращенец? — высказала свои сомнения девушка.

– Да нет же! — всплеснула руками Ольга. — Худой, симпатичный, начитанный и почти не пьёт. А женат он был. Супруга в прошлом году умерла.

У Насти отлегло от сердца: раз изъянчик имеется, значит, всё нормально. А то уж слишком идеальный мужчина получался, если судить по описанию подруги.

Ольга взглянула на часы и ахнула:

– Уже почти семь! Пашка скоро с работы вернётся. Я ему суп приготовила, но он уже остыл, разогреть надо, да и вообще, встретить красиво.

Вот уже неделю как Ольгин мужчина вручил ей ключи от своей квартиры, обозначив серьёзность отношений. Девушка частенько оставалась у него на ночь и даже перевезла к ухажёру кое–какие вещи. В общем, отношения шли семимильными шагами к совместной жизни, а может, и к заветному колечку.

Девушка вихрем влетела в квартиру избранника, сбросила куртку и сапоги в прихожей, заскочила на кухню, щёлкнула ручкой плиты и отправилась в спальню. Идею встретить пришедшего с работы мужчину в пикантном наряде она вынашивала уже пару дней. Коробка с припасёнными для этого чулочками хранилась в комоде с остальными её вещами. Ольга натянула чулок, и на её лице появилось недоумение — в районе пальца красовалась огромная дырка. То же было и со вторым. «Бракованные подсунули», — расстроилась девушка. Погрустив пару секунд, она достала миниатюрный, едва прикрывающий тело, шёлковый халатик. Но и тут одно расстройство — на самом видном месте красовалось огромное чернильное пятно.

– Это ещё откуда? — изумилась вслух соблазнительница и запустила руку в полку комода. Причина неприятности обнаружилась быстро — потёкшая шариковая ручка. Оказалось, что чернилами заляпана практически вся одежда. Откуда взялась треклятая ручка, девушка понятия не имела. И это был далеко не первый подобный случай. Мелкие бытовые неприятности преследовали её каждый раз, как она оставалась у Павла. Например, вчера, обуваясь, она обнаружила в обоих ботинках кошачьи «колбаски». Хотя по заверению хозяина квартиры его питомец до этого случая мимо лотка ни разу не ходил. Два дня назад, когда мужчина уже ушёл на работу, в квартире внезапно выключился свет, и Ольге пришлось принимать душ и собираться в темноте, а ещё спасать продукты из морозилки. В результате девушка опоздала на работу. У оставленной вчера вечером у подъезда возлюбленного машины сегодня оказались проколоты шины. А теперь вот это... Не то чтобы Ольга была чересчур суеверной, но волей–неволей начала задумываться о призраке покойной жены, недовольном появлением претендентки на её должность. От мрачных мыслей Ольгу отвлёк звук открывающейся входной двери. На пороге появился Павел.

Девушка, плюнув на эротические планы, пошла накрывать на стол. Уже не первый год подруги Ольги охотились за рецептом её фирменного борща — тяжёлой артиллерии в её арсенале средств для очарования потенциальных женихов.

Влюблённые уселись на кухне напротив друг друга. Наваристый борщец дымился в тарелках.

– Да ты кушай, кушай, голодный, наверное, — ласково произнесла Ольга, любуясь тронутыми сединой висками избранника.

Павел относился к тому типу людей, которые с возрастом становятся только привлекательнее.

Мужчина благодарно улыбнулся и отправил ложку красной жижи в рот. Сделал паузу, поднял глаза на девушку и медленно выдавил из себя: «Очень... вкусно». На его глазах выступили слёзы.

– Что–то не так? Пересолила? — изумилась Ольга.

Она сама продегустировала угощение, и в первое мгновение борщ показался ей вполне приличным, но через пару секунд слёзы брызнули и из её глаз, а язык начал гореть огнём, и жар всё усиливался.

Минут 15 спустя влюблённые всё ещё приходили в себя. Жар уже спал, но парочка продолжала пить воду, пытаясь унять боль от ожога перцем.

– Я его пробовала, когда готовила, — оправдывалась опозоренная хозяйка. — Он нормальный был!

Мужчина снисходительно пожал плечами, отметив, что всякое бывает.

– Стой! В холодильнике рагу вчерашнее осталось! Сейчас разогрею, — засуетилась Ольга, вспомнив, что мужчина так и остался голодным.

– Не надо! — подскочил на стуле Павел и нехотя пояснил отказ, — оно... оно пересолено.

Сердце девушки ушло в пятки, она бросилась проверять. И правда. Из–за избытка соли рагу невозможно было есть. «То–то он вчера его через силу ел и смотрел на меня странно», — подумала Ольга.

Она села на стул и разревелась. Павел старался её утешить, однако вечер был безнадёжно испорчен. Заснула девушка с трудом, всё прокручивала в голове неприятности последней недели. Да и сон её был крайне беспокойным. Ей всё чудились аккуратные шаги за дверью спальни. А когда Ольга поняла, что не спит и в зале действительно кто–то ходит, ей стало страшно.

Звуки были отчётливыми: некто осторожно подошёл к двери спальни, немного постоял, а затем отступил вглубь комнаты, на кухне скрипнула дверца шкафа, звякнула посуда.

Ольга бесшумно выскользнула из постели. «Этого не может быть», — прошептала она, медленно протягивая руку к двери. В голове всплывали сюжеты фильмов ужасов, где персонаж совершает подобный глупый поступок, после чего неизбежно сталкивается нос к носу с чем–то невообразимо жутким. Но будить Павла она не решилась. Он наверняка теперь считает её никудышной хозяйкой и плаксой, добавлять к этому ещё и ярлык трусливой истерички, верящей в привидений, девушка не хотела.

Дверь открылась и в тусклом свете от уличных фонарей Ольга увидела едва различимую женскую фигуру в белом... В ту ночь Павел узнал, что в его любимом фильме «Крик» актриса явно не дотягивала тембром голоса до истинного ужаса.

Буквально подлетев с кровати, мужчина ворвался в зал и включил свет. На пороге, уже открыв входную дверь, чтобы сбежать из квартиры, застыла белокурая девица в белом пуховике. Беглянке не хватило буквально мгновения, чтобы скрыться.

– Катя? — изумился Павел.

– Ну привет, муженёк, — отозвалась незнакомка.

– Что? — пытаясь осознать происходящее, переспросила всё ещё перепуганная до смерти Ольга.

Сколько времени и сил потратил Павел на то, чтобы добиться аудиенции у сбежавшей в ту ночь Ольги, история умалчивает. Но объясниться ему удалось. Год назад он застал свою благоверную с любовником. Девушка обстоятельству была только рада и, громко хлопнув дверью, ушла к другому. Вспоминать о том, что он рогоносец, мужчине было неприятно, и он предпочёл «похоронить» бывшую. Однако через 10 месяцев «покойная» жена вновь появилась на пороге его квартиры, заявив, что с любовником она рассталась и хочет вернуться. Павел, у которого уже завязались романтические отношения с новой избранницей, этому обстоятельству был не рад и выставил неверную бывшую за порог, даже не подозревая, что, уходя, та прихватила с собой запасные ключи из шкафчика. Увидев новую пассию, бывшая жена Павла решила не пускать когти в ход, а взять соперницу хитростью, выставив её никчёмной хозяйкой.

Маньяк из девятой квартиры

В Норильск Светлана переехала в середине зимы. Молодого преподавателя русского языка и литературы пригласили на работу по программе привлечения узких специалистов. Девушка довольно быстро нашла общий язык и с коллективом, и с воспитанниками. Одно её расстраивало — суровая заполярная зима. Когда наконец выглянуло солнце, радости Светланы не было предела.

Этот день был по–настоящему волшебным. Температура резко скакнула с –15 градусов практически до нуля. Грех было пропускать такой чудесный день. Выходящий из зимней спячки Норильск пришёлся ей по душе, так что домой она добралась лишь вечером. Служебная квартира ей досталась прекрасная — трёшка. Соседи тихие. Исключение составлял лишь один персонаж — живший прямо над ней мужичок из девятой квартиры, огромный как скала, с вечно спутанной бородой и крайне неприветливым взглядом.

Светлана всегда верила, что мысли материальны, и вот очередное подтверждение — стоило ей только подумать о неприятном персонаже, как всего в полуметре от её ног, визжа тормозами, остановилась старенькая покрашенная в камуфляж «Нива».

Дверь машины распахнулась, и с водительского места выбрался он — сосед из девятой квартиры. В этот раз на бородаче были надеты охотничья камуфляжная куртка и чёрная вязаная шапочка. Мужчина полез в багажник авто. Оттуда на свет божий были извлечены несколько чехлов для охотничьих ружей, сумка, набитая какими–то инструментами, и огромный топор. Взгромоздив на себя весь этот арсенал, это дожившее до наших дней воплощение покорителей Сибири двинулось вверх по лестнице. Девушка спохватилась и юркнула за дверь. Она не горела желанием подниматься в такой компании. Тревожное ощущение сразу же отступило, когда учительница захлопнула дверь в квартиру.

Солнце клонилось к закату, заливая квартиру красно–жёлтым светом. Учительница сделала глоток горячего кофе из кружки и с тоской посмотрела на стол, на котором громоздилась стопка тетрадей 10–го «Б». Она представляла, как больно ударят опусы некоторых её воспитанников по её безупречному чувству языка, поэтому всячески оттягивала неизбежное. Решив, что может позволить себе ещё часик полюбоваться закатом, Светлана накинула на плечи тёплую шаль и, прихватив чашку с горячим напитком, отправилась на лоджию. Она открыла окно и, вдохнув полной грудью свежий воздух, благоговейно посмотрела на вскрывшееся ото льда озеро Долгое. Что может случиться в такой прекрасный вечер?

«Бульк!» — послышалось из кружки. Светлана опустила глаза. В кофе упала ещё одна капля. Она подняла голову, и следующая капля угодила ей прямо на лицо. Девушка вытерла жидкость рукой и обомлела — на ладони остались красные разводы. Она присмотрелась к отражению в стекле. На щеке красовался кровавый след. Аккуратно двигаясь к двери и одновременно осматривая лоджию, Светлана наконец заметила лужицу бурой жидкости на полу, огромное кровавое пятно на потолке и такие же потёки на стенах. Кровь! Это была самая настоящая кровь.

– Какого Булгакова здесь происходит? — выругалась филолог.

Сотрудники полиции придирчиво осмотрели жидкость, стекающую с потолка, и тоже пришли к выводу, что от соседа льётся именно кровушка.

Не то чтобы присутствие Светланы было важным, девушка сама увязалась за служителями правопорядка, когда те решили подняться к её соседу, а они особо и не протестовали, просто попросили держаться чуть поодаль.

После третьего звонка дверь слегка приоткрылась.

– Гражданин, у вас с балкона к соседям течёт бурая вязкая жидкость, — пояснил причину визита полицейский.

– Чё? — с недоумением произнёс громила.

– Ты соседей кровью заливаешь, — ответил патрульный.

Хозяин квартиры медленно переваривал данные, затем глаза его округлились, и он исчез в квартире с криком: «Балкон! Кровь!»

Полицейские переглянулись и медленно вошли в загадочную девятую квартиру, дверь закрылась.

Светлане показалось, что ничего не происходит целую вечность. Затем дверь снова отворилась. На пороге стоял сосед, в руках у него был тот самый огромный топор.

– Чё стоишь? Заходи тоже, — скомандовал гигант.

– Мамочка! — пискнула Светлана и сделала шаг назад.

Рядом с бородачом появился полицейский.

– Девушка, зайдите. Сами взгляните, — позвал он.

Немного помедлив, Светлана вошла в квартиру.

– Ну кто знал, что потеплеет так резко? Я как раз собирался их на части покромсать и в морозилку убрать. Вот, даже топор привёз. Сейчас займусь, пока туши совсем не раскисли, — вещал хозяин квартиры, стоя у входа на лоджию. Светлана аккуратно заглянула внутрь. На балконе грудой лежали пять оленьих туш.