И.о. прокурора города Руслан Батралиев проведёт приём граждан
И.о. прокурора города Руслан Батралиев проведёт приём граждан
28 февраля с 15.00 до 17.00 он посетит Норильскую межрайонную больницу № 1 - сотрудники медучреждения смогут задать вопросы, касаемые неукомплектованности больницы медицинским персоналом, оплаты труда и т.д.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность. А для объективной, качественной и быстрой проверки доводов рекомендуется заранее написать заявление.
Предварительная запись на беседу по телефону 46-38-81.