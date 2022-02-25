И.о. прокурора города Руслан Батралиев проведёт приём граждан

28 февраля с 15.00 до 17.00 он посетит Норильскую межрайонную больницу № 1 - сотрудники медучреждения смогут задать вопросы, касаемые неукомплектованности больницы медицинским персоналом, оплаты труда и т.д.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность. А для объективной, качественной и быстрой проверки доводов рекомендуется заранее написать заявление.

Предварительная запись на беседу по телефону 46-38-81.