И задержать, и станцевать

Идея проведения межведомственного фестиваля среди правоохранительных и юридических ведомств впервые возникла и реализовалась в Норильске в 2015 году. С 2020 года фестиваль распространился по другим городам Красноярского края. Первым эстафету подхватил Минусинск, затем Ачинск, Енисейск и Железногорск, Республика Хакасия. В этом году в течение трёх дней соревновались команды из числа военнослужащих, сотрудников и ветеранов Министерства обороны, МВД, Прокуратуры РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы, Росгвардии, Таможенной службы, Судебного департамента, департамента безопасности компании «Норникель». Были и дебютанты: впервые в конкурсе приняла участие сборная силовиков Дудинки, в которую вошли представители полиции, прокуратуры портового города, сотрудники дудинского МЧС и даже силовой блок местного отделения «Заповедников Таймыра».

Скорость, сила, меткий глаз

Первый день фестиваля по традиции был посвящён силовой составляющей. Как обычно, конкурсанты состязались в подтягиваниях, отжиманиях, беге, подъёме гири и других упражнениях, проверяющих выносливость и мощь. Самым зрелищным стало испытание на меткость — конкурс по стрельбе. Все умения, необходимые для победы в конкурсах, полезны для любого силовика, но особенно ценны они для тех, кто находится на первой линии борьбы с преступностью и беззаконием. Как показала практика, чем старше сотрудник, тем больше он рассчитывает на меткий глаз, а не на быстрые ноги. Молодые участники явно доминировали в силовом блоке, но на стрельбах более высокие результаты показывали ветераны МВД. Особенно отличились в стрельбе по мишеням на дальней дистанции специалисты ИК–15, они же заняли первое место в силовом конкурсе. «Быстрее пули всё равно никто не бегает», — вежливо пошутил один из возрастных участников.

А не спеть ли мне песню…

Неважно, о каком именно подразделении идёт речь: Росгвардии, судебной системе или МЧС, — в такой суровой и сложной профессии просто нельзя без здоровой доли юмора и душевного хобби. Что и продемонстрировали участники уже на творческом конкурсе. На сцене выяснилось: больше всего силовики любят петь, в особенности патриотические песни. В этот раз разнообразие репертуара впечатлило даже постоянных участников фестиваля. Сидя в зале ГЦК на «Вежливых людях», зритель в буквальном смысле прошёл через всю российскую историю. В исполнении конкурсантов прозвучали песни о Древней Руси и гусарские баллады, горячо любимые произведения о Великой Отечественной. Затронули и современную военную лирику. Кстати, среди правозащитников немало людей, которые вполне могли бы сделать карьеру артиста.

Впрочем, пением творческий конкурс не ограничился. Среди рядовых граждан бытует мнение, что страшнее шутящего прокурора только весельчак из ФСБ. Именно команда городской прокуратуры в буквальном смысле уложила на пол весь зал, и не силой оружия, а с помощью юмора. Особенно отметили судьи и зрители то, как ярко и эмоционально отыгрывались некоторые роли в забавнейшей сценке про командировку прокуроров на Марс. За яркое выступление прокурорские получили Гран–при фестиваля. Выбрать абсолютного фаворита членам жюри было непросто. Та же сборная Дудинки, выступавшая под названием «Таймыр», представила на конкурс целую программу с участием не только силовиков, но и юнармейцев и даже дошкольников.

Отличить узбека от чуваша

Закрывал состязание интеллектуальный конкурс. Однако в этот раз проводился он с существенными изменениями. В предыдущие годы блиц–опрос организаторы формировали на общую эрудированность, конкурсантов могли ждать вопросы из совершенно разных сфер: спорт, искусство, кинематограф, даже футбол. Например, «Почему российская сборная опоздала на две недели на Олимпийские игры 1908 года в Лондоне?» или «Какие российские фильмы получили Оскар?».

В этот раз конкурс был монопрофильным — на знание народностей и национального компонента страны и края. Участникам предстояло определить по фото узбекскую юрту; выяснить, какой народ носит тот или иной национальный костюм, и тому подобное. Впрочем, были и спорные вопросы. Так, невозможно однозначно ответить, для какой северной народности характерен оленеводческий промысел: долган, ненцев или якутов? Выбрать три варианта было нельзя. В результате участникам немало пришлось поломать голову над некоторыми заданиями. Вопросы первой части касались народов России в целом, второй блок целиком был посвящён северным территориям и Таймыру. В этот момент сборная Дудинки довольно потирала руки. Тем не менее оказалось, что лучше всех разбираются в национальном компоненте и великом разнообразии народов РФ сотрудники прокуратуры, занявшие в этом конкурсе первое место.

Верхнюю ступеньку пьедестала победителей по итогам всех конкурсов разделили между собой команды Норильского суда и департамента безопасности «Норникеля». На втором в гордом одиночестве обосновались представители налоговой службы. А третье между собой опять разделили две команды — ИК–15 и сборная Дудинки.