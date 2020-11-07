Идеи на миллион

Заботливые хозяева

В современной истории немало примеров, когда одна хорошая идея превращала обычных людей без образования или специальных навыков в миллионеров. Так, например, вышло с американской супружеской парой, Кеном и Рони ди Луло. Ребята и не думали открывать свой бизнес, они просто переживали за своего пса, который начинал скулить от одного только упоминания об уличной прогулке. У питомца были проблемы с глазами, он с трудом переносил длительное пребывание на улице днём. А вот супруги, наоборот, любили долгие прогулки. На одну из таких вылазок Рони ради шутки надела на пса свои старые очки для плавания (они у неё были специальные — с затемнёнными стёклами), и он с удовольствием пробегал с необычным девайсом на улице весь день, а на следующий – сообразительная псина уже сидела у ног любимой хозяйки с модным аксессуаром в зубах.

Проблема была в том, что резинка сильно натирала псу кожу, а очки сидели недостаточно плотно. Супруги сообразили в чём дело, и довели их до ума — расширили ремешки на переносице, сделали лямки, которые можно было подогнать под размер собачьей головы, и обшили их мягким материалом. Уже через пару недель их бордер–колли стал местной знаменитостью, а хозяйка набирала лайки в соцсетях, выкладывая смешные снимки питомца. И тут произошло то, чего супруги совсем не ожидали, — со всех уголков Америки им стали поступать сообщения с просьбой сделать такие очки. Кен засучил рукава, и семейный бюджет стал неуклонно пополняться. А уже через полгода заказов было столько, что супруг уволился с работы: хобби начало приносить куда больше денег, чем зарплата рядового клерка.

Вскоре новоявленные предприниматели уже не могли своими силами справляться с потоком заявок.Тогда они решили обратиться в одну из крупных компаний по производству очков. Большинство производителей сочли такую бизнес–идею бредовой, но после двух десятков отказов Кену и Рони удалось-таки найти партнёра.

Позже о стартапе семьи ди Луло заговорили в прессе, а компания PetSmart разрешила продавать их продукцию в своих магазинах. Очки блокировали 100% UV–лучей и защищали глаза животных от ветра и пыли. Ветеринары-офтальмологи стали рекомендовать их клиентам, а американские военные в 2004 году заказали более сотни штук для собак, работающих в Ираке. За несколько лет собачьи очки принесли их создателям три миллиона долларов. Сейчас аксессуар можно купить по цене от 14 до 25 долларов.

Шутки ради

В США есть такое понятие, как «реднек» (красношеий). Это эквивалент нашего слова «деревенщина» – как правило, так называют жителей глухих деревень южных штатов. Обгоревшая на солнце шея, джинсовый комбинезон, старая кепка с флагом конфедерации и очень плохие зубы — глубоко укоренившийся образ.

Однажды 20–летний парнишка из тех же штатов Джон Уайт встретил на футбольном матче типичного «деревенщину». Каково же было его удивление, когда «реднек» заговорил с ним как со старым знакомым. Это оказался его школьный друг из очень интеллигентной семьи — Рич Бейли, который ради шутки принял такой облик. А зубы «деревенщины» он сделал, когда учился на стоматолога. Тут–то Джону и пришла мысль приспособить их для розыгрышей и продавать.

Сейчас компания Уайта производит сандалии, головные уборы и другие вещи "Билли Боба" — так Джон окрестил созданного им персонажа. Фирма за время своего существования принесла владельцу более 50 миллионов долларов прибыли.

Лакомый кусок

Вряд ли найдётся в мире человек, который не пробовал фруктовый лёд. Я в детстве очень любил это лакомство. На материке частенько сам его делал: толок собранную на огороде клубнику, добавлял в неё сахар и замораживал в холодильнике, предварительно вставив в ёмкость чайную ложку. Собственно, именно так когда-то и появилось это ставшее всемирно известным лакомство.

А изобрёл его 11–летний мальчик из Сан–Франциско Фрэнк Эпперсон в 1905 году. Малыш Фрэнки однажды поставил остужаться в морозилку стакан с тёплой содовой, а на утро увидел вместо неё кусок льда. Выбрасывать ледышку было жалко, и он начал её грызть, обнаружив, что это и вкусно, и хорошо освежает. Мальчик всё лето продавал собственное изобретение на улице и неплохо заработал. Впрочем, о своей бизнес–идее он вскоре позабыл, и лишь время от времени делал съедобные ледышки исключительно для себя и родных.

Лишь 18 лет спустя, когда Эпперсону исполнилось 29 лет и он обзавёлся семьёй, детьми и кредитом на дом, а работа клерка ему изрядно поднадоела, он начал задумываться о том, что пора что–то менять. И домочадцы посоветовали запустить серийное производство придуманного им лакомства. В 1923 году он зарегистрировал патент на «замороженный сок на палочке», пришедшийся по вкусу сладкоежкам. Патентованное изделие назвали Popsicle. Этот бренд «айс–попа» существует до сих пор.

Ничего лишнего!

И напоследок, пожалуй, самый яркий пример. Порой оригинальная задумка не только делает своего владельца состоятельным, но и может превратить его в законодателя моды. Например, утягивающие шорты, которые сейчас можно купить в любом магазине нижнего белья, появились не так давно — в 2000 году. А идея их изобретения принадлежит не дизайнерам одежды , а 29–летнему агенту по продаже факсов Саре Блейкли. Хотя Сара не особо страдала от лишнего веса, классическая мысль: «Я толстая» надёжно поселилась в её голове.

Усугублялся комплекс тем, что девушка родилась и провела юность в Калифорнии, где практически все жители помешаны на здоровом образе жизни и культе стройного подтянутого тела. Наблюдая за девушками с плоскими животами, рассекающими по набережной в бикини, Сара, отчаянно мечтающая похудеть, постоянно носила утягивающие колготки. В солнечном штате это было неудобно – очень уж жарко. Не говоря уже о том, что юбку или босоножки с колготками не наденешь.

Однажды Бейкли обрезала колготки, превратив их в шорты, которые надела под юбку. Да, ягодицы они утянули, но обрезанные края скатались и натерли девушке ноги до крови. Тогда она отправилась в один из дорогих магазинов нижнего белья и попросила утягивающие шорты. Продавцы посмотрели на дамочку как на умалишенную и отправили восвояси.

Девушка не сдавалась, перерыла весь интернет и с удивлением обнаружила, что такого продукта и правда не существует. И тут Сара решила, что это её шанс. С идеей разработать и сшить пробную партию товара она побывала на нескольких десятках фабрик. Выслушав её, все дружно крутили пальцем у виска, но девушка не сдавалась и через несколько месяцев нашла понимающего человека. Им оказался владелец небольшой мануфактуры, у которого было две дочери подросткового возраста, озабоченных той же проблемой, что и Сара.

Но Бейкли не стала останавливаться на достигнутом и решила загарпунить одного из индустриальных гигантов. И опять хождение на встречи и бесконечные отказы, пока девушка не добралась до Карен Катц, генерального директора бренда женской одежды Neiman Marcus. Начиналось всё, как обычно, — Сара размахивала своим продуктом, показывала фото «до» и «после», а слушательница думала: «Как бы спровадить эту чокнутую». Тогда девушка сделала ход конём — предложила Карен вместе сходить в дамскую комнату. Настойчивая визитёрша объяснила, что хочет наглядно показать, как будут выглядеть её бедра в утягивающих шортах и без них.

То ли благодаря наглости посетительницы, то ли из любопытства глава компании согласилась. Сара продемонстрировала возможности своего товара. Через 15 минут договор на его поставку в сеть одного из самых известных брендов в Америке был подписан. На данный момент Сара Бейкли является главой основанной ею компании Spanx, выпускающей более сотни товаров для женщин, а состояние владелицы фирмы насчитывает несколько миллиардов долларов.

На чём можно заработать?

Говорит эксперт

— Надо понимать: если взять под бизнес–идею кредит и прогореть, это может серьёзно отразиться на материальном положении. Так что основной совет для начинающих: если появилось желание открыть своё дело, лучше подкопить денег и обойтись без банковских займов. Елена Белалова, гончар .

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– В прошлом году мы с мужем открыли гончарную студию. До этого я семь лет отработала фотографом. О том, что нужно начинать собственный бизнес, серьёзно задумалась только после замужества. Мы с супругом долго обсуждали, чем бы таким заняться, чтобы и интересно было, и доход приносило. Перебрали массу вариантов. Но это скорее проходило по разряду мечтаний. Целенаправленно к вопросу организации прибыльного бизнеса вернулись в апреле 2019 года, когда поехали в отпуск в Калининград. За две недели обошли все достопримечательности, а потом решили сделать на память сувенир своими руками. Мне в принципе интересна именно штучная ручная работа. Выбор стоял между гончарной и стеклодувной мастерскими...

В интернете нашли нужное заведение, где я провела почти два дня. За это время безумно влюбилась в гончарное искусство и поняла, что хочу заниматься именно этим видом творчества. Так, собственно, идея о своём бизнесе перешла в стадию обсуждения конкретики. Супруг, правда, на первых порах отговаривал от этой затеи: мол, в Норильске такая услуга не будет востребована, да и дело это не прибыльное. Но всё же поддержал и тщательно изучил финансовую сторону вопроса. У нас в этом плане — разделение: я занимаюсь работой с людьми — веду мастер–классы и создаю керамику, а муж отвечает за финансы. Ещё один интересный факт: страха при такой кардинальной смене деятельности не было вообще. Этому способствовали два важных момента. Во–первых, супруг остался на прежней работе, так что даже в случае кризиса голодать нам не придётся, во–вторых, я тоже всегда могу вернуться в прежнюю профессию.

Свой бизнес и креативные задумки — это, конечно, хорошо, но надо понимать, что если взять под бизнес–идею кредит и прогореть, это может серьёзно отразиться на материальном положении. Так что основной совет для начинающих: если появилось желание открыть своё дело, лучше подкопить денег и обойтись без банковских займов. Мы так и сделали: что–то накопили, продали машину. Этих средств хватило на базовое оборудование для мастерской: четыре гончарных круга, две муфельные печи, расходники (глина, глазурь). И на моё обучение на профессионального гончара в Воронеже. Только когда всё было готово к открытию, я уволилась с работы и плотно занялась гончарным мастерством. Правда, совсем без кредитов не обошлось: один взяли для первоначального взноса на ипотеку под помещение для мастерской, второй — для окончательного ремонта в нём. Помещение для печей снимаем, это тоже дополнительные расходы.

Несмотря на все трудности, идея оказалась замечательной. Во–первых, мы единственные в Норильске, во–вторых, у нас можно не просто готовые вещицы купить, а изготовить их самому. Клиентов много. Заметили, что наплыв посетителей увеличивается, как на предприятиях зарплату выдадут. Оно и понятно: такой досуг относится к сфере развлечений. Причём мужчины приходят не менее охотно, чем женщины. А вылепить из глины у нас можно многое: от простых горшков и аромаламп до чайников и подсвечников. Конечно, в пандемию тяжело пришлось — закрылись, но сейчас всё постепенно возвращается в норму. Работа с гончарным кругом — самая популярная у нас услуга, это почти медитативный процесс. За год работы сформировалась и постоянная клиентская база. В плюс мы пока не вышли, но главное — я сама себе хозяйка и обожаю то, чем занимаюсь. Ведь на работе мы проводим большую часть жизни, поэтому не стоит тратить лучшие годы на то, что приносит только деньги, а не удовольствие.

Подумаем вместе

Дмитрий Малышев, сварщик, бывший норильчанин:

– Проще всего заработать с помощью своих профессиональных навыков. Я уже пару лет как уехал из Норильска, сейчас в Анапе, работаю сварщиком в управляющей компании. В отличие от Севера зарплата в ЖЭКе, мягко говоря, не очень, зато подработок – вагон и маленькая тележка. Если постараться, в месяц доход выходит больше, чем я в Норильске получал. А главное — это ещё и интересно. Люди чего только сварить не просят: от труб отопления до резной решётки для камина. Вот на днях мужик попросил защитную пластину на лобовое стекло приварить, как в «Безумном Максе», и кенгурятник с ковшом — и это на «Запорожец»! Я думал, он к концу света готовится... Оказалось, машину для фотосессий делает. Кстати, тоже классная бизнес–идея, вещь популярная.

Евгений Рафиков, владелец сети доставки деликатесов:

– Я ничего нового не изобретал, но вот идея захватила меня сразу, тем более что само дело давно интересовало. Работал в Заполярном филиале, во время отпуска, чтобы скоротать время, решил устроиться сушистом: захотелось попробовать сворачивать роллы своими руками. Меня взяли, и я настолько увлёкся, что вскоре окончательно оставил промышленное производство. Увлекла и мобилизовала сама возможность решать проблемы самостоятельно. В итоге родилась собственная, если можно так выразиться, экономика, система оптимизации расходов и отношений с партнёрами, логистика. И как следствие — начал развиваться, достиг определённых успехов, определил перспективы. На мой взгляд, если начинаешь воплощать в жизнь какую–либо идею, к этому нужно подходить основательно и с учетом каждой мелочи.

Ульяна Леер, домохозяйка:

– Можно заработать на самых элементарных вещах: шитьё, вязание, изготовление мыла или простых косметических средств ручной работы, конструирование и многое другое. Главное — подойти к реализации идей не только творчески, но и практично. В нашем районе часто можно увидеть объявления о подгонке штор, пошиве постельного белья, установке электросчётчиков, мелком домашнем ремонте, сантехнических работах. Про помощь «постоянно трезвых грузчиков» и говорить не приходится — это превратилось в полноценный бизнес, где вопрос о степени трезвости уже считается неприличным. Быстрая помощь на дому в настройке гаджетов и компьютерных систем тоже широко практикуется. Тут важно найти свою нишу.

Нина Баранникова, пенсионерка:

– У меня много свободного времени, и, чтобы не заскучать, я шью покрывала и наволочки в технике пэчворк, мастерю куклы Тильды, превращаю старые джинсы в стильные сумки, а также увлекаюсь вышивкой картин лентами, делаю тканевые панно и так далее. Все, кто видел мои работы, говорят, что на них можно неплохо заработать. И действительно, в интернете подобные изделия оцениваются в кругленькую сумму. Но я не умею продавать, к тому же пенсии на жизнь вполне хватает. Так что результатами своего творчества я просто одариваю своих друзей и близких. Улыбки на лицах родных и слова благодарности для меня дороже любых денег.

Андрей Гаврилов, автомеханик:

– Я хорошо зарабатываю, поэтому о подработке не думал. Хотя был однажды интересный случай. Мало кто знает, что фильм «Трансформеры» — это, по сути, переснятый мультик конца 1980–х. Тогда десептиконы и автоботы были очень популярны. У меня с тех времён сохранилось 12 фигурок в идеальном состоянии. А гораздо позже фильм «Трансформеры» вышел. Псле премьеры я увидел по телевизору репортаж о том, что фанаты скупают такие винтажные игрушки за хорошие деньги. Приятель предложил на каком–то американском сайте моих роботов на аукцион выставить. Сам я в английском не силён, поэтому, выбрав десять лучших образцов, отдал их товарищу. Месяца через четыре он кладёт мне на стол 1400 долларов! Выяснилось, что он за них стартовую цену в 50 баксов назначил: за одну редкую фигурку даже 500 долларов заплатили! Я честно хотел с другом 50 на 50 поделиться, но он только 100 долларов взял. Я же на вырученные деньги отлично отдохнул в Таиланде.

Мария Шанина, подрабатывает няней:

– Человек увлечённый, у которого есть хобби, при необходимости всегда сможет заработать. Так одна моя знакомая — любительница печь чизкейки — в сложный жизненный период стала изготавливать их на продажу, и от желающих приобрести натуральный вкусный домашний торт отбоя не было. Другая знакомая освоила технику изготовления мыла — сначала занималась этим исключительно для себя, а позже стала свои работы продавать. И примеров, когда любимое дело помимо морального удовлетворения ещё и прибыль приносит, можно привести немало. Как говорится, было бы желание... И идеи. А покупатели найдутся.