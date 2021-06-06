И в пир, и в мир

С каркасом или без?

В первую очередь рюкзаки делятся два основных типа — бескаркасные и каркасные. Жёсткая спинка при этом может иметь великое множество модификаций — от внешней металлической рамы до встроенного в обшивку пластика или полимеров.

Главный плюс каркасных рюкзаков — удобство для спины. Нагрузка распределяется более равномерно, а содержимое не впивается острыми краями в спину и меньше болтается при ходьбе и беге. Основные недостатки: вес самого снаряжения и отсутствие возможности сложить его при необходимости.

Преимуществами бескаркасного рюкзака как раз являются малый вес и компактность. Опытные туристы, планирующие длительный лагерный отдых, берут с собой, помимо основного туристического, и такой рюкзак — для радиальных походов.

Больше литров — дальше в горы

Самая распространённая ошибка начинающего туриста — покупка объёмного туристического рюкзака на 100–130 литров. Использовать его в походе выходного дня или даже двухдневном — всё равно что лететь на «Боинге» в магазин за хлебом.

Выбор размера во многом зависит от того, каким целям изделие будет служить. Общие стандарты подбора выглядят так: для города и похода выходного дня достаточно будет снаряжения вместимостью 20—30 литров; для двух дней с ночёвкой в палатке — 30-60 литров; более трёх дней — смело берите 80-литровый. Есть и более габаритные, но скажу по личному опыту, что восьмидесятка, даже при месячном походе в автономном режиме по пересечённой местности, более предпочтительна, нежели 100-литровое снаряжение. Рюкзак меньшего размера более удобен, так как меньше нарушает равновесие при прыжках через препятствия или форсировании северных рек.

Итак, давайте рассмотрим основные типы рюкзаков и их назначение.

«Колобок»

Бескаркасный рюкзак, часто именуемый «Капелькой», — прямой потомок армейских вещмешков. И хотя они давно сняты с производства, подобное снаряжение до сих пор можно встретить в специализированных магазинах. Главные преимущества «колобка» — копеечная цена и невероятная живучесть, если, конечно, снаряжение хранилось должным образом, и материал не успел сгнить. Основные характеристики: простая брезентовая ткань, пара карманов и стропы вместо лямок, дающие минимум удобства и защиты вещей от дождя. Обычный объём — до 30 литров, но есть и нестандартные экземпляры. Пользоваться такими рюкзаками может лишь человек с немалым туристическим опытом и навыком упаковки снаряжения на уровне эксперта.

Станковый

В этом типе снаряжения в качестве распределителя нагрузки используется стальная или алюминиевая рама, к которой крепится рюкзачный мешок. В нём отсутствуют внутренние секции, крайне редко есть два дополнительных боковых кармана. Станковые рюкзаки отличаются высокой грузоподъёмностью, надёжностью и вместимостью. Они очень громоздкие и тяжёлые, поэтому не особо востребованы среди любителей активного отдыха. Как правило, их приобретают специалисты: геологи, спелеологи, охотники или рыбаки. Именно максимальная простота конструкции, позволяющая починить данный вид снаряжения в полевых условиях, и привела к тому, что, несмотря на наличие более качественного и удобного снаряжения на рынке, этот мастодонт полевых походов до сих пор не ушёл в историю. Порванный мешок можно зашить, вместо лямок пришить стропы из ремнабора, а повреждённую раму заменить деревянной.

Внешняя жесткая рама с амортизацией

Рюкзак с такой характеристикой — идеальный вариант для начинающего туриста, он отлично подойдёт и для похода выходного дня, и для пикника, и для ношения в городе. Жёсткая внешняя рама представляет из себя стальную сетку с двумя вертикальными дугами, как правило, к ней же крепится самосброс — широкая поясная лямка. Благодаря этой лямке комфортно нести груз может даже нетренированный человек. Кроме того, за счёт стальной сетки между рюкзаком и телом остаётся воздушное пространство, от чего спина меньше потеет, нежели при использовании других типов рюкзаков. Важную роль выполняют и вертикальные амортизирующие дуги, нивелируя тряску вещей при ходьбе и беге. А главный плюс данного типа заплечной сумки — съёмный каркас. При необходимости жёсткую спинку можно вынуть и свернуть в маленький рулон.

«Латник»

Так иногда называют рюкзаки со встроенной в каркас рамой. Они могут быть совершенно разных типов и форм, но одно ключевое решение остаётся неизменным — встроенные по краям вертикальные дуги жёсткости, именуемые латами. Объём «латника» — не более 30 литров. Он отлично подходит и для города, и для походов на 1–2 дня. При покупке такого изделия обратите внимание на несколько моментов: на спине должны быть дополнительные уплотнители в районе плеч и поясницы, они снизят нагрузку, а ткань, прилегающая к центру спины, наоборот, должна быть более тонкой, чтобы спина меньше потела, при этом тканевая вставка должна быть плотной, что вместе с дугами придаст каркасу жёсткости. Лямки тоже должны быть достаточно широкими и иметь уплотнители, это уменьшит давление на плечи.

На заметку