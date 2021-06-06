И в пир, и в мир
И в пир, и в мир
Рюкзак — верный спутник не только туристов, любителей походов и охотников, но и закоренелых урбанистов, и любителей экстремальных развлечений. Сейчас разновидностей и модификаций заплечной сумки появилось столько, что сделать выбор становится весьма проблематично. Как выбрать нужный вариант? Давайте разберёмся.
С каркасом или без?
В первую очередь рюкзаки делятся два основных типа — бескаркасные и каркасные. Жёсткая спинка при этом может иметь великое множество модификаций — от внешней металлической рамы до встроенного в обшивку пластика или полимеров.
Главный плюс каркасных рюкзаков — удобство для спины. Нагрузка распределяется более равномерно, а содержимое не впивается острыми краями в спину и меньше болтается при ходьбе и беге. Основные недостатки: вес самого снаряжения и отсутствие возможности сложить его при необходимости.
Преимуществами бескаркасного рюкзака как раз являются малый вес и компактность. Опытные туристы, планирующие длительный лагерный отдых, берут с собой, помимо основного туристического, и такой рюкзак — для радиальных походов.
Больше литров — дальше в горы
Самая распространённая ошибка начинающего туриста — покупка объёмного туристического рюкзака на 100–130 литров. Использовать его в походе выходного дня или даже двухдневном — всё равно что лететь на «Боинге» в магазин за хлебом.
Выбор размера во многом зависит от того, каким целям изделие будет служить. Общие стандарты подбора выглядят так: для города и похода выходного дня достаточно будет снаряжения вместимостью 20—30 литров; для двух дней с ночёвкой в палатке — 30-60 литров; более трёх дней — смело берите 80-литровый. Есть и более габаритные, но скажу по личному опыту, что восьмидесятка, даже при месячном походе в автономном режиме по пересечённой местности, более предпочтительна, нежели 100-литровое снаряжение. Рюкзак меньшего размера более удобен, так как меньше нарушает равновесие при прыжках через препятствия или форсировании северных рек.
Итак, давайте рассмотрим основные типы рюкзаков и их назначение.
«Колобок»
Бескаркасный рюкзак, часто именуемый «Капелькой», — прямой потомок армейских вещмешков. И хотя они давно сняты с производства, подобное снаряжение до сих пор можно встретить в специализированных магазинах. Главные преимущества «колобка» — копеечная цена и невероятная живучесть, если, конечно, снаряжение хранилось должным образом, и материал не успел сгнить. Основные характеристики: простая брезентовая ткань, пара карманов и стропы вместо лямок, дающие минимум удобства и защиты вещей от дождя. Обычный объём — до 30 литров, но есть и нестандартные экземпляры. Пользоваться такими рюкзаками может лишь человек с немалым туристическим опытом и навыком упаковки снаряжения на уровне эксперта.
Станковый
В этом типе снаряжения в качестве распределителя нагрузки используется стальная или алюминиевая рама, к которой крепится рюкзачный мешок. В нём отсутствуют внутренние секции, крайне редко есть два дополнительных боковых кармана. Станковые рюкзаки отличаются высокой грузоподъёмностью, надёжностью и вместимостью. Они очень громоздкие и тяжёлые, поэтому не особо востребованы среди любителей активного отдыха. Как правило, их приобретают специалисты: геологи, спелеологи, охотники или рыбаки. Именно максимальная простота конструкции, позволяющая починить данный вид снаряжения в полевых условиях, и привела к тому, что, несмотря на наличие более качественного и удобного снаряжения на рынке, этот мастодонт полевых походов до сих пор не ушёл в историю. Порванный мешок можно зашить, вместо лямок пришить стропы из ремнабора, а повреждённую раму заменить деревянной.
Внешняя жесткая рама с амортизацией
Рюкзак с такой характеристикой — идеальный вариант для начинающего туриста, он отлично подойдёт и для похода выходного дня, и для пикника, и для ношения в городе. Жёсткая внешняя рама представляет из себя стальную сетку с двумя вертикальными дугами, как правило, к ней же крепится самосброс — широкая поясная лямка. Благодаря этой лямке комфортно нести груз может даже нетренированный человек. Кроме того, за счёт стальной сетки между рюкзаком и телом остаётся воздушное пространство, от чего спина меньше потеет, нежели при использовании других типов рюкзаков. Важную роль выполняют и вертикальные амортизирующие дуги, нивелируя тряску вещей при ходьбе и беге. А главный плюс данного типа заплечной сумки — съёмный каркас. При необходимости жёсткую спинку можно вынуть и свернуть в маленький рулон.
«Латник»
Так иногда называют рюкзаки со встроенной в каркас рамой. Они могут быть совершенно разных типов и форм, но одно ключевое решение остаётся неизменным — встроенные по краям вертикальные дуги жёсткости, именуемые латами. Объём «латника» — не более 30 литров. Он отлично подходит и для города, и для походов на 1–2 дня. При покупке такого изделия обратите внимание на несколько моментов: на спине должны быть дополнительные уплотнители в районе плеч и поясницы, они снизят нагрузку, а ткань, прилегающая к центру спины, наоборот, должна быть более тонкой, чтобы спина меньше потела, при этом тканевая вставка должна быть плотной, что вместе с дугами придаст каркасу жёсткости. Лямки тоже должны быть достаточно широкими и иметь уплотнители, это уменьшит давление на плечи.
На заметку
Городские рюкзаки
Многие отказались от сумок в пользу стильных, удобных износостойких городских рюкзаков для ежедневных прогулок.
В таких моделях может быть одно или несколько основных отделений, кармашек для ключей, отсек для ноутбука или планшета и так далее. Их объём колеблется от 10 до 30 л.
Как правило, рюкзаки-урбанисты куда дороже своих полевых собратьев, но при этом менее износостойки. Они не предназначены для переноски больших грузов.
Их главный плюс — специальные секции под аппаратуру и технику, в которых она будет защищена от повреждений и царапин. Также есть рюкзаки с выносными разъёмами для подключения зарядного устройства сотового телефона и внутренним карманом, куда устанавливается пауэрбанк, но прелесть подобных усовершенствований весьма спорна. Подобрать аккумулятор нужного размера весьма проблематично, а укрепленная лямка с выходящими проводами придёт в негодность через пару недель, серьёзно подпортив внешний вид рюкзака.
Если уж выбираете рюкзак подобного типа, то лучший вариант — так называемый городской антивор. Делают его чаще всего из толстой кожи или из ткани со встроенной армированной сеткой, защищающей от порезов, вспороть такое изделие бритвой не получится. Часто к таким заплечным сумкам идут и специальные замки, но главная прелесть антивора — встроенный в каркас стальной тросик с защёлкой, благодаря которой можно пристегнуть его к спинке стула, например, в аэропорту или в парке к скамейке. Срезать трос не удастся — он вшивается в армированную сетку каркаса.
Спортивные рюкзаки
По вместимости спортивная заплечная сумка совпадает с городским собратом. Однако, в отличие от прогулочной модели, специализированные рюкзаки для активного спорта имеют массу дополнительных функций: светоотражающие элементы, питьевую систему, вентиляцию спины и так далее. Рассмотрим наиболее востребованные категории:
– компактный велорюкзак объёмом до 15 л, имеющий плоский, снижающий сопротивление корпус, снабжённый отражающими свет элементами и системой вентиляции;
– багажный велорюкзак, или «велоштаны», — предназначен в основном для перевозки на багажнике, вместимость — от 20 до 85 л;
– рюкзаки для мультиспорта — очень легкие, удобные, хорошо вентилируемые, они незаменимы при участии в соревнованиях.
Штурмовые
Военно-тактическое снаряжение, разработанное в своё время для десантных групп и спецназа. Особым спросом такие рюкзаки пользуются у охотников, страйкболистов и поклонников стиля милитари. Такие изделия имеют огромное количество небольших внешних карманов и обтекаемую форму. Для ношения в городе этот тип внутрикаркасных заплечных сумок слишком громоздкий. А вот для охотника он подойдёт идеально. Внешние карманы и крепежи помогут распределить все нужные мелочи так, что доступ к ним будет практически мгновенным.
Экспедиционные
Могут иметь как станковую конструкцию, так и встроенную раму и предназначены для продолжительных походов в непростых условиях.
Сшитые из прочных тканей, снабжённые дополнительными лямками, креплениями и ремешками, изделия могут вместить всё, что может понадобиться человеку, оказавшемуся вдали от цивилизации: одежда, палатка, спальный мешок, шатёр туриста, консервы, крупы, покрывало. Объём — от 80 литров, вес — 2 кг.
Важный момент — экспедиционный вариант должен «сливаться» с туристом в одно целое, опутывая человека, словно осьминог. При выборе подобной модели важно учитывать, что она не должна существенно увеличивать габариты человека, особенно горизонтальные.